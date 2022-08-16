https://ukraina.ru/20220816/1037663886.html

Философ обосновал разрыв населения Донбасса с прозападным киевским режимом

Философ обосновал разрыв населения Донбасса с прозападным киевским режимом - 16.08.2022 Украина.ру

Философ обосновал разрыв населения Донбасса с прозападным киевским режимом

На референдуме 1991 года о независимости Украины, за которую тогда проголосовало большинство населения Донбасса, речь шла о политической независимости, а не о цивилизационном разрыве с русским миром. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-16T04:15

2022-08-16T04:15

2022-08-16T04:15

новости

борис межуев

цивилизация

запад

референдум

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Он считает, что впоследствии, когда на территорию Украины стал претендовать "коллективный Запад", ситуация изменилась, и позиция людей претерпела изменения."Они, по всей видимости, пересмотрели свое решение 1991 года, и многие из них пересмотрели свое решение и выразили желание в условиях цивилизационного разделения между Россией и Западом, выбрать Россию", - сказал Межуев.Он добавил, что пока что непонятно, как и насколько изменилась позиция населения. Поэтому проведение полномасштабного референдума на этих территориях было бы разумным решением, позволяющим выяснить, "в какой мере данное существенное определение этих людей приобрело цивилизационный характер".Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20210317/1030845959.html

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2022

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новости, борис межуев, цивилизация, запад, референдум