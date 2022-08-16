Референдумы: Межуев поддержал предложение американского политтехнолога
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПразднование годовщины провозглашения ДНР в Донецке
Лучшей формой решения конфликта на Украине было бы проведение референдумов по всей её территории Украины, или, во всяком случае, на востоке страны. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что в пользу подобного процесса высказался известный американский историк, и специалист по международным отношениям Эдвард Люттвак.
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Межуев не исключил, что значительная часть других областей Украины – Черниговская, Сумская, Полтавская – могли бы поступить так же, как в своё время Донецкая и Луганская.
Проведение полномасштабного референдума на этих территориях по совету Люттвака в данном случае было бы, наверное, разумным решением. Мы бы точно узнали и выяснили, в какой мере данное существенное определение этих людей приобрело цивилизационный характер.
По его словам, проблема в том, что никому не известно, насколько сейчас изменилась позиция людей в этих регионах по сравнению с 1991 годом, когда они проголосовали за независимость Украины. Возможность объективного подсчёта голосов и учёта мнений, была бы очень полезна, указал философ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.