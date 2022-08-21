Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии
Отдельные польские политики и чиновники МИДа страны поддерживают предложение Эстонии о прекращении выдачи шенгенских виз всем гражданам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
Он указал на заместителей министра иностранных дел страны Петра Вавжика и Мартина Пшидача, “одного из самых ярых русофобов в польском МИДе”, как на сторонников поддержки эстонской инициативы.
19 августа, 04:00Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобииЭкономическое положение процветавших во времена СССР Эстонии и Латвии сейчас оставляет желать лучшего, и они стремятся обратить на себя внимание очередными русофобскими заявлениями. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Сам глава МИД Польши Збигнев Рау, по словам Пискорского, “занимает на фоне других более сдержанную позицию”.
К сожалению, такой подход пользуется поддержкой ряда польских политиков, и, к сожалению, некоторые из этих политиков высказываются в откровенно расистском, как минимум, в шовинистском ключе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.