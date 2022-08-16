https://ukraina.ru/20220816/1037679757.html

Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича

Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича - 16.08.2022 Украина.ру

Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича

Cоветник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович является умелым пропагандистом и его долгосрочной целью является не Украина, а Россия. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T05:45

2022-08-16T05:45

2022-08-16T05:45

новости

борис межуев

алексей арестович

ссср

пропаганда

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По словам Межуева, Арестович точно находит такие тенденции, которые могут привлечь к нему значительное количество критически мыслящих людей в России. Поэтому он и заявляет о своём положительном отношении к СССР и одновременно рассуждает о российских футурологах, "в том числе патриотического толка типа [Сергея] Переслегина".Он предположил, что задача Арестовича – привлечь российскую интеллигенцию, российских интеллектуалов, российскую критически мыслящую оппозицию, представить альтернативный проект страны. На Украине же, по мнению Межуева, у Арестовича нет шансов, потому что его "самопиар" в ходе военных действий способен вызвать лишь раздражение.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037556206.html

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2022

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новости, борис межуев, алексей арестович, ссср, пропаганда