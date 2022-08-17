Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину - 17.08.2022 Украина.ру
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Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину
Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину - 17.08.2022 Украина.ру
Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину
Прекращение поставок российской нефти на НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии объяснялось бюрократическими проблемами оплаты, хотя не исключается и злой умысел ЕС. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-17T07:30
2022-08-17T07:30
новости
игорь юшков
нефть
нефтепровод
транзит
венгрия
словакия
чехия
польша
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Он рассказал, что проблемы произошли с нефтью, поставляемой по нефтепроводу через Украину.При попытке российской компании "Транснефть" оплатить "Укртранснафте" за транзит в евро через европейский банк, то контролирующая организация ЕС заявила об отсутствии у неё регламента о том, как оформлять разрешение на данный платёж.Далее он рассказал, что проблема решилась, когда сами покупатели российской нефти из Венгрии и Словакии стали платить украинскому оператору. Что касается получавших российскую нефть чешских НПЗ, то они принадлежат польской компании, которая затянула с принятием решения об оплате, поэтому нефть туда стала поступать позжеПолностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, игорь юшков, нефть, нефтепровод, транзит, венгрия, словакия, чехия, польша
Новости, Игорь Юшков, нефть, нефтепровод, транзит, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша

Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину

07:30 17.08.2022
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Егор Еремов
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Прекращение поставок российской нефти на НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии объяснялось бюрократическими проблемами оплаты, хотя не исключается и злой умысел ЕС. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что проблемы произошли с нефтью, поставляемой по нефтепроводу через Украину.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 14:55
Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дниНефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", поставки по которой были ранее перекрыты "Укртранснафтой", начнет поступать в Чехию 12 или 13 августа. Об этом сообщили 11 августа чешские СМИ со ссылкой на государственную нефтяную компанию Mero
При попытке российской компании "Транснефть" оплатить "Укртранснафте" за транзит в евро через европейский банк, то контролирующая организация ЕС заявила об отсутствии у неё регламента о том, как оформлять разрешение на данный платёж.

Вроде бюрократическая история, но, с другой стороны, можно здесь усмотреть определенный злой умысел в отношении Венгрии, которая блокировала полтора месяца принятие шестого пакета антироссийский санкций, и может быть, Брюссель таким образом, не разработав тот самый регламент, пытался Венгрии показать, что если вы будете нарушать общеевропейскую дисциплину, я всё равно найду способ, как вас наказать

Игорь Юшков
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Далее он рассказал, что проблема решилась, когда сами покупатели российской нефти из Венгрии и Словакии стали платить украинскому оператору. Что касается получавших российскую нефть чешских НПЗ, то они принадлежат польской компании, которая затянула с принятием решения об оплате, поэтому нефть туда стала поступать позже

"Поэтому там произошла задержка определенная, пока поляки на это согласились, и в итоге теперь все покупатели платят сами за транзит через Украину", - добавил экономист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковнефтьнефтепроводтранзитВенгрияСловакияЧехияПольша
 
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