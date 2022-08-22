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Имущество "4 канала" передали Госкино Украины

Имущество "4 канала" передали Госкино Украины - 22.08.2022 Украина.ру

Имущество "4 канала" передали Госкино Украины

Имущество "4 канала", принадлежащее обвиняемому в госизмене депутату Верховной Рады Украины Алексея Ковалева, передали Государственному агентству Украины по кино. Об этом сообщили в пресс-службе Госкино

2022-08-22T12:22

2022-08-22T12:22

2022-08-22T12:22

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Имущество "4 канала" оценили в 18,5 млн гривен (30 млн рублей). Ресурсы телеканала намерены использовать для украинской пропаганды.В апреле 2022 года следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обвинили депутата Верховной Рады Украины в государственной измене и объявили в розыск. Суд арестовал имущество Ковалева, в том числе ООО "ТРК "Интеррадио" (4 канал). В августе активы передали в Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).В июле Алексей Ковалев вошел в состав правительства Херсонской области в качестве вице-премьера по вопросам сельского хозяйства. В июне херсонские власти сообщили о покушении на Ковалева - неизвестные взорвали его автомобиль.

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новости, госкино, ковалев, украина, канал