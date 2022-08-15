Латвия подарила Украине четыре вертолета - 15.08.2022 Украина.ру
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Латвия подарила Украине четыре вертолета
Латвия подарила Украине четыре вертолета - 15.08.2022 Украина.ру
Латвия подарила Украине четыре вертолета
Министерство обороны Латвии передало Украине четыре вертолета бесплатно. Об этом 15 августа заявил глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс.
2022-08-15T21:15
2022-08-15T21:15
вертолеты
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новости
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Латвийские СМИ сообщили со ссылкой на источник в министерстве, что речь идет о двух вертолетах Ми-17 и двух Ми-2. По словам источника, ранее часть из них планировалось их отправить на покраску и ремонт. Министр также отметил роль Латвии в помощи Украине. По его словам, ранее подаренные Латвией комплексы ПЗРК "Stinger" уже оказали помощь украинским войскам. Пабрикс выразил надежду, что подаренные вертолеты помогут проводить военные операции и спасать жизни.
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вертолеты, латвия, украина, всу, новости
вертолеты, Латвия, Украина, ВСУ, Новости

Латвия подарила Украине четыре вертолета

21:15 15.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыставка "Оружие и безопасность - 2019" в Киеве
Выставка Оружие и безопасность - 2019 в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Министерство обороны Латвии передало Украине четыре вертолета бесплатно. Об этом 15 августа заявил глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс.
"Военно-воздушные силы Украины только что получили четыре вертолета, которые были подарены Латвией, они вскоре станут частью авиапарка украинской армии
Артис Пабрикс
Министр обороны Латвии
Латвийские СМИ сообщили со ссылкой на источник в министерстве, что речь идет о двух вертолетах Ми-17 и двух Ми-2. По словам источника, ранее часть из них планировалось их отправить на покраску и ремонт.
Министр также отметил роль Латвии в помощи Украине. По его словам, ранее подаренные Латвией комплексы ПЗРК "Stinger" уже оказали помощь украинским войскам.
Пабрикс выразил надежду, что подаренные вертолеты помогут проводить военные операции и спасать жизни.
сейм Латвия парламент зал правительство - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 16:49
"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку ЛатвииЛатвия приняла заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", потому что Рига является государством "мягкого либерального фашизма", сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
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