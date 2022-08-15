https://ukraina.ru/20220815/1037700507.html
Пригожин не нашел свое тело в Попасной
Пригожин не нашел свое тело в Попасной - 15.08.2022 Украина.ру
Пригожин не нашел свое тело в Попасной
Совместную фотографию с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ связывают с деятельностью ЧВК "Вагнер" опубликовал 15 августа Герой России Андрей Богатов. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру
2022-08-15T19:19
2022-08-15T19:19
2022-08-15T19:19
евгений пригожин
"вагнеровцы"
чвк
попасная
новости
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Напомним, ранее украинские СМИ распространяли информацию о том, что Евгений Пригожин погиб в ходе ракетного удара по штабу ЧВК "Вагнер" в Попасной. Опровержение в своих социальных сетях опубликовал сегодня, 15 августа, военный деятель Андрей Богатов, которого также связывают с ЧВК "Вагнер". Публикацию фотографий Богатов сопроводил шуточной надписью.
https://ukraina.ru/20220729/1037002915.html
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений пригожин, "вагнеровцы", чвк, попасная, новости
Евгений Пригожин, "вагнеровцы", ЧВК, Попасная, Новости
Пригожин не нашел свое тело в Попасной
Совместную фотографию с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ связывают с деятельностью ЧВК "Вагнер" опубликовал 15 августа Герой России Андрей Богатов. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру