Рухнул обман США по Украине, Эрдоган во Львове: что говорили об Украине в мире 17 августа
© Фото : пресс-служба президента Украины
Эрдоган едет на Галичину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа совершит визит во Львов, где примет участие в трёхсторонней встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
На встрече речь пойдёт о реализации сделки по экспорту украинского зерна и возможных шагах для урегулирования кризиса в стране дипломатическим путём, сообщила администрация турецкого лидера.
"Эрдоган ранее говорил, что успешная реализация зерновой сделки может стать основой для возобновления переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
Договорённости по экспорту сельхозпродукции реализуются без сбоев, поэтому президент Турции, думаю, выскажется, за реанимацию процесса, начало которому было положено в Стамбуле", - уточнил источник российских СМИ в Анкаре.
2 сентября 2021, 18:00Первый минарет над Одессой. Как и зачем Турция укрепляет влияние на столицу НовороссииВ пятницу, 3 сентября, в Одессе состоится торжественная церемония открытия строительства первой большой мечети с куполом и минаретом. Ради её строительства снесли старинное здание римско-католического приюта для мальчиков на улице Балковской, 128а
Однако оптимизма турецкой стороны не разделяет ни Москва, ни Киев. Ранее главы внешнеполитических ведомств обеих стран Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба заявляли, что зерновая сделка не служит предпосылкой для более широких договорённостей между сторонами.
На переговорах правительственных делегаций в Стамбуле 29 марта украинские представители Украины передали России свой проект соглашений, в котором выражена готовность к принятию статуса нейтрального, внеблокового, безъядерного государства в обмен на гарантии безопасности (которые не распространяются на Крым и Севастополь) от ряда стран-гарантов, включая РФ.
Однако уже 6 апреля позиция Киева резко изменилась, тогда Москва передала свои предложения, но ответа не получила до сих пор.
Как рассказал источник русской службы BBC, близкий к российской делегации, общение переговорщиков фактически прекратилось к лету, сейчас никаких контактов между Россией и Украиной нет, единственная тема, по которой ведутся консультации сторон – обмен военнопленными и телами погибших солдат.
По словам источника, на фоне происходящего в зоне боевых действий у украинской стороны "растворилась готовность" реализовывать положения, прописанные в Стамбульском коммюнике, в частности о нейтральном статусе.
Мир знает, кто подбрасывает дрова в костёр украинского конфликта
Обозреватель китайского издания "Чжунго цзюньван" Се Линьлинь обращает внимание на неудавшийся обман американских властей о своей непричастности к событиям на Украине.
"Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костёр, это конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии.
Хотя Соединённые Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество", — пишет он в своей статье.
13 февраля 2019, 12:35На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборыУкраинские политики обвиняют Россию во вмешательстве в избирательную кампанию (президент Пётр Порошенко даже обещает продемонстрировать доказательства на Мюнхенской конференции по безопасности), но при этом умалчивают, что с начала 1990-х избирательное законодательство и Конституцию страны писали США, которые также выбирали президентов Незалежной
Американские власти не скрывают своей причастности к госперевороту на Украине в 2014 году. Барак Обама, на тот момент занимавший пост президента США, открытым текстом говорил, что Белый дом выступил посредником при передаче власти лидерам Майдана, а госпереворот, как говорил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, Вашингтон готовил с 1970-х годов.
В 1990-е США реализовывали на Украине различные проекты по формированию СМИ и подготовке политических лидеров, лояльных Западу, а также обучали активистов, как действовать во время массовых акций протестов. Полученные знания они применили в ходе Оранжевой революции и Майдана.
Линьлинь напоминает, что специальная военная операция России на Украине стала реакцией на постоянное расширение НАТО на восток вопреки законным публичным опасениям РФ.
Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь наглядно продемонстрировал уровень поддержки позиции Вашингтона и Киева: санкции против РФ в знак осуждения начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ввели страны, на долю которых приходится всего 15% мирового населения, а международное сообщество, как подчеркнул дипломат, представляет большинство.
Оправдывать Украину Западу всё сложнее
Немецкое редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland подчёркивает, что введённые Западом антироссийские санкции не остановили военную спецоперацию РФ на Украине, а также не привели к краху России, как обещала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 25 февраля.
Как рассказал высокопоставленный дипломат одной из азиатских стран на условиях анонимности агентству Reuters, западным государствам становится сложнее оказывать давление на Россию из-за украинского кризиса, в связи с чем поддержка санкций будет ослабевать.
"Мартовские решения о санкциях в отношении РФ представляют собой высшую точку и у стран Запада нет никакого аппетита к дальнейшим действиям, если только не будут пересечены красные линии", - пояснил он.
Директор по работе с ООН Международной кризисной группы Ричард Гоуэн, по информации Reuters, также уверен, что европейские государства исчерпали возможности давления на Москву и им становится всё труднее найти разумные способы наказать её из-за затягивающихся боевых действий.
Агентство отмечает, что в последнее время участились случаи уклонения западными политиками от решительных антироссийских шагов, поскольку такая стратегия находит всё меньшую поддержку в международном сообществе.
В частности это проявляется в увеличении количества воздержавшихся на голосованиях по законопроектам международных организациях, в том числе ООН, по резолюциям, осуждающих РФ.
"(Многие страны Европы начинают сомневаться в том, что – ред.) быть в числе стран, "победивших" Россию, - мудрая политика", - заявил директор женевского офиса немецкого Фонда Конрада Аденауэра Олаф Винцек.