Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось - 17.08.2022 Украина.ру
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Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось
Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось - 17.08.2022 Украина.ру
Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось
Наступление замедлилось по сравнению с темпами продвижения в ЛНР, поскольку участок фронта теперь другой, заявил волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-17T04:15
2022-08-17T04:15
наступление
александр жучковский
новости
сво
всу
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По словам Жучковского, в ЛНР и на юге ДНР в феврале-марте наступление развивалось стремительно, потому что противник быстро отходил, не желая попадаться в окружение, либо не имея сил сопротивляться. В настоящий же момент ситуация иная. Волонтер отметил, что под Донецком также сосредоточены самые стойкие подразделения в украинской армии. Кроме того, Жучковский предположил, что причиной столь упорного сопротивления может быть умелая работы украинской пропаганды. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037634815.html
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наступление, александр жучковский, новости, сво, всу
наступление, Александр Жучковский, Новости, СВО, ВСУ

Донецкий волонтер рассказал, почему наступление замедлилось

04:15 17.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Наступление замедлилось по сравнению с темпами продвижения в ЛНР, поскольку участок фронта теперь другой, заявил волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам Жучковского, в ЛНР и на юге ДНР в феврале-марте наступление развивалось стремительно, потому что противник быстро отходил, не желая попадаться в окружение, либо не имея сил сопротивляться. В настоящий же момент ситуация иная.
Здесь мы имеем дело с принципиально другим участком фронта, где действительно мощнейшие укрепрайоны, и у меня такое ощущение, что там не люди в них находятся, а зомби, потому что они не хотят сдаваться, и помирают там под огнем.
Александр Жучковский
Волонтер
Волонтер отметил, что под Донецком также сосредоточены самые стойкие подразделения в украинской армии.
Действительно мощнейшие укрепрайоны, и там самые стойкие подразделения, не считая "Азова", который уже пленен. В этом суть. Мы же видим, как наши подходят, берут пару улиц Марьинки, и все, встают, потому что дальше невозможно идти, потому что вылезают зомби из подземелья и начинают их поливать их тех же гранатометов и пулеметов.
Александр Жучковский
Волонтер
Кроме того, Жучковский предположил, что причиной столь упорного сопротивления может быть умелая работы украинской пропаганды.
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 05:30
"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку Наступать на Авдеевку сложно, потому что там очень серьезные минные поля, и очень хорошо подготовлены ВСУ, но при нынешней ситуации для окружения города потребуются недели две, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
наступлениеАлександр ЖучковскийНовостиСВОВСУ
 
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