Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Наступление замедлилось по сравнению с темпами продвижения в ЛНР, поскольку участок фронта теперь другой, заявил волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам Жучковского, в ЛНР и на юге ДНР в феврале-марте наступление развивалось стремительно, потому что противник быстро отходил, не желая попадаться в окружение, либо не имея сил сопротивляться. В настоящий же момент ситуация иная.
Здесь мы имеем дело с принципиально другим участком фронта, где действительно мощнейшие укрепрайоны, и у меня такое ощущение, что там не люди в них находятся, а зомби, потому что они не хотят сдаваться, и помирают там под огнем.
Волонтер отметил, что под Донецком также сосредоточены самые стойкие подразделения в украинской армии.
Действительно мощнейшие укрепрайоны, и там самые стойкие подразделения, не считая "Азова", который уже пленен. В этом суть. Мы же видим, как наши подходят, берут пару улиц Марьинки, и все, встают, потому что дальше невозможно идти, потому что вылезают зомби из подземелья и начинают их поливать их тех же гранатометов и пулеметов.
Кроме того, Жучковский предположил, что причиной столь упорного сопротивления может быть умелая работы украинской пропаганды.
14 августа, 05:30"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку Наступать на Авдеевку сложно, потому что там очень серьезные минные поля, и очень хорошо подготовлены ВСУ, но при нынешней ситуации для окружения города потребуются недели две, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.