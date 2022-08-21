https://ukraina.ru/20220821/1037897648.html

Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии

Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии - 21.08.2022 Украина.ру

Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии

Отдельные польские политики и чиновники МИДа страны поддерживают предложение Эстонии о прекращении выдачи шенгенских виз всем гражданам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский

2022-08-21T07:05

2022-08-21T07:05

2022-08-21T07:05

польша

новости

матеуш пискорский

эстония

русофобия

шовинизм

шенген

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Он указал на заместителей министра иностранных дел страны Петра Вавжика и Мартина Пшидача, “одного из самых ярых русофобов в польском МИДе”, как на сторонников поддержки эстонской инициативы.Сам глава МИД Польши Збигнев Рау, по словам Пискорского, “занимает на фоне других более сдержанную позицию”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037767888.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, новости, матеуш пискорский, эстония, русофобия, шовинизм, шенген