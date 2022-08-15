https://ukraina.ru/20220815/1037701220.html

В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников

В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников - 15.08.2022 Украина.ру

В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников

Вручать повестки по домашним адресам - неэффективно, заявил 15 августа начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в беседе с украинскими СМИ.

2022-08-15T20:30

2022-08-15T20:30

2022-08-15T20:49

мобилизация

потери всу

минобороны украины

новости

военкомат

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Как пояснил представитель Вооруженных Сил Украины, потенциальные кандидата на мобилизацию зачастую просто не открывают дверь и военкоматы теперь действуют по новой тактике. Горбач подчеркнул, что далеко не всем людям вручают повестки для того, чтобы призвать их в ВСУ.

https://ukraina.ru/20220805/1037350672.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, потери всу, минобороны украины, новости, военкомат