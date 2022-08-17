https://ukraina.ru/20220817/1037721131.html
Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину
Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину - 17.08.2022 Украина.ру
Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину
Прекращение поставок российской нефти на НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии объяснялось бюрократическими проблемами оплаты, хотя не исключается и злой умысел ЕС. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-17T07:30
2022-08-17T07:30
2022-08-17T07:30
новости
игорь юшков
нефть
нефтепровод
транзит
венгрия
словакия
чехия
польша
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Он рассказал, что проблемы произошли с нефтью, поставляемой по нефтепроводу через Украину.При попытке российской компании "Транснефть" оплатить "Укртранснафте" за транзит в евро через европейский банк, то контролирующая организация ЕС заявила об отсутствии у неё регламента о том, как оформлять разрешение на данный платёж.Далее он рассказал, что проблема решилась, когда сами покупатели российской нефти из Венгрии и Словакии стали платить украинскому оператору. Что касается получавших российскую нефть чешских НПЗ, то они принадлежат польской компании, которая затянула с принятием решения об оплате, поэтому нефть туда стала поступать позжеПолностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037547636.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь юшков, нефть, нефтепровод, транзит, венгрия, словакия, чехия, польша
Новости, Игорь Юшков, нефть, нефтепровод, транзит, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша
Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину
Прекращение поставок российской нефти на НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии объяснялось бюрократическими проблемами оплаты, хотя не исключается и злой умысел ЕС. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что проблемы произошли с нефтью, поставляемой по нефтепроводу через Украину.
При попытке российской компании "Транснефть" оплатить "Укртранснафте" за транзит в евро через европейский банк, то контролирующая организация ЕС заявила об отсутствии у неё регламента о том, как оформлять разрешение на данный платёж.
Вроде бюрократическая история, но, с другой стороны, можно здесь усмотреть определенный злой умысел в отношении Венгрии, которая блокировала полтора месяца принятие шестого пакета антироссийский санкций, и может быть, Брюссель таким образом, не разработав тот самый регламент, пытался Венгрии показать, что если вы будете нарушать общеевропейскую дисциплину, я всё равно найду способ, как вас наказать
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Далее он рассказал, что проблема решилась, когда сами покупатели российской нефти из Венгрии и Словакии стали платить украинскому оператору. Что касается получавших российскую нефть чешских НПЗ, то они принадлежат польской компании, которая затянула с принятием решения об оплате, поэтому нефть туда стала поступать позже
"Поэтому там произошла задержка определенная, пока поляки на это согласились, и в итоге теперь все покупатели платят сами за транзит через Украину", - добавил экономист.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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