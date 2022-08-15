https://ukraina.ru/20220815/1037700507.html

Пригожин не нашел свое тело в Попасной

Пригожин не нашел свое тело в Попасной - 15.08.2022 Украина.ру

Пригожин не нашел свое тело в Попасной

Совместную фотографию с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого СМИ связывают с деятельностью ЧВК "Вагнер" опубликовал 15 августа Герой России Андрей Богатов. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру

2022-08-15T19:19

2022-08-15T19:19

2022-08-15T19:19

евгений пригожин

"вагнеровцы"

чвк

попасная

новости

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Напомним, ранее украинские СМИ распространяли информацию о том, что Евгений Пригожин погиб в ходе ракетного удара по штабу ЧВК "Вагнер" в Попасной. Опровержение в своих социальных сетях опубликовал сегодня, 15 августа, военный деятель Андрей Богатов, которого также связывают с ЧВК "Вагнер". Публикацию фотографий Богатов сопроводил шуточной надписью.

https://ukraina.ru/20220729/1037002915.html

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евгений пригожин, "вагнеровцы", чвк, попасная, новости