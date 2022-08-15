В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников - 15.08.2022 Украина.ру
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В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников
В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников - 15.08.2022 Украина.ру
В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников
Вручать повестки по домашним адресам - неэффективно, заявил 15 августа начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в беседе с украинскими СМИ.
2022-08-15T20:30
2022-08-15T20:49
мобилизация
потери всу
минобороны украины
новости
военкомат
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Как пояснил представитель Вооруженных Сил Украины, потенциальные кандидата на мобилизацию зачастую просто не открывают дверь и военкоматы теперь действуют по новой тактике. Горбач подчеркнул, что далеко не всем людям вручают повестки для того, чтобы призвать их в ВСУ.
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мобилизация, потери всу, минобороны украины, новости, военкомат
мобилизация, потери ВСУ, Минобороны Украины, Новости, военкомат

В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников

20:30 15.08.2022 (обновлено: 20:49 15.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Вручать повестки по домашним адресам - неэффективно, заявил 15 августа начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в беседе с украинскими СМИ.
Как пояснил представитель Вооруженных Сил Украины, потенциальные кандидата на мобилизацию зачастую просто не открывают дверь и военкоматы теперь действуют по новой тактике.

Начальники территориальных центров выбирают места, где много людей. Вместе с органами полиции можно проверить документы у каждого мужчины, установить личность и вручить повестку. Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час.

Горбач подчеркнул, что далеко не всем людям вручают повестки для того, чтобы призвать их в ВСУ.
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 16:45
Раз стрельнул и инфаркт. Военный эксперт о том, как Россия выбила лучшую часть ВСУСами украинцы говорят об уничтожении кадрового состава ВСУ, поэтому на Украине уже четвертая волна мобилизации. Они кидают в топку необученных людей. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
 
мобилизацияпотери ВСУМинобороны УкраиныНовостивоенкомат
 
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