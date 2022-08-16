Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам
Интерпретация тех или иных исторических событий является очень важным моментом, и Россия может привлечь симпатии жителей Украины, не согласных на их нынешнее толкование киевским режимом. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
В качестве примера он рассказал, что для жителей Крыма было "психологически сложно" изменить отношение к Крымской войне.
4 июня, 04:15Не победители: Корнилов рассказал, кто «пишет историю» в современном миреКак бы ни развивались события в зоне боевых действий, кто бы ни побеждал, в общественном сознании зачастую украинские и западные СМИ формируют искаженную картину происходящего, и России эту картину надо постоянно подправлять. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
По его словам, необходимо противостоять нарративам киевского режима о том, что гетман Иван Мазепа был национальным героем, а образование Советского Союза в 1922 году было исторической катастрофой.
В первую очередь идентичность держится на этих паттернах отношения к прошлому
Полностью интервью можно прочитать здесь.