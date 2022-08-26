https://ukraina.ru/20220826/1038125716.html

Кто такой Нарик и зачем он нужен России?

Кто такой Нарик и зачем он нужен России? - 26.08.2022 Украина.ру

Кто такой Нарик и зачем он нужен России?

В Днепропетровске опять обострилась борьба за власть между бывшими и нынешними соратниками Коломойского. Обострение связано с назначением Генеральным прокурором Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T10:10

2022-08-26T10:10

2022-08-26T12:40

эксклюзив

днепропетровск

днепр

игорь коломойский

геннадий корбан

петр порошенко

криминал

политика

пророссийские силы

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В Днепропетровске опять обострилась борьба за власть между бывшими и нынешними соратниками Коломойского. Обострение связано с назначением Генеральным прокурором Украины Андрея Костина, место которого на посту главы парламентского комитета по правовой политике занял депутат от «Слуги народа» Денис Маслов. Хотя он уроженец Кривого Рога, но представляет интересы днепропетровского авторитета по кличке Нарик, находящегося в давнем конфликте с руководством города. Незадолго до этого был аннулирован украинский паспорт Геннадия Корбана.Хотя борьба групп Нарика и Корбана имеет давнюю историю и имеет, по оценкам местных аналитиков, «позиционный характер», первая группа существенно усилилась, и в городе идут разговоры о том, что «корбановским» придётся пойти на уступки в ряде вопросов, которые касаются, в частности, обороны региона.Имя днепропетровского криминального авторитета Александра Петровского (Налекрешвили) по кличке Нарик вышло за пределы города в 2018 году, когда он стал одним из людей, финансировавших доставку в Киев Томоса об автокефалии ПЦУ. Его по умолчанию продолжают считать представителем партии Петра Порошенко, но на самом деле его позиция (как и позиция самого Порошенко) не столь очевидна.Александр Налекрешвили родился в 1972 году в Рустави, но семья почти сразу переехала в Днепропетровск. Петровским он стал в 1992-м — по фамилии отчима.Окончил Днепропетровский индустриальный техникум, занимался дзюдо в днепровском спорткомплексе «Динамо» и даже стал кандидатом в мастера спорта. Уже в конце 80-х засветился в криминальном мире как организатор игры в напёрстки.Как пишут украинские СМИ, «в "войске" Нарика в начале 90-х числилось около 60 "бойцов", силами которых контролировалось свыше двух десятков крупных коммерческих структур, два лучших днепропетровских ресторана и один банк». Считается, что он был связан с Павлом Лазаренко и даже мог иметь отношение к убийству донецкого бизнесмена Евгений Щербаня. Именно Лазаренко якобы уладил конфликт между Нариком и легендарным, ещё советских времён, криминальным авторитетом Александром Мильченко — Матросом. И уж точно связан Нарик с убийством в Киеве российского криминального авторитета Максима Курочкина — Бешеного, который претендовал на контролируемый Нариком центральный рынок Днепропетровска — «Озёрку».Связан Петровский и с группой «Приват» — в 2013 году он был приглашён в Вену на свадьбу дочери совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова, а за несколько дней до начала СВО присутствовал на дне рождения Игоря Коломойского в Днепропетровске и даже подрался с журналистами «Украинской правды».При этом, в отличие от многих других криминальных авторитетов, Петровский серьёзно относился к формированию собственного белого бизнеса, не связанного с криминальными структурами. Большая редкость — в его фирмах не было зарплаты в конвертах, чем не могло похвалиться большинство легальных бизнесменов (об этом автору рассказали сотрудники УБОП, приглашавшие его на работу в 1996 году). Сейчас он контролирует порядка двухсот компаний.После задержания Лазаренко «на швейцарско-панамской границе» Петровский был вынужден Украину оставить — в 1998 году он выехал в Израиль (это, равно как и тесные отношения с завсегдатаями днепропетровской синагоги, не случайность) и живёт преимущественно там, на Украину наведываясь лишь изредка. Он фигурировал примерно в десятке уголовных дел, даже задерживался и находился в СИЗО, но до суда ни одно из этих дел не дошло. В Днепропетровске его интересы, как правило, представляет вор в законе Сергей Олейник — Умка. При коронации этого персонажа творилась история — она не соответствовала воровскому кодексу (Олейник не сидел), но Нарику удалось коррумпировать авторитетов (!).Путь Петровского к ПЦУ пролегал через «Последний путь» — похоронную контору, соучредителем которой являлся священнослужитель ПЦУ Богдан Гулямов. Тогда, впрочем, он был спортивным функционером, возглавлял хоккейный клуб «Строитель», но оказывал большую помощь УПЦ и РПЦ. Петровский же помогал всем: и УПЦ, и УПЦ-КП и иудейскому центру «Менора».Главную роль в сближении Петровского и Порошенко сыграло замужество одной из его дочерей на сыне депутата от БПП Андрея Павелко.После выборов 2019 года Петровский быстро переориентировался, предложив свою поддержку «Слугам народа», которой они воспользовались, и «Партии Шария» (через нескольких посредников; знали ли об этом сам Шарий, и взяли ли его люди деньги — осталось неясным).Впрочем, самый интересный аспект имиджа Петровского состоит в том, что сейчас его представляют как… «пророссийского политика»! Абсурд? Как бы да, но это же Украина…Для начал стоит напомнить о знакомстве с хаджи Умаром Джабраиловым — влиятельнейшим представителем чеченской диаспоры в Москве. Он, кстати, был другом Юрия Лужкова, а в 2000 году выдвигался кандидатом на пост президента России. Его криминальные связи не доказаны, а характер связей с Петровским неизвестен. Но украинские журналисты на основании факта знакомства (ссылаются они обычно на источники в УБОП) склонны делать далекоидущие выводы.Весьма своеобразно выглядели отношения Петровского с «героями обороны Днепра». В 2014 году фонд Петровского «Солидарность» начал оказывать помощь госпиталям, волонтерам, батальонам… Не то чтобы большую и сравнимую с деятельностью Геннадия Корбана и Бориса Филатова, но достаточно медийно раскрученную. Но в 2017 году, когда у Корбана и Филатова расстроились отношения с Коломойским и Порошенко, была сделана попытка раскрутить в качестве реального «спасителя Днепра» именно Петровского. В общем-то, обычная внутриукраинская политтолкотня, да ещё на 100% патриотической теме, но, повторим, как бы мы ни оценивали Корбана и Филатова, их роль была несравнимо большей, чем роль Петровского.24 февраля 2022 года Петровского на Украине не было. Ничего удивительного тут нет — это его обычное состояние, но буквально за несколько дней до начала СВО он таки был… Случайное совпадение? Не обязательно — в конце концов, в Офисе президента о дате начала военных действий знали.Интересно, что фонд Петровского по-прежнему существует, но деятельность его свелась к помощи старикам, раненым в госпиталях и раздаче медикаментов пенсионерам. Но не к помощи армии!Как сказал наш собеседник из Днепропетровска, «Петровский не намерен хоронить свою бизнес-империю и превращать Днепропетровск во второй Мариуполь».А уже своим ходом мы вспомнили странную публикацию телеграм-канала «Незыгарь» за апрель этого года: «В Кремле не считают жестом доброй воли подсветку Игорем Коломойским координат комплекса С-300, переданного Словакией... Москва настаивает на полной передаче своих областей под контроль военно-гражданских администраций из числа местных и военнослужащих РФ, олигархов, готовых сотрудничать с Кремлём в поствоенный период».Мы в правдивости этой информации не уверены, поскольку в Кремле Коломойский с давних пор считается недоговороспособным, но мы помним, что сейчас он полностью отошёл от дел. А обороной области занимались в последнее время Корбан и Филатов же, причём первый сейчас не может вернуться на Украину и остаётся в Европе. Это, конечно, вопрос его отношений с президентом, но…Кстати, судьба Умки, которого арестовали в мае 2021 года в рамках кампании против воров в законе, — вполне достаточное основание для Петровского быть недовольным президентом. Правда, он всё равно остаётся в конфликте с группой Корбана и Филатова.В общем, у России в Днепропетровске союзники могут оказаться самые неожиданные. Хотя и неясно, нужны ли такие союзники России.

https://ukraina.ru/20190204/1022553302.html

https://ukraina.ru/20220727/1036906040.html

https://ukraina.ru/20220813/1037611013.html

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эксклюзив, днепропетровск, днепр, игорь коломойский, геннадий корбан, петр порошенко, криминал, политика, пророссийские силы