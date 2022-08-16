Философ обосновал разрыв населения Донбасса с прозападным киевским режимом - 16.08.2022 Украина.ру
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Философ обосновал разрыв населения Донбасса с прозападным киевским режимом
Философ обосновал разрыв населения Донбасса с прозападным киевским режимом - 16.08.2022 Украина.ру
Философ обосновал разрыв населения Донбасса с прозападным киевским режимом
На референдуме 1991 года о независимости Украины, за которую тогда проголосовало большинство населения Донбасса, речь шла о политической независимости, а не о цивилизационном разрыве с русским миром. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-16T04:15
2022-08-16T04:15
новости
борис межуев
цивилизация
запад
референдум
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Он считает, что впоследствии, когда на территорию Украины стал претендовать "коллективный Запад", ситуация изменилась, и позиция людей претерпела изменения."Они, по всей видимости, пересмотрели свое решение 1991 года, и многие из них пересмотрели свое решение и выразили желание в условиях цивилизационного разделения между Россией и Западом, выбрать Россию", - сказал Межуев.Он добавил, что пока что непонятно, как и насколько изменилась позиция населения. Поэтому проведение полномасштабного референдума на этих территориях было бы разумным решением, позволяющим выяснить, "в какой мере данное существенное определение этих людей приобрело цивилизационный характер".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20210317/1030845959.html
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новости, борис межуев, цивилизация, запад, референдум
Новости, Борис Межуев, цивилизация, Запад, референдум

Философ обосновал разрыв населения Донбасса с прозападным киевским режимом

04:15 16.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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На референдуме 1991 года о независимости Украины, за которую тогда проголосовало большинство населения Донбасса, речь шла о политической независимости, а не о цивилизационном разрыве с русским миром. Такое мнение выразил философ Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру
Он считает, что впоследствии, когда на территорию Украины стал претендовать "коллективный Запад", ситуация изменилась, и позиция людей претерпела изменения.
"Они, по всей видимости, пересмотрели свое решение 1991 года, и многие из них пересмотрели свое решение и выразили желание в условиях цивилизационного разделения между Россией и Западом, выбрать Россию", - сказал Межуев.
17 марта 1991 года областной референдум в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, проголосовали за независимость Украины
17 марта 2021, 16:04
Мартовский референдум. Как Галичина проголосовала за выход Украины из СССР17 марта 1991 года, одновременно с Всесоюзным референдумом о сохранении СССР, в трёх галицких областях УССР состоялся свой плебисцит, на котором почти 90% участников проголосовали за независимость Украины
Он добавил, что пока что непонятно, как и насколько изменилась позиция населения. Поэтому проведение полномасштабного референдума на этих территориях было бы разумным решением, позволяющим выяснить, "в какой мере данное существенное определение этих людей приобрело цивилизационный характер".
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиБорис МежуевцивилизацияЗападреферендум
 
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