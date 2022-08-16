"Стать русскими европейцами": философ рассказал об ошибке России и Донбасса
© ren.tv17 марта 1991 года областной референдум в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, проголосовали за независимость Украины
© ren.tv
Голосуя в 1991 году за независимость Украины, жители востока страны выбирали не навязывание им украинского языка, а вхождение в европейскую цивилизацию. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
"Значительная часть людей на Востоке Украины, думаю, действительно, не хотела доминирования украинства как этнического явления, но было готово войти в европейскую цивилизацию со своим языком, желательно русским. Они готовы были стать русскими европейцами", - считает он.
По его словам, похожий выбор в своё время сделала и Россия, когда в 1990 году проголосовала за Бориса Ельцина.
29 июня, 13:59«Ельцин лишил их права на родной язык»: председатель КС РФ о том, как русские стали заложниками на УкраинеГлава Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что первый президент РФ Борис Ельцин оставив Украине Крым и области с русским населением лишил юридических гарантий 12 миллионов русских
Межуев полагает, что в 2014 году население Донбасса "жёстко" отвергло эту позицию, проявившуюся в европейской ориентации Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.