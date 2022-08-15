Латвия подарила Украине четыре вертолета
Министерство обороны Латвии передало Украине четыре вертолета бесплатно. Об этом 15 августа заявил глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс.
"Военно-воздушные силы Украины только что получили четыре вертолета, которые были подарены Латвией, они вскоре станут частью авиапарка украинской армии
Латвийские СМИ сообщили со ссылкой на источник в министерстве, что речь идет о двух вертолетах Ми-17 и двух Ми-2. По словам источника, ранее часть из них планировалось их отправить на покраску и ремонт.
Министр также отметил роль Латвии в помощи Украине. По его словам, ранее подаренные Латвией комплексы ПЗРК "Stinger" уже оказали помощь украинским войскам.
Пабрикс выразил надежду, что подаренные вертолеты помогут проводить военные операции и спасать жизни.
11 августа, 16:49"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку ЛатвииЛатвия приняла заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", потому что Рига является государством "мягкого либерального фашизма", сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру