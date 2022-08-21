https://ukraina.ru/20220821/1037896383.html
Пискорский: в Польше пытаются противопоставить “хорошего” Петлюру “плохому” Бандере
Пискорский: в Польше пытаются противопоставить “хорошего” Петлюру “плохому” Бандере - 21.08.2022 Украина.ру
Пискорский: в Польше пытаются противопоставить “хорошего” Петлюру “плохому” Бандере
Некоторые польские политики пытаются сделать Симона Петлюры и его сторонников "хороших украинских националистов", противопоставляя их националистам, ответственным за массовые убийства поляков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
2022-08-21T06:05
2022-08-21T06:05
2022-08-21T06:05
новости
польша
матеуш пискорский
симон петлюра
бандера
украинский национализм
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Он рассказал, что такой подход является в корне неверным, напомнив о том, что некоторые из соратников Петлюры впоследствии стали видными фигурами в украинском националистическом движении, как “бандеровского”, так и “мельниковского” толка.Симон Петлюра (1879 – 1926), украинский военный и политический деятель, идеолог украинского национализма и глава Директории Украинской народной республики (1919 —1920), был убит в Париже Самуилом Шварцбурдом, выходцем с Украины.На суде Шварцбурд заявил, что убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы 1918—1920 годов на Украине, за которые Петлюра нёс личную ответственность. Французским судом присяжных Шварцбурд был полностью оправдан.Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Организация запрещена в РФ
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, польша, матеуш пискорский, симон петлюра, бандера, украинский национализм
Новости, Польша, Матеуш Пискорский, Симон Петлюра, Бандера, украинский национализм
Пискорский: в Польше пытаются противопоставить “хорошего” Петлюру “плохому” Бандере
Некоторые польские политики пытаются сделать Симона Петлюры и его сторонников "хороших украинских националистов", противопоставляя их националистам, ответственным за массовые убийства поляков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
Он рассказал, что такой подход является в корне неверным, напомнив о том, что некоторые из соратников Петлюры впоследствии стали видными фигурами в украинском националистическом движении, как “бандеровского”, так и “мельниковского” толка.
Во время Волынской резни отдельные соратники Петлюры были сотниками УПА*. ... Естественно, петлюровское движение тесно связано с тем, что произошло потом во время Второй мировой войны, в том числе и с Волынской резнёй
Матеуш Пискорский
Польский политолог и журналист
Симон Петлюра (1879 – 1926), украинский военный и политический деятель, идеолог украинского национализма и глава Директории Украинской народной республики (1919 —1920), был убит в Париже Самуилом Шварцбурдом, выходцем с Украины.
На суде Шварцбурд заявил, что убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы 1918—1920 годов на Украине, за которые Петлюра нёс личную ответственность. Французским судом присяжных Шварцбурд был полностью оправдан.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
* Организация запрещена в РФ