https://ukraina.ru/20220818/1037746244.html
"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО
"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО - 18.08.2022 Украина.ру
"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО
Ташкент старается завуалировать свою позицию в отношении конфликта на Украине, ни за, ни против, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
2022-08-18T06:45
2022-08-18T06:45
2022-08-18T06:45
сво
узбекистан
ташкент
новости
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Он рассказал, что на стороне РФ в СВО "воюют десятки таджиков, киргизов и казахов".По его мнению, в Узбекистане прозападный или пророссийский активизм не приветствуется, поэтому люди стараются не показывать свое отношение к тому, что происходит в отношениях между российским и западным блоком.Узбекистан в случае долгого противостояния России и Запада может пойти по пути Турции и превратиться в "некий хаб по трансферу продукции и технологий для России с Запада", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728250.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, узбекистан, ташкент, новости
"Безоценочная информация": эксперт Грозин рассказал, как Узбекистан относится к СВО
Ташкент старается завуалировать свою позицию в отношении конфликта на Украине, ни за, ни против, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что на стороне РФ в СВО "воюют десятки таджиков, киргизов и казахов".
Ташкент вообще старается завуалировать свою позицию в отношении конфликта на Украине. Ни за, ни против. В местных СМИ очень мало публикаций о том, что происходит вокруг украинского кейса. В основном безоценочная информация.
Андрей Грозин
руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
По его мнению, в Узбекистане прозападный или пророссийский активизм не приветствуется, поэтому люди стараются не показывать свое отношение к тому, что происходит в отношениях между российским и западным блоком.
Узбекистан в случае долгого противостояния России и Запада может пойти по пути Турции и превратиться в "некий хаб по трансферу продукции и технологий для России с Запада", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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