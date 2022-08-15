Украинский прокурор украл 8 килограмм золота
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили о подозрении экс-прокурору Генеральной прокуратуры, незаконно присвоившему 8 килограмм золотых слитков. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе НАБУ.
Следователи НАБУ заявили, что еще в 2019 году прокурор ГПУ проводил обыск в банковском индивидуальном сейфе и похитил находившиеся там золотые слитки общей стоимостью свыше 11 миллионов гривен.
Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу.
Родственники потерпевшего заявили в правоохранительные органы - и спустя два года НАБУ установила подозреваемого.
Экс-прокурору вменяют в вину подлог и присвоение чужого имущества, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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