Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам - 16.08.2022 Украина.ру
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Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам
Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам - 16.08.2022 Украина.ру
Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам
Интерпретация тех или иных исторических событий является очень важным моментом, и Россия может привлечь симпатии жителей Украины, не согласных на их нынешнее толкование киевским режимом. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T07:15
2022-08-16T07:15
новости
борис межуев
крымская война
мазепа
ссср
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В качестве примера он рассказал, что для жителей Крыма было "психологически сложно" изменить отношение к Крымской войне.По его словам, необходимо противостоять нарративам киевского режима о том, что гетман Иван Мазепа был национальным героем, а образование Советского Союза в 1922 году было исторической катастрофой.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220604/1034089675.html
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новости, борис межуев, крымская война, мазепа, ссср
Новости, Борис Межуев, Крымская война, Мазепа, СССР

Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам

07:15 16.08.2022
 
© ruspekh.ruИван Мазепа
Иван Мазепа
© ruspekh.ru
Читать в
Интерпретация тех или иных исторических событий является очень важным моментом, и Россия может привлечь симпатии жителей Украины, не согласных на их нынешнее толкование киевским режимом. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
В качестве примера он рассказал, что для жителей Крыма было "психологически сложно" изменить отношение к Крымской войне.
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 04:15
Не победители: Корнилов рассказал, кто «пишет историю» в современном миреКак бы ни развивались события в зоне боевых действий, кто бы ни побеждал, в общественном сознании зачастую украинские и западные СМИ формируют искаженную картину происходящего, и России эту картину надо постоянно подправлять. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
По его словам, необходимо противостоять нарративам киевского режима о том, что гетман Иван Мазепа был национальным героем, а образование Советского Союза в 1922 году было исторической катастрофой.

В первую очередь идентичность держится на этих паттернах отношения к прошлому

Борис Межуев
Философ
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиБорис МежуевКрымская войнаМазепаСССР
 
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