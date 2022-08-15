https://ukraina.ru/20220815/1037702015.html

Украинский прокурор украл 8 килограмм золота

Украинский прокурор украл 8 килограмм золота - 15.08.2022 Украина.ру

Украинский прокурор украл 8 килограмм золота

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили о подозрении экс-прокурору Генеральной прокуратуры, незаконно присвоившему 8 килограмм золотых слитков. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе НАБУ.

2022-08-15T21:45

2022-08-15T21:45

2022-08-15T21:45

коррупция

прокурор

украина

набу

новости

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Следователи НАБУ заявили, что еще в 2019 году прокурор ГПУ проводил обыск в банковском индивидуальном сейфе и похитил находившиеся там золотые слитки общей стоимостью свыше 11 миллионов гривен. Родственники потерпевшего заявили в правоохранительные органы - и спустя два года НАБУ установила подозреваемого. Экс-прокурору вменяют в вину подлог и присвоение чужого имущества, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20220815/1037686464.html

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2022

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коррупция, прокурор, украина, набу, новости