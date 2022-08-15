https://ukraina.ru/20220815/1037701580.html

Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов

Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов - 15.08.2022 Украина.ру

Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов

Наемник из Швеции Матиас Густавссон, попавший в плен в Мариуполе, рассказал 15 августа в ходе судебного заседания в Донецке о покупке гражданства Украины.

2022-08-15T21:00

2022-08-15T21:00

2022-08-15T21:00

швеция

украина

всу

наемники

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Согласна материалам дела, Густавссон в декабре 2021 года обратился к некоему юристу в Киеве, который обещал ему оказать помощь в получении гражданства Украины за финансовое вознаграждение. Telegram-канал Украина.ру сообщает, что швед таким же образом приобрел украинские водительские права.В ходе судебного заседания шведский наемник также поведал, что решил переехать на Украину примерно два года назад, и в 2021 году смог достичь желаемого. Согласно показаниям Густавссона, в Мариуполь он приехал 23 февраля, за день до начала специальной военной операции. Там же он познакомился с украинскими военными. Напомним, сегодня, 15 августа, в ДНР прошло рассмотрение дел еще пятерых иностранных наемников, попавших в плен в Мариуполе. Троим из них, в том числе Густавссону, может грозить смертная казнь.

https://ukraina.ru/20220813/1037570959.html

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швеция, украина, всу, наемники, днр, новости