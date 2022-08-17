https://ukraina.ru/20220817/1037785671.html

Рухнул обман США по Украине, Эрдоган во Львове: что говорили об Украине в мире 17 августа

Рухнул обман США по Украине, Эрдоган во Львове: что говорили об Украине в мире 17 августа - 17.08.2022 Украина.ру

Рухнул обман США по Украине, Эрдоган во Львове: что говорили об Украине в мире 17 августа

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T18:24

2022-08-17T18:24

2022-08-17T18:24

эксклюзив

россия

украина

турция

сша

обман

санкции

эрдоган

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Эрдоган едет на ГаличинуПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа совершит визит во Львов, где примет участие в трёхсторонней встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. На встрече речь пойдёт о реализации сделки по экспорту украинского зерна и возможных шагах для урегулирования кризиса в стране дипломатическим путём, сообщила администрация турецкого лидера."Эрдоган ранее говорил, что успешная реализация зерновой сделки может стать основой для возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Договорённости по экспорту сельхозпродукции реализуются без сбоев, поэтому президент Турции, думаю, выскажется, за реанимацию процесса, начало которому было положено в Стамбуле", - уточнил источник российских СМИ в Анкаре.Однако оптимизма турецкой стороны не разделяет ни Москва, ни Киев. Ранее главы внешнеполитических ведомств обеих стран Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба заявляли, что зерновая сделка не служит предпосылкой для более широких договорённостей между сторонами.На переговорах правительственных делегаций в Стамбуле 29 марта украинские представители Украины передали России свой проект соглашений, в котором выражена готовность к принятию статуса нейтрального, внеблокового, безъядерного государства в обмен на гарантии безопасности (которые не распространяются на Крым и Севастополь) от ряда стран-гарантов, включая РФ. Однако уже 6 апреля позиция Киева резко изменилась, тогда Москва передала свои предложения, но ответа не получила до сих пор.Как рассказал источник русской службы BBC, близкий к российской делегации, общение переговорщиков фактически прекратилось к лету, сейчас никаких контактов между Россией и Украиной нет, единственная тема, по которой ведутся консультации сторон – обмен военнопленными и телами погибших солдат. По словам источника, на фоне происходящего в зоне боевых действий у украинской стороны "растворилась готовность" реализовывать положения, прописанные в Стамбульском коммюнике, в частности о нейтральном статусе.Мир знает, кто подбрасывает дрова в костёр украинского конфликтаОбозреватель китайского издания "Чжунго цзюньван" Се Линьлинь обращает внимание на неудавшийся обман американских властей о своей непричастности к событиям на Украине."Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костёр, это конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединённые Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество", — пишет он в своей статье.Американские власти не скрывают своей причастности к госперевороту на Украине в 2014 году. Барак Обама, на тот момент занимавший пост президента США, открытым текстом говорил, что Белый дом выступил посредником при передаче власти лидерам Майдана, а госпереворот, как говорил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, Вашингтон готовил с 1970-х годов. В 1990-е США реализовывали на Украине различные проекты по формированию СМИ и подготовке политических лидеров, лояльных Западу, а также обучали активистов, как действовать во время массовых акций протестов. Полученные знания они применили в ходе Оранжевой революции и Майдана.Линьлинь напоминает, что специальная военная операция России на Украине стала реакцией на постоянное расширение НАТО на восток вопреки законным публичным опасениям РФ.Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь наглядно продемонстрировал уровень поддержки позиции Вашингтона и Киева: санкции против РФ в знак осуждения начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ввели страны, на долю которых приходится всего 15% мирового населения, а международное сообщество, как подчеркнул дипломат, представляет большинство.Оправдывать Украину Западу всё сложнееНемецкое редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland подчёркивает, что введённые Западом антироссийские санкции не остановили военную спецоперацию РФ на Украине, а также не привели к краху России, как обещала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 25 февраля.Как рассказал высокопоставленный дипломат одной из азиатских стран на условиях анонимности агентству Reuters, западным государствам становится сложнее оказывать давление на Россию из-за украинского кризиса, в связи с чем поддержка санкций будет ослабевать."Мартовские решения о санкциях в отношении РФ представляют собой высшую точку и у стран Запада нет никакого аппетита к дальнейшим действиям, если только не будут пересечены красные линии", - пояснил он.Директор по работе с ООН Международной кризисной группы Ричард Гоуэн, по информации Reuters, также уверен, что европейские государства исчерпали возможности давления на Москву и им становится всё труднее найти разумные способы наказать её из-за затягивающихся боевых действий.Агентство отмечает, что в последнее время участились случаи уклонения западными политиками от решительных антироссийских шагов, поскольку такая стратегия находит всё меньшую поддержку в международном сообществе. В частности это проявляется в увеличении количества воздержавшихся на голосованиях по законопроектам международных организациях, в том числе ООН, по резолюциям, осуждающих РФ."(Многие страны Европы начинают сомневаться в том, что – ред.) быть в числе стран, "победивших" Россию, - мудрая политика", - заявил директор женевского офиса немецкого Фонда Конрада Аденауэра Олаф Винцек.

https://ukraina.ru/20210902/1032179055.html

https://ukraina.ru/20190213/1022665265.html

https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, турция, сша, обман, санкции, эрдоган