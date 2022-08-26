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Папу римского назвали сторонником позиции России по Украине и НАТО
Папу римского назвали сторонником позиции России по Украине и НАТО - 26.08.2022 Украина.ру
Папу римского назвали сторонником позиции России по Украине и НАТО
Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Об этом сообщили на днях в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент
2022-08-26T07:21
2022-08-26T07:21
2022-08-26T07:27
папа римский
украина
нато
россия
новости
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По их словам, позиция Москвы заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков согласен с этой точкой зрения.Авторы отметили, что западные политики и аналитики продолжают спорить о вине Североатлантического альянса в эскалации конфликта."Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любые из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России", — пишет FA.В мае папа римский Франциск заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик признался, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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папа римский, украина, нато, россия, новости
Папа Римский, Украина, НАТО, Россия, Новости
Папу римского назвали сторонником позиции России по Украине и НАТО
07:21 26.08.2022 (обновлено: 07:27 26.08.2022)
Папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации. Об этом сообщили на днях в статье для Foreign Affairs советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент
По их словам, позиция Москвы заключается в том, что США и другие западные страны ведут прокси-войну на Украине, и религиозный лидер католиков согласен с этой точкой зрения.
"На международном уровне убеждения <...> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован", — говорится в публикации.
Авторы отметили, что западные политики и аналитики продолжают спорить о вине Североатлантического альянса в эскалации конфликта.
"Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединенными Штатами — любые из этих усилий было бы оскорблением истории и достоинства России", — пишет FA.
В мае папа римский Франциск заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу спецоперации. Понтифик признался, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие Украине, но при этом выступил за отказ от гонки вооружений.