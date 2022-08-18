https://ukraina.ru/20220818/1037746244.html

"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО

"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО - 18.08.2022 Украина.ру

"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО

Ташкент старается завуалировать свою позицию в отношении конфликта на Украине, ни за, ни против, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру

2022-08-18T06:45

2022-08-18T06:45

2022-08-18T06:45

сво

узбекистан

ташкент

новости

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Он рассказал, что на стороне РФ в СВО "воюют десятки таджиков, киргизов и казахов".По его мнению, в Узбекистане прозападный или пророссийский активизм не приветствуется, поэтому люди стараются не показывать свое отношение к тому, что происходит в отношениях между российским и западным блоком.Узбекистан в случае долгого противостояния России и Запада может пойти по пути Турции и превратиться в "некий хаб по трансферу продукции и технологий для России с Запада", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037728250.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, узбекистан, ташкент, новости