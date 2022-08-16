"Стать русскими европейцами": философ рассказал об ошибке России и Донбасса - 16.08.2022 Украина.ру
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"Стать русскими европейцами": философ рассказал об ошибке России и Донбасса
"Стать русскими европейцами": философ рассказал об ошибке России и Донбасса - 16.08.2022 Украина.ру
"Стать русскими европейцами": философ рассказал об ошибке России и Донбасса
Голосуя в 1991 году за независимость Украины, жители востока страны выбирали не навязывание им украинского языка, а вхождение в европейскую цивилизацию. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T07:00
2022-08-16T07:00
новости
борис межуев
европа
донбасс
ельцин
референдум
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По его словам, похожий выбор в своё время сделала и Россия, когда в 1990 году проголосовала за Бориса Ельцина.Межуев полагает, что в 2014 году население Донбасса "жёстко" отвергло эту позицию, проявившуюся в европейской ориентации Украины.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, борис межуев, европа, донбасс, ельцин, референдум
Новости, Борис Межуев, Европа, Донбасс, Ельцин, референдум

"Стать русскими европейцами": философ рассказал об ошибке России и Донбасса

07:00 16.08.2022
 
© ren.tv17 марта 1991 года областной референдум в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, проголосовали за независимость Украины
17 марта 1991 года областной референдум в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, проголосовали за независимость Украины
© ren.tv
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Голосуя в 1991 году за независимость Украины, жители востока страны выбирали не навязывание им украинского языка, а вхождение в европейскую цивилизацию. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

"Значительная часть людей на Востоке Украины, думаю, действительно, не хотела доминирования украинства как этнического явления, но было готово войти в европейскую цивилизацию со своим языком, желательно русским. Они готовы были стать русскими европейцами", - считает он.

По его словам, похожий выбор в своё время сделала и Россия, когда в 1990 году проголосовала за Бориса Ельцина.
День Соборности на Украине - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Межуев полагает, что в 2014 году население Донбасса "жёстко" отвергло эту позицию, проявившуюся в европейской ориентации Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиБорис МежуевЕвропаДонбассЕльцинреферендум
 
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