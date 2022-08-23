Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС - 23.08.2022 Украина.ру
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Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
В Польше есть ряд политиков, которые поддерживают инициативу президента Украины о запрете въезда россиянам в страны ЕС, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
2022-08-23T05:30
2022-08-23T05:30
владимир зеленский
новости
матеуш пискорский
польша
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.Позже канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.По его словам, недавно польские политики предложили свой вариант ограничений, связанных с выдачей виз гражданам Российской Федерации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037881685.html
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владимир зеленский, новости, матеуш пискорский, польша
Владимир Зеленский, Новости, Матеуш Пискорский, Польша

Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС

05:30 23.08.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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В Польше есть ряд политиков, которые поддерживают инициативу президента Украины о запрете въезда россиянам в страны ЕС, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.
К сожалению, в Польше как минимум отдельные политики поддерживают данную инициативу (о запрете - Ред.). В последние дни у нас были определенные заявления со стороны польского МИДа. При этом это говорил не лично министр иностранных дел, который занимает на фоне других более сдержанную позицию.
Матеуш Пискорский интервью
Матеуш Пискорский
польский политолог и колумнист издания Mysl Polska
По его словам, недавно польские политики предложили свой вариант ограничений, связанных с выдачей виз гражданам Российской Федерации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 16:52
Зеленский перестал быть героем для украинцев: что говорили об Украине в мире 19 августа
 
Владимир ЗеленскийНовостиМатеуш ПискорскийПольша
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
05:25Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции
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05:00Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский
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04:50Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт
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04:15"Американцы открестятся": политолог о том, если киевский режим ударит по Крымскому мосту
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