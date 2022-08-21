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Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО

Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО - 21.08.2022 Украина.ру

Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО

Большинство проживающих на территории Польши россиян либо поддерживают действия России в рамках специальной военной операции на Украине, либо остаются нейтральными, избегая публичных выступлений. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский

2022-08-21T08:05

2022-08-21T08:05

2022-08-21T08:05

спецоперация

новости

матеуш пискорский

россияне

эмиграция

оппозиционеры

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Отвечая на вопрос о присутствии в Польше российских оппозиционеров, журналист рассказал, что на территории страны в настоящее время никто из известных фигур не проживает.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, матеуш пискорский, россияне, эмиграция, оппозиционеры