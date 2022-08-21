Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО - 21.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО
Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО - 21.08.2022 Украина.ру
Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО
Большинство проживающих на территории Польши россиян либо поддерживают действия России в рамках специальной военной операции на Украине, либо остаются нейтральными, избегая публичных выступлений. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
2022-08-21T08:05
2022-08-21T08:05
спецоперация
новости
матеуш пискорский
россияне
эмиграция
оппозиционеры
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Отвечая на вопрос о присутствии в Польше российских оппозиционеров, журналист рассказал, что на территории страны в настоящее время никто из известных фигур не проживает.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, матеуш пискорский, россияне, эмиграция, оппозиционеры
Спецоперация, Новости, Матеуш Пискорский, россияне, эмиграция, оппозиционеры

Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО

08:05 21.08.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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Большинство проживающих на территории Польши россиян либо поддерживают действия России в рамках специальной военной операции на Украине, либо остаются нейтральными, избегая публичных выступлений. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
Отвечая на вопрос о присутствии в Польше российских оппозиционеров, журналист рассказал, что на территории страны в настоящее время никто из известных фигур не проживает.

Российские оппозиционеры традиционно выбирают более комфортные условия, чем те, которые им может предоставить Польша. Тут никаких значительных фигур российской оппозиции нет на данный момент

Матеуш Пискорский
Матеуш Пискорский
Польский политолог и журналист
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиМатеуш Пискорскийроссиянеэмиграцияоппозиционеры
 
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