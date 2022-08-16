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Референдумы: Межуев поддержал предложение американского политтехнолога

Референдумы: Межуев поддержал предложение американского политтехнолога - 16.08.2022 Украина.ру

Референдумы: Межуев поддержал предложение американского политтехнолога

Лучшей формой решения конфликта на Украине было бы проведение референдумов по всей её территории Украины, или, во всяком случае, на востоке страны. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T04:45

2022-08-16T04:45

2022-08-16T04:45

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борис межуев

референдум

черниговская область

сумская область

полтавская область

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Он отметил, что в пользу подобного процесса высказался известный американский историк, и специалист по международным отношениям Эдвард Люттвак.Межуев не исключил, что значительная часть других областей Украины – Черниговская, Сумская, Полтавская – могли бы поступить так же, как в своё время Донецкая и Луганская.По его словам, проблема в том, что никому не известно, насколько сейчас изменилась позиция людей в этих регионах по сравнению с 1991 годом, когда они проголосовали за независимость Украины. Возможность объективного подсчёта голосов и учёта мнений, была бы очень полезна, указал философ.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220724/1036801192.html

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новости, борис межуев, референдум, черниговская область, сумская область, полтавская область