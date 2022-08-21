https://ukraina.ru/20220821/1037896383.html

Пискорский: в Польше пытаются противопоставить “хорошего” Петлюру “плохому” Бандере

Пискорский: в Польше пытаются противопоставить “хорошего” Петлюру “плохому” Бандере - 21.08.2022 Украина.ру

Пискорский: в Польше пытаются противопоставить “хорошего” Петлюру “плохому” Бандере

Некоторые польские политики пытаются сделать Симона Петлюры и его сторонников "хороших украинских националистов", противопоставляя их националистам, ответственным за массовые убийства поляков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский

2022-08-21T06:05

2022-08-21T06:05

2022-08-21T06:05

новости

польша

матеуш пискорский

симон петлюра

бандера

украинский национализм

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Он рассказал, что такой подход является в корне неверным, напомнив о том, что некоторые из соратников Петлюры впоследствии стали видными фигурами в украинском националистическом движении, как “бандеровского”, так и “мельниковского” толка.Симон Петлюра (1879 – 1926), украинский военный и политический деятель, идеолог украинского национализма и глава Директории Украинской народной республики (1919 —1920), был убит в Париже Самуилом Шварцбурдом, выходцем с Украины.На суде Шварцбурд заявил, что убийство было исключительно актом мести за еврейские погромы 1918—1920 годов на Украине, за которые Петлюра нёс личную ответственность. Французским судом присяжных Шварцбурд был полностью оправдан.Полный текст интервью можно прочитать здесь.* Организация запрещена в РФ

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новости, польша, матеуш пискорский, симон петлюра, бандера, украинский национализм