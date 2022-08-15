Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов - 15.08.2022 Украина.ру
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Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов
Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов - 15.08.2022 Украина.ру
Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов
Наемник из Швеции Матиас Густавссон, попавший в плен в Мариуполе, рассказал 15 августа в ходе судебного заседания в Донецке о покупке гражданства Украины.
2022-08-15T21:00
2022-08-15T21:00
швеция
украина
всу
наемники
днр
новости
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Согласна материалам дела, Густавссон в декабре 2021 года обратился к некоему юристу в Киеве, который обещал ему оказать помощь в получении гражданства Украины за финансовое вознаграждение. Telegram-канал Украина.ру сообщает, что швед таким же образом приобрел украинские водительские права.В ходе судебного заседания шведский наемник также поведал, что решил переехать на Украину примерно два года назад, и в 2021 году смог достичь желаемого. Согласно показаниям Густавссона, в Мариуполь он приехал 23 февраля, за день до начала специальной военной операции. Там же он познакомился с украинскими военными. Напомним, сегодня, 15 августа, в ДНР прошло рассмотрение дел еще пятерых иностранных наемников, попавших в плен в Мариуполе. Троим из них, в том числе Густавссону, может грозить смертная казнь.
https://ukraina.ru/20220813/1037570959.html
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швеция, украина, всу, наемники, днр, новости
Швеция, Украина, ВСУ, наемники, ДНР, Новости

Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов

21:00 15.08.2022
 
© Фото : Посольство України в СШАукраина паспорт украинский загранпаспорт
украина паспорт украинский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : Посольство України в США
Читать в
Наемник из Швеции Матиас Густавссон, попавший в плен в Мариуполе, рассказал 15 августа в ходе судебного заседания в Донецке о покупке гражданства Украины.
Согласна материалам дела, Густавссон в декабре 2021 года обратился к некоему юристу в Киеве, который обещал ему оказать помощь в получении гражданства Украины за финансовое вознаграждение.
700 долларов США отдал.
Матиас Густавссон
Наемник из Швеции
Telegram-канал Украина.ру сообщает, что швед таким же образом приобрел украинские водительские права.
В ходе судебного заседания шведский наемник также поведал, что решил переехать на Украину примерно два года назад, и в 2021 году смог достичь желаемого. Согласно показаниям Густавссона, в Мариуполь он приехал 23 февраля, за день до начала специальной военной операции. Там же он познакомился с украинскими военными.
Напомним, сегодня, 15 августа, в ДНР прошло рассмотрение дел еще пятерых иностранных наемников, попавших в плен в Мариуполе. Троим из них, в том числе Густавссону, может грозить смертная казнь.
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
13 августа, 07:00
"Вернутся домой в гробах": эксперт описал, что нужно сделать с прибалтийскими наемникамиПрибывшие на Украину наемники из Эстонии, Латвии и Литвы должны как минимум вернуться домой в гробах, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
 
ШвецияУкраинаВСУнаемникиДНРНовости
 
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Заголовок открываемого материала
21:15Латвия подарила Украине четыре вертолета
21:00Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов
20:49Союзные войска окружили Северск с трех сторон
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