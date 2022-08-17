https://ukraina.ru/20220817/1037694999.html

Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось

Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось - 17.08.2022 Украина.ру

Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось

Наступление замедлилось по сравнению с темпами продвижения в ЛНР, поскольку участок фронта теперь другой, заявил волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-17T04:15

2022-08-17T04:15

2022-08-17T04:15

наступление

александр жучковский

новости

сво

всу

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По словам Жучковского, в ЛНР и на юге ДНР в феврале-марте наступление развивалось стремительно, потому что противник быстро отходил, не желая попадаться в окружение, либо не имея сил сопротивляться. В настоящий же момент ситуация иная. Волонтер отметил, что под Донецком также сосредоточены самые стойкие подразделения в украинской армии. Кроме того, Жучковский предположил, что причиной столь упорного сопротивления может быть умелая работы украинской пропаганды. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037634815.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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наступление, александр жучковский, новости, сво, всу