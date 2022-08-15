https://ukraina.ru/20220815/1037701811.html

Латвия подарила Украине четыре вертолета

Латвия подарила Украине четыре вертолета - 15.08.2022 Украина.ру

Латвия подарила Украине четыре вертолета

Министерство обороны Латвии передало Украине четыре вертолета бесплатно. Об этом 15 августа заявил глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс.

2022-08-15T21:15

2022-08-15T21:15

2022-08-15T21:15

вертолеты

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Латвийские СМИ сообщили со ссылкой на источник в министерстве, что речь идет о двух вертолетах Ми-17 и двух Ми-2. По словам источника, ранее часть из них планировалось их отправить на покраску и ремонт. Министр также отметил роль Латвии в помощи Украине. По его словам, ранее подаренные Латвией комплексы ПЗРК "Stinger" уже оказали помощь украинским войскам. Пабрикс выразил надежду, что подаренные вертолеты помогут проводить военные операции и спасать жизни.

https://ukraina.ru/20220811/1037559460.html

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вертолеты, латвия, украина, всу, новости