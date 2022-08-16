Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича - 16.08.2022 Украина.ру
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Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича
Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича - 16.08.2022 Украина.ру
Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича
Cоветник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович является умелым пропагандистом и его долгосрочной целью является не Украина, а Россия. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T05:45
2022-08-16T05:45
новости
борис межуев
алексей арестович
ссср
пропаганда
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По словам Межуева, Арестович точно находит такие тенденции, которые могут привлечь к нему значительное количество критически мыслящих людей в России. Поэтому он и заявляет о своём положительном отношении к СССР и одновременно рассуждает о российских футурологах, "в том числе патриотического толка типа [Сергея] Переслегина".Он предположил, что задача Арестовича – привлечь российскую интеллигенцию, российских интеллектуалов, российскую критически мыслящую оппозицию, представить альтернативный проект страны. На Украине же, по мнению Межуева, у Арестовича нет шансов, потому что его "самопиар" в ходе военных действий способен вызвать лишь раздражение.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037556206.html
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новости, борис межуев, алексей арестович, ссср, пропаганда
Новости, Борис Межуев, Алексей Арестович, СССР, пропаганда

Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича

05:45 16.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchukалексей арестович
алексей арестович - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Constantine Romanchuk
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Cоветник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович является умелым пропагандистом и его долгосрочной целью является не Украина, а Россия. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

"Этот человек, видимо, созданный какими-то олигархическими структурами, скорее всего, российского происхождения, нацелен на создание альтернативной России, не Украины. Я думаю, Украина его мало волнует. Его волнует именно Россия", - считает философ.

По словам Межуева, Арестович точно находит такие тенденции, которые могут привлечь к нему значительное количество критически мыслящих людей в России. Поэтому он и заявляет о своём положительном отношении к СССР и одновременно рассуждает о российских футурологах, "в том числе патриотического толка типа [Сергея] Переслегина".

Он чисто российское явление. Я уверен, что, заявив о том, что он хочет быть президентом Украины, он на самом деле хочет быть если не президентом России, что невозможно по законодательству, то, во всяком случае, действующим лицом в российской политической жизни

Борис Межуев
Философ
Он предположил, что задача Арестовича – привлечь российскую интеллигенцию, российских интеллектуалов, российскую критически мыслящую оппозицию, представить альтернативный проект страны.
Алексей Арестович
12 августа, 07:48
Сможем построить первую в мире стендап-республику: о президентских амбициях Арестовича
На Украине же, по мнению Межуева, у Арестовича нет шансов, потому что его "самопиар" в ходе военных действий способен вызвать лишь раздражение.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиБорис МежуевАлексей АрестовичСССРпропаганда
 
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