https://ukraina.ru/20220823/1037946986.html
Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
В Польше есть ряд политиков, которые поддерживают инициативу президента Украины о запрете въезда россиянам в страны ЕС, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
2022-08-23T05:30
2022-08-23T05:30
2022-08-23T05:30
владимир зеленский
новости
матеуш пискорский
польша
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.Позже канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.По его словам, недавно польские политики предложили свой вариант ограничений, связанных с выдачей виз гражданам Российской Федерации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037881685.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, матеуш пискорский, польша
Владимир Зеленский, Новости, Матеуш Пискорский, Польша
Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
В Польше есть ряд политиков, которые поддерживают инициативу президента Украины о запрете въезда россиянам в страны ЕС, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.
К сожалению, в Польше как минимум отдельные политики поддерживают данную инициативу (о запрете - Ред.). В последние дни у нас были определенные заявления со стороны польского МИДа. При этом это говорил не лично министр иностранных дел, который занимает на фоне других более сдержанную позицию.
Матеуш Пискорский
польский политолог и колумнист издания Mysl Polska
По его словам, недавно польские политики предложили свой вариант ограничений, связанных с выдачей виз гражданам Российской Федерации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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