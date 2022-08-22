Имущество "4 канала" передали Госкино Украины - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037939018.html
Имущество "4 канала" передали Госкино Украины
Имущество "4 канала" передали Госкино Украины - 22.08.2022 Украина.ру
Имущество "4 канала" передали Госкино Украины
Имущество "4 канала", принадлежащее обвиняемому в госизмене депутату Верховной Рады Украины Алексея Ковалева, передали Государственному агентству Украины по кино. Об этом сообщили в пресс-службе Госкино
2022-08-22T12:22
2022-08-22T12:22
новости
госкино
ковалев
украина
канал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102589/28/1025892819_0:180:3164:1959_1920x0_80_0_0_ed370411f420d2e86ee649e5fe484fe5.jpg
Имущество "4 канала" оценили в 18,5 млн гривен (30 млн рублей). Ресурсы телеканала намерены использовать для украинской пропаганды.В апреле 2022 года следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обвинили депутата Верховной Рады Украины в государственной измене и объявили в розыск. Суд арестовал имущество Ковалева, в том числе ООО "ТРК "Интеррадио" (4 канал). В августе активы передали в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).В июле Алексей Ковалев вошел в состав правительства Херсонской области в качестве вице-премьера по вопросам сельского хозяйства. В июне херсонские власти сообщили о покушении на Ковалева - неизвестные взорвали его автомобиль.
https://ukraina.ru/20220715/1036458897.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102589/28/1025892819_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_3bd4c7813aeb61850d7287b60b2626b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, госкино, ковалев, украина, канал
Новости, Госкино, Ковалев, Украина, канал

Имущество "4 канала" передали Госкино Украины

12:22 22.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкП. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины
П. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Имущество "4 канала", принадлежащее обвиняемому в госизмене депутату Верховной Рады Украины Алексея Ковалева, передали Государственному агентству Украины по кино. Об этом сообщили в пресс-службе Госкино
"Таким образом, де-юре завершена законная процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства", - говорится в сообщении.
Имущество "4 канала" оценили в 18,5 млн гривен (30 млн рублей). Ресурсы телеканала намерены использовать для украинской пропаганды.
В апреле 2022 года следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обвинили депутата Верховной Рады Украины в государственной измене и объявили в розыск. Суд арестовал имущество Ковалева, в том числе ООО "ТРК "Интеррадио" (4 канал). В августе активы передали в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В июле Алексей Ковалев вошел в состав правительства Херсонской области в качестве вице-премьера по вопросам сельского хозяйства. В июне херсонские власти сообщили о покушении на Ковалева - неизвестные взорвали его автомобиль.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:07
С конфискацией: на Украине заочно арестовали экс-депутата Алексея КовалеваВ офисе генерального прокурора Украины 15 июля сообщили о заочном аресте экс-нардепа Украины Алексея Ковалева и его имущества за "пособничество государству-агрессору"
 
НовостиГоскиноКовалевУкраинаканал
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
12:48Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ
12:37Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником
12:37Информационная война может превратиться в ядерную: Ясинский об опасности действий Запада
12:32На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти
12:22Имущество "4 канала" передали Госкино Украины
12:19Обстрелы, запрет в Киеве, оружие. Главное на Украине на 12:00 22 августа
12:13На Украину зашла колонна американской военной техники
12:09"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского
11:30Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу
11:12Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске
10:56Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде
10:44Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
10:33Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе
10:29Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
10:24В Турции "Калинка-малинка" помешала польской журналистке на отдыхе скорбить по Украине
10:19Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
09:58"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
09:56Странный теракт: покушение на Дугина
09:55"Кассу взять — украинство закончится". Как налаживают жизнь на освобожденных территориях
Лента новостейМолния