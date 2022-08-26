https://ukraina.ru/20220826/1038129711.html

Папу римского назвали сторонником позиции России по Украине и НАТО

Папу римского назвали сторонником позиции России по Украине и НАТО - 26.08.2022 Украина.ру

Папу римского назвали сторонником позиции России по Украине и НАТО

Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Об этом сообщили на днях в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент

2022-08-26T07:21

2022-08-26T07:21

2022-08-26T07:27

папа римский

украина

нато

россия

новости

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По их словам, позиция Москвы заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков согласен с этой точкой зрения.Авторы отметили, что западные политики и аналитики продолжают спорить о вине Североатлантического альянса в эскалации конфликта."Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любые из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России", — пишет FA.В мае папа римский Франциск заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик признался, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.

https://ukraina.ru/20220825/1038094757.html

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2022

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папа римский, украина, нато, россия, новости