"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО - 18.08.2022 Украина.ру
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"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО
"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО - 18.08.2022 Украина.ру
"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО
Ташкент старается завуалировать свою позицию в отношении конфликта на Украине, ни за, ни против, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
2022-08-18T06:45
2022-08-18T06:45
сво
узбекистан
ташкент
новости
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Он рассказал, что на стороне РФ в СВО "воюют десятки таджиков, киргизов и казахов".По его мнению, в Узбекистане прозападный или пророссийский активизм не приветствуется, поэтому люди стараются не показывать свое отношение к тому, что происходит в отношениях между российским и западным блоком.Узбекистан в случае долгого противостояния России и Запада может пойти по пути Турции и превратиться в "некий хаб по трансферу продукции и технологий для России с Запада", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728250.html
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сво, узбекистан, ташкент, новости
СВО, Узбекистан, Ташкент, Новости

"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО

06:45 18.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Ташкент старается завуалировать свою позицию в отношении конфликта на Украине, ни за, ни против, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на стороне РФ в СВО "воюют десятки таджиков, киргизов и казахов".
Ташкент вообще старается завуалировать свою позицию в отношении конфликта на Украине. Ни за, ни против. В местных СМИ очень мало публикаций о том, что происходит вокруг украинского кейса. В основном безоценочная информация.
Андрей Грозин интервью
Андрей Грозин
руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
По его мнению, в Узбекистане прозападный или пророссийский активизм не приветствуется, поэтому люди стараются не показывать свое отношение к тому, что происходит в отношениях между российским и западным блоком.
Узбекистан в случае долгого противостояния России и Запада может пойти по пути Турции и превратиться в "некий хаб по трансферу продукции и технологий для России с Запада", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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