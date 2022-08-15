СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана - 15.08.2022 Украина.ру
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СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана
СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана - 15.08.2022 Украина.ру
СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана
Распределение выделяемых США Украине средств никак не контролируется государственными органами, и они могут исчезнуть так же, как миллиарды в Афганистане. Об этом пишет 15 августа американское издание Newsweek
2022-08-15T20:00
2022-08-15T20:40
коррупция
сша
украина
военная помощь
новости
сми
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В материале, опубликованном Newsweek, подчеркивается, что без надлежащего надзора за расходованием средства могут быть попросту разворованы. Издание ссылается на опыт Афганистана, в котором значительная часть средств, выделенных США на восстановление страны, исчезла в связи с коррупцией и злоупотреблениямиВ комментарии для Newsweek бывший генеральный инспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко отметил важность контроля и подчеркнул, что в отношении распределяемых на Украине американских средств сейчас строгого контроля нет. По мнению экс-чиновника, для улучшения контроля за расходованием средств нужно создать новую структуру, посвященную Украине.
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коррупция, сша, украина, военная помощь, новости, сми
коррупция, США, Украина, военная помощь, Новости, СМИ

СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана

20:00 15.08.2022 (обновлено: 20:40 15.08.2022)
 
© pasja1000 / pixabay.comДоллар банкнота США валюта деньги
Доллар банкнота США валюта деньги
© pasja1000 / pixabay.com
Читать в
Распределение выделяемых США Украине средств никак не контролируется государственными органами, и они могут исчезнуть так же, как миллиарды в Афганистане. Об этом пишет 15 августа американское издание Newsweek
В материале, опубликованном Newsweek, подчеркивается, что без надлежащего надзора за расходованием средства могут быть попросту разворованы. Издание ссылается на опыт Афганистана, в котором значительная часть средств, выделенных США на восстановление страны, исчезла в связи с коррупцией и злоупотреблениями

Всегда, вбрасывая столько денег в такие короткие сроки в одну страну, надзор нужно иметь с самого начала

Джон Сопко
Экс-генеральный инспектор по реконструкции Афганистана
В комментарии для Newsweek бывший генеральный инспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко отметил важность контроля и подчеркнул, что в отношении распределяемых на Украине американских средств сейчас строгого контроля нет.
По мнению экс-чиновника, для улучшения контроля за расходованием средств нужно создать новую структуру, посвященную Украине.
Владимир Зеленский
20 июля, 18:40Спецоперация
AP напомнило о "безудержной коррупции" на УкраинеОбвинения, сделанные в адрес высших чиновников киевского режима американским сенатором украинского происхождения Викторией Спартц, пролили "неудобный свет", напомнив о безудержной коррупции на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 июля агентством Associated Press
 
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