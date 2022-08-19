https://ukraina.ru/20220819/1037853910.html

В Аргентине прошла акция против русофобии

В Аргентине прошла акция против русофобии - 19.08.2022 Украина.ру

В Аргентине прошла акция против русофобии

В центре Буэнос-Айреса прошел флешмоб в поддержку русской культуры, в котором приняли участие русские и аргентинцы, сообщает РИА Новости 19 августа, ссылаясь на советника молодежного координационного совета российских соотечественников в Аргентине Анастасию Турскую

2022-08-19T10:22

2022-08-19T10:22

2022-08-19T10:22

новости

русофобия

аргентина

флешмоб

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Участники флешмоба растянули российские флаги на ступенях одного из факультетов Университета Буэнос-Айреса, по словам Турской это символический жест – учебное заведение выпускает адвокатов и судей, защищающих ценности и права человека.Среди примеров "тихой" русофобии в Аргентине, она назвала отмену фестиваля русской культуры "Матушка Русь" и антироссийский митинг возле места проведения концерта "Хора Турецкого" этим летом.Турская подчеркнула, что мероприятие против таких фактов дискриминации сопровождалось выдержкой из Конституции Аргентины, в которой говорится, что "любой, кто живет на аргентинской земле, имеет равные права".

https://ukraina.ru/20220819/1037767888.html

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новости, русофобия, аргентина, флешмоб