Украинский прокурор украл 8 килограмм золота - 15.08.2022 Украина.ру
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Украинский прокурор украл 8 килограмм золота
Украинский прокурор украл 8 килограмм золота - 15.08.2022 Украина.ру
Украинский прокурор украл 8 килограмм золота
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили о подозрении экс-прокурору Генеральной прокуратуры, незаконно присвоившему 8 килограмм золотых слитков. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе НАБУ.
2022-08-15T21:45
2022-08-15T21:45
коррупция
прокурор
украина
набу
новости
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Следователи НАБУ заявили, что еще в 2019 году прокурор ГПУ проводил обыск в банковском индивидуальном сейфе и похитил находившиеся там золотые слитки общей стоимостью свыше 11 миллионов гривен. Родственники потерпевшего заявили в правоохранительные органы - и спустя два года НАБУ установила подозреваемого. Экс-прокурору вменяют в вину подлог и присвоение чужого имущества, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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коррупция, прокурор, украина, набу, новости
коррупция, прокурор, Украина, НАБУ, Новости

Украинский прокурор украл 8 килограмм золота

21:45 15.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов
Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили о подозрении экс-прокурору Генеральной прокуратуры, незаконно присвоившему 8 килограмм золотых слитков. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе НАБУ.
Следователи НАБУ заявили, что еще в 2019 году прокурор ГПУ проводил обыск в банковском индивидуальном сейфе и похитил находившиеся там золотые слитки общей стоимостью свыше 11 миллионов гривен.

Для реализации своего замысла он подделал служебные документы, в частности указал, что имущество принадлежит вообще другому лицу, не имеющему никакого отношения к этому индивидуальному сейфу.

Родственники потерпевшего заявили в правоохранительные органы - и спустя два года НАБУ установила подозреваемого.
Экс-прокурору вменяют в вину подлог и присвоение чужого имущества, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
16:01
На Украине чиновники украли 40 вагонов с отечественными товарами под видом национализацииВ Сумской области чиновники украли 40 вагонов с товарами украинских предпринимателей, объяснив преступление национализацией российского имущества. Уголовное дело возбудили по статье "Превышение военным должностным лицом власти", сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 15 августа
 
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