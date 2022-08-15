В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников
20:30 15.08.2022 (обновлено: 20:49 15.08.2022)
Вручать повестки по домашним адресам - неэффективно, заявил 15 августа начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в беседе с украинскими СМИ.
Как пояснил представитель Вооруженных Сил Украины, потенциальные кандидата на мобилизацию зачастую просто не открывают дверь и военкоматы теперь действуют по новой тактике.
Начальники территориальных центров выбирают места, где много людей. Вместе с органами полиции можно проверить документы у каждого мужчины, установить личность и вручить повестку. Особенно легко это сделать, когда нарушается общественный порядок – например, комендантский час.
Горбач подчеркнул, что далеко не всем людям вручают повестки для того, чтобы призвать их в ВСУ.
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