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Имущество "4 канала" передали Госкино Украины
Имущество "4 канала" передали Госкино Украины - 22.08.2022 Украина.ру
Имущество "4 канала" передали Госкино Украины
Имущество "4 канала", принадлежащее обвиняемому в госизмене депутату Верховной Рады Украины Алексея Ковалева, передали Государственному агентству Украины по кино. Об этом сообщили в пресс-службе Госкино
2022-08-22T12:22
2022-08-22T12:22
2022-08-22T12:22
новости
госкино
ковалев
украина
канал
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Имущество "4 канала" оценили в 18,5 млн гривен (30 млн рублей). Ресурсы телеканала намерены использовать для украинской пропаганды.В апреле 2022 года следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обвинили депутата Верховной Рады Украины в государственной измене и объявили в розыск. Суд арестовал имущество Ковалева, в том числе ООО "ТРК "Интеррадио" (4 канал). В августе активы передали в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).В июле Алексей Ковалев вошел в состав правительства Херсонской области в качестве вице-премьера по вопросам сельского хозяйства. В июне херсонские власти сообщили о покушении на Ковалева - неизвестные взорвали его автомобиль.
https://ukraina.ru/20220715/1036458897.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, госкино, ковалев, украина, канал
Новости, Госкино, Ковалев, Украина, канал
Имущество "4 канала" передали Госкино Украины
Имущество "4 канала", принадлежащее обвиняемому в госизмене депутату Верховной Рады Украины Алексея Ковалева, передали Государственному агентству Украины по кино. Об этом сообщили в пресс-службе Госкино
"Таким образом, де-юре завершена законная процедура конфискации актива и передачи его на нужды государства", - говорится в сообщении.
Имущество "4 канала" оценили в 18,5 млн гривен (30 млн рублей). Ресурсы телеканала намерены использовать для украинской пропаганды.
В апреле 2022 года следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обвинили депутата Верховной Рады Украины в государственной измене и объявили в розыск. Суд арестовал имущество Ковалева, в том числе ООО "ТРК "Интеррадио" (4 канал). В августе активы передали в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
В июле Алексей Ковалев вошел в состав правительства Херсонской области в качестве вице-премьера по вопросам сельского хозяйства. В июне херсонские власти сообщили о покушении на Ковалева - неизвестные взорвали его автомобиль.