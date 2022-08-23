https://ukraina.ru/20220823/1037946986.html

Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС

Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС - 23.08.2022 Украина.ру

Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС

В Польше есть ряд политиков, которые поддерживают инициативу президента Украины о запрете въезда россиянам в страны ЕС, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру

2022-08-23T05:30

2022-08-23T05:30

2022-08-23T05:30

владимир зеленский

новости

матеуш пискорский

польша

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.Позже канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.По его словам, недавно польские политики предложили свой вариант ограничений, связанных с выдачей виз гражданам Российской Федерации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037881685.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, матеуш пискорский, польша