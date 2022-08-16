"Стать русскими европейцами": философ рассказал об ошибке России и Донбасса

«Ельцин лишил их права на родной язык»: председатель КС РФ о том, как русские стали заложниками на Украине

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что первый президент РФ Борис Ельцин оставив Украине Крым и области с русским населением лишил юридических гарантий 12 миллионов русских