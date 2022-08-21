Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии - 21.08.2022 Украина.ру
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Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии
Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии - 21.08.2022 Украина.ру
Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии
Отдельные польские политики и чиновники МИДа страны поддерживают предложение Эстонии о прекращении выдачи шенгенских виз всем гражданам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
2022-08-21T07:05
2022-08-21T07:05
польша
новости
матеуш пискорский
эстония
русофобия
шовинизм
шенген
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Он указал на заместителей министра иностранных дел страны Петра Вавжика и Мартина Пшидача, “одного из самых ярых русофобов в польском МИДе”, как на сторонников поддержки эстонской инициативы.Сам глава МИД Польши Збигнев Рау, по словам Пискорского, “занимает на фоне других более сдержанную позицию”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037767888.html
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Новости
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польша, новости, матеуш пискорский, эстония, русофобия, шовинизм, шенген
Польша, Новости, Матеуш Пискорский, Эстония, Русофобия, шовинизм, Шенген

Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии

07:05 21.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода Мира. Варшава
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Отдельные польские политики и чиновники МИДа страны поддерживают предложение Эстонии о прекращении выдачи шенгенских виз всем гражданам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
Он указал на заместителей министра иностранных дел страны Петра Вавжика и Мартина Пшидача, “одного из самых ярых русофобов в польском МИДе”, как на сторонников поддержки эстонской инициативы.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 04:00
Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобииЭкономическое положение процветавших во времена СССР Эстонии и Латвии сейчас оставляет желать лучшего, и они стремятся обратить на себя внимание очередными русофобскими заявлениями. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Сам глава МИД Польши Збигнев Рау, по словам Пискорского, “занимает на фоне других более сдержанную позицию”.

К сожалению, такой подход пользуется поддержкой ряда польских политиков, и, к сожалению, некоторые из этих политиков высказываются в откровенно расистском, как минимум, в шовинистском ключе.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
ПольшаНовостиМатеуш ПискорскийЭстонияРусофобияшовинизмШенген
 
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