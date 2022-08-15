https://ukraina.ru/20220815/1037700831.html

СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана

СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана - 15.08.2022 Украина.ру

СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана

Распределение выделяемых США Украине средств никак не контролируется государственными органами, и они могут исчезнуть так же, как миллиарды в Афганистане. Об этом пишет 15 августа американское издание Newsweek

2022-08-15T20:00

2022-08-15T20:00

2022-08-15T20:40

коррупция

сша

украина

военная помощь

новости

сми

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В материале, опубликованном Newsweek, подчеркивается, что без надлежащего надзора за расходованием средства могут быть попросту разворованы. Издание ссылается на опыт Афганистана, в котором значительная часть средств, выделенных США на восстановление страны, исчезла в связи с коррупцией и злоупотреблениямиВ комментарии для Newsweek бывший генеральный инспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко отметил важность контроля и подчеркнул, что в отношении распределяемых на Украине американских средств сейчас строгого контроля нет. По мнению экс-чиновника, для улучшения контроля за расходованием средств нужно создать новую структуру, посвященную Украине.

https://ukraina.ru/20220720/1036709559.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

коррупция, сша, украина, военная помощь, новости, сми