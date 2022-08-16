https://ukraina.ru/20220816/1037673139.html

Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам

Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам - 16.08.2022 Украина.ру

Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам

Интерпретация тех или иных исторических событий является очень важным моментом, и Россия может привлечь симпатии жителей Украины, не согласных на их нынешнее толкование киевским режимом. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T07:15

2022-08-16T07:15

2022-08-16T07:15

новости

борис межуев

крымская война

мазепа

ссср

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В качестве примера он рассказал, что для жителей Крыма было "психологически сложно" изменить отношение к Крымской войне.По его словам, необходимо противостоять нарративам киевского режима о том, что гетман Иван Мазепа был национальным героем, а образование Советского Союза в 1922 году было исторической катастрофой.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220604/1034089675.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, борис межуев, крымская война, мазепа, ссср