https://ukraina.ru/20220815/1037700831.html
СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана
СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана - 15.08.2022 Украина.ру
СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана
Распределение выделяемых США Украине средств никак не контролируется государственными органами, и они могут исчезнуть так же, как миллиарды в Афганистане. Об этом пишет 15 августа американское издание Newsweek
2022-08-15T20:00
2022-08-15T20:00
2022-08-15T20:40
коррупция
сша
украина
военная помощь
новости
сми
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В материале, опубликованном Newsweek, подчеркивается, что без надлежащего надзора за расходованием средства могут быть попросту разворованы. Издание ссылается на опыт Афганистана, в котором значительная часть средств, выделенных США на восстановление страны, исчезла в связи с коррупцией и злоупотреблениямиВ комментарии для Newsweek бывший генеральный инспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко отметил важность контроля и подчеркнул, что в отношении распределяемых на Украине американских средств сейчас строгого контроля нет. По мнению экс-чиновника, для улучшения контроля за расходованием средств нужно создать новую структуру, посвященную Украине.
https://ukraina.ru/20220720/1036709559.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
коррупция, сша, украина, военная помощь, новости, сми
коррупция, США, Украина, военная помощь, Новости, СМИ
СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана
20:00 15.08.2022 (обновлено: 20:40 15.08.2022)
Распределение выделяемых США Украине средств никак не контролируется государственными органами, и они могут исчезнуть так же, как миллиарды в Афганистане. Об этом пишет 15 августа американское издание Newsweek
В материале, опубликованном Newsweek, подчеркивается, что без надлежащего надзора за расходованием средства могут быть попросту разворованы. Издание ссылается на опыт Афганистана, в котором значительная часть средств, выделенных США на восстановление страны, исчезла в связи с коррупцией и злоупотреблениями
Всегда, вбрасывая столько денег в такие короткие сроки в одну страну, надзор нужно иметь с самого начала
Джон Сопко
Экс-генеральный инспектор по реконструкции Афганистана
В комментарии для Newsweek бывший генеральный инспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко отметил важность контроля и подчеркнул, что в отношении распределяемых на Украине американских средств сейчас строгого контроля нет.
По мнению экс-чиновника, для улучшения контроля за расходованием средств нужно создать новую структуру, посвященную Украине.