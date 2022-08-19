В Аргентине прошла акция против русофобии
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В центре Буэнос-Айреса прошел флешмоб в поддержку русской культуры, в котором приняли участие русские и аргентинцы, сообщает РИА Новости 19 августа, ссылаясь на советника молодежного координационного совета российских соотечественников в Аргентине Анастасию Турскую
Участники флешмоба растянули российские флаги на ступенях одного из факультетов Университета Буэнос-Айреса, по словам Турской это символический жест – учебное заведение выпускает адвокатов и судей, защищающих ценности и права человека.
С начала спецоперации в отношении молодежного совета было много негатива в соцсетях. Мы были вынуждены временно закрыть комментарии. Хотя да, мы получали и поддержку. Но все равно тихая дискриминация в отношении россиян продолжается - нет-нет да тебя и заденут словом.
Среди примеров "тихой" русофобии в Аргентине, она назвала отмену фестиваля русской культуры "Матушка Русь" и антироссийский митинг возле места проведения концерта "Хора Турецкого" этим летом.
Турская подчеркнула, что мероприятие против таких фактов дискриминации сопровождалось выдержкой из Конституции Аргентины, в которой говорится, что "любой, кто живет на аргентинской земле, имеет равные права".
04:00Политолог рассказал, почему Прибалтика находится в авангарде мировой русофобииЭкономическое положение процветавших во времена СССР Эстонии и Латвии сейчас оставляет желать лучшего, и они стремятся обратить на себя внимание очередными русофобскими заявлениями. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова Андрей Кошкин