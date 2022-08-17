https://ukraina.ru/20220817/1037721131.html

Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину

Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину - 17.08.2022 Украина.ру

Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину

Прекращение поставок российской нефти на НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии объяснялось бюрократическими проблемами оплаты, хотя не исключается и злой умысел ЕС. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

2022-08-17T07:30

2022-08-17T07:30

2022-08-17T07:30

новости

игорь юшков

нефть

нефтепровод

транзит

венгрия

словакия

чехия

польша

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Он рассказал, что проблемы произошли с нефтью, поставляемой по нефтепроводу через Украину.При попытке российской компании "Транснефть" оплатить "Укртранснафте" за транзит в евро через европейский банк, то контролирующая организация ЕС заявила об отсутствии у неё регламента о том, как оформлять разрешение на данный платёж.Далее он рассказал, что проблема решилась, когда сами покупатели российской нефти из Венгрии и Словакии стали платить украинскому оператору. Что касается получавших российскую нефть чешских НПЗ, то они принадлежат польской компании, которая затянула с принятием решения об оплате, поэтому нефть туда стала поступать позжеПолностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037547636.html

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новости, игорь юшков, нефть, нефтепровод, транзит, венгрия, словакия, чехия, польша