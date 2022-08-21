https://ukraina.ru/20220821/1037898234.html
Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО
Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО - 21.08.2022 Украина.ру
Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО
Большинство проживающих на территории Польши россиян либо поддерживают действия России в рамках специальной военной операции на Украине, либо остаются нейтральными, избегая публичных выступлений. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
2022-08-21T08:05
2022-08-21T08:05
2022-08-21T08:05
спецоперация
новости
матеуш пискорский
россияне
эмиграция
оппозиционеры
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Отвечая на вопрос о присутствии в Польше российских оппозиционеров, журналист рассказал, что на территории страны в настоящее время никто из известных фигур не проживает.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101550/29/1015502952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54cff9e2f919fc0e48b203966616d8dc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, матеуш пискорский, россияне, эмиграция, оппозиционеры
Спецоперация, Новости, Матеуш Пискорский, россияне, эмиграция, оппозиционеры
Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО
Большинство проживающих на территории Польши россиян либо поддерживают действия России в рамках специальной военной операции на Украине, либо остаются нейтральными, избегая публичных выступлений. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
Отвечая на вопрос о присутствии в Польше российских оппозиционеров, журналист рассказал, что на территории страны в настоящее время никто из известных фигур не проживает.
Российские оппозиционеры традиционно выбирают более комфортные условия, чем те, которые им может предоставить Польша. Тут никаких значительных фигур российской оппозиции нет на данный момент
Матеуш Пискорский
Польский политолог и журналист
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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