Обстрел ЗАЭС, деньги на боевые действия. Итоги 15 августа на Украине - 15.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Обстрел ЗАЭС, деньги на боевые действия. Итоги 15 августа на Украине
Обстрел ЗАЭС, деньги на боевые действия. Итоги 15 августа на Украине - 15.08.2022 Украина.ру
Обстрел ЗАЭС, деньги на боевые действия. Итоги 15 августа на Украине
Украина нанесла удар по району Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Верховная Рада выделила новые средства на оборонные нужды
2022-08-15T19:06
2022-08-15T19:09
спецоперация
хроники
эксклюзив
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Об ударе ВСУ по Энергодару сообщила военно-гражданская администрация Запорожской области."Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок", — сообщила администрация.Также под обстрел попали спальные районы города, промышленная зона и село Ивановка.Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесённом гражданской инфраструктуре.Как заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов, обстрел ведётся из гаубиц М777."Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу - району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжёлой артиллерии из орудий 777", - отметил Рогов.Видео из Энергодара опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий.Утром этого же дня в комментарии РИА Новости Рогов предлагал объявить на территорию у ЗАЭС "режим тишины"."Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы", — отметил Рогов.Вечером 14 августа Европейский Союз, входящие в него государства по отдельности, а также ряд других стран заявили о необходимости вывода ВС РФ с территорий рядом с Запорожской АЭС."Присутствие российских вооружённых сил на Запорожской АЭС не позволяет оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности МАГАТЭ, а также препятствует выполнению МАГАТЭ своего мандата", — указывалось в заявлении.Там же содержался призыв вывести ВС РФ с Запорожской АЭС и ближайших окрестностей.В заявлении подчёркивалось, что это позволит МАГАТЭ "проводить проверку в соответствии с обязательствами Украины по ее гарантиям в безопасных условиях и своевременно".До этого руководство ООН и ЕС призвало к "демилитаризации ЗАЭС". Между тем в самом регионе уверены, что демилитаризация нужна не Энергодару, где находится станция, а совсем другим населённым пунктам."Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трёх населённых пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции. &lt;…&gt; Только военные успехи решат проблем", — говорил днём 14 августа в эфире радио "Комсомольская правда" Рогов.До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что демилитаризация ЗАЭС может поставить станцию под угрозу."Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", — заявил он вечером 11 августа журналистам.По его словам, предлагая демилитаризацию Запорожской АЭС генсек ООН Антониу Гуттериш должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".При этом ООН и другие международные организации никак не упоминают о роли Украины в угрозе Запорожской АЭС.Всё на армиюВерховная Рада Украины повысила траты на армию - украинский парламент увеличил расходы на оборону почти на треть — на 270,2 млрд грн (около 453 млрд руб. — Ред.). Деньги планируют брать из внутренних займов.Утром 15 августа о том, что Рада будет повышать траты на оборону, сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк."Скоро Рада проголосует увеличение расходов на 270 млрд грн (около 453 млрд руб. — Ред.). Из них 269,5 млрд (около 452 млрд руб. — Ред.) национальную безопасность и оборону. Звучит как огромная сумма, но 81,2% из неё (218,8 млрд грн) составляют расходы потребления.136,6 млрд (около 367 млрд руб. — Ред.) вообще только на оплату труда", — отметил Железняк.По его словам, с такими изменениями в украинском госбюджете 2022 года на сектор национальной безопасности и обороны будут предусмотрены средства в сумме 1197,2 млрд грн (около 2 трлн руб. — Ред.). Это почти равно тому, сколько мы потратили на все государственные расходы в прошлом 2021 году, отметил он.Железняк отметил, что расходы на безопасность и оборону выросли в этом году в 4,7 раза по сравнению с прошлым годом."Мы, депутаты, уже в пятый раз будем голосовать за увеличение бюджета на оборону. С 23 февраля было увеличено уже таких расходов на 807,6 млрд. (около 1,35 трлн руб. — Ред.) И это не в последний раз будет…", — подытожил народный депутат.При этом ряд популярных на Украине Telegram-каналов сообщает, что Запад уже требует от Украины урезания социальных расходов на 20%, а руководство страны готовится к затяжным боестолкновениям."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента начал подготовку к затяжной войне, которая по прогнозам аналитиков Генштаба продлится 3-4 года. На Банковой собираются усилить контроль за информационным полем и зачистить политический ландшафт", — отмечалось в публикации канала "Резидент".Кроме того, 15 августа Верховная Рада Украины продлила военное положение на 90 дней до 21 июля. Кроме того, украинский парламент продлил и мобилизацию.Как утверждает популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный", ноябрь — крайний месяц для подписания мирного договора между государствами."Военное положение и мобилизацию продлили до 21 ноября. Все знают, что будут продлевать столько, сколько нужно. Это может закончиться только при: подписании нового "Минска-3", полной капитуляции, гибели военного руководства, майдана в России или на Украине, началом новых войн в мире, которые будут более масштабными. Наш источник указывает, что ноябрь крайний месяц для подписания мирных договоров между Украиной и Россией", — сообщил канал.При этом, по информации канала, Украина не намерена идти на перемирие.
https://ukraina.ru/20220815/1037688354.html
https://ukraina.ru/20220815/1037669953.html
https://ukraina.ru/20220815/1037659485.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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Украина.ру
1
5
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96
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хроники, эксклюзив
Спецоперация, Хроники, Эксклюзив

Обстрел ЗАЭС, деньги на боевые действия. Итоги 15 августа на Украине

19:06 15.08.2022 (обновлено: 19:09 15.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украина нанесла удар по району Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Верховная Рада выделила новые средства на оборонные нужды
Об ударе ВСУ по Энергодару сообщила военно-гражданская администрация Запорожской области.
"Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок", — сообщила администрация.
Также под обстрел попали спальные районы города, промышленная зона и село Ивановка.
Экстренные службы собирают информацию о пострадавших и ущербе, нанесённом гражданской инфраструктуре.
Как заявил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов, обстрел ведётся из гаубиц М777.
"Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу - району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжёлой артиллерии из орудий 777", - отметил Рогов.
Видео из Энергодара опубликовал медиаэксперт Анатолий Шарий.
Утром этого же дня в комментарии РИА Новости Рогов предлагал объявить на территорию у ЗАЭС "режим тишины".
"Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС. Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы", — отметил Рогов.
Вечером 14 августа Европейский Союз, входящие в него государства по отдельности, а также ряд других стран заявили о необходимости вывода ВС РФ с территорий рядом с Запорожской АЭС.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
16:21Спецоперация
Потери ВСУ, трансформация армии и мобилизация. Главное на Украине на 16:00 15 августаУкраинские военные продолжают нести потери. Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что спецоперация застала в ВСУ в начале масштабных реформ. На Украине продлили военное положение и мобилизацию, а также готовятся выделить новые деньги армии
"Присутствие российских вооружённых сил на Запорожской АЭС не позволяет оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности МАГАТЭ, а также препятствует выполнению МАГАТЭ своего мандата", — указывалось в заявлении.
Там же содержался призыв вывести ВС РФ с Запорожской АЭС и ближайших окрестностей.
В заявлении подчёркивалось, что это позволит МАГАТЭ "проводить проверку в соответствии с обязательствами Украины по ее гарантиям в безопасных условиях и своевременно".
До этого руководство ООН и ЕС призвало к "демилитаризации ЗАЭС". Между тем в самом регионе уверены, что демилитаризация нужна не Энергодару, где находится станция, а совсем другим населённым пунктам.
"Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трёх населённых пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра. АЭС на левом берегу, а правый под контролем Зеленского, это Днепропетровская область. Именно оттуда наносятся прицельные удары по станции. <…> Только военные успехи решат проблем", — говорил днём 14 августа в эфире радио "Комсомольская правда" Рогов.
До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что демилитаризация ЗАЭС может поставить станцию под угрозу.
Антон Листопад - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
12:36Спецоперация
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"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", — заявил он вечером 11 августа журналистам.
По его словам, предлагая демилитаризацию Запорожской АЭС генсек ООН Антониу Гуттериш должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".
При этом ООН и другие международные организации никак не упоминают о роли Украины в угрозе Запорожской АЭС.
Всё на армию
Верховная Рада Украины повысила траты на армию - украинский парламент увеличил расходы на оборону почти на треть — на 270,2 млрд грн (около 453 млрд руб. — Ред.). Деньги планируют брать из внутренних займов.
Утром 15 августа о том, что Рада будет повышать траты на оборону, сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
"Скоро Рада проголосует увеличение расходов на 270 млрд грн (около 453 млрд руб. — Ред.). Из них 269,5 млрд (около 452 млрд руб. — Ред.) национальную безопасность и оборону. Звучит как огромная сумма, но 81,2% из неё (218,8 млрд грн) составляют расходы потребления.136,6 млрд (около 367 млрд руб. — Ред.) вообще только на оплату труда", — отметил Железняк.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
09:58Спецоперация
Демилитаризация ЗАЭС, Британия, США и Крымский мост. Главное на Украине на утро 15 августаВласти Запорожской области призвали ввести режим тишины вокруг ЗАЭС. Великобритания помогала Украине планировать, а США намекают на удары по Крымскому мосту, заявил народный депутат Алексей Гончаренко
По его словам, с такими изменениями в украинском госбюджете 2022 года на сектор национальной безопасности и обороны будут предусмотрены средства в сумме 1197,2 млрд грн (около 2 трлн руб. — Ред.). Это почти равно тому, сколько мы потратили на все государственные расходы в прошлом 2021 году, отметил он.
Железняк отметил, что расходы на безопасность и оборону выросли в этом году в 4,7 раза по сравнению с прошлым годом.
"Мы, депутаты, уже в пятый раз будем голосовать за увеличение бюджета на оборону. С 23 февраля было увеличено уже таких расходов на 807,6 млрд. (около 1,35 трлн руб. — Ред.) И это не в последний раз будет…", — подытожил народный депутат.
При этом ряд популярных на Украине Telegram-каналов сообщает, что Запад уже требует от Украины урезания социальных расходов на 20%, а руководство страны готовится к затяжным боестолкновениям.
"Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента начал подготовку к затяжной войне, которая по прогнозам аналитиков Генштаба продлится 3-4 года. На Банковой собираются усилить контроль за информационным полем и зачистить политический ландшафт", — отмечалось в публикации канала "Резидент".
Кроме того, 15 августа Верховная Рада Украины продлила военное положение на 90 дней до 21 июля. Кроме того, украинский парламент продлил и мобилизацию.
Как утверждает популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный", ноябрь — крайний месяц для подписания мирного договора между государствами.
"Военное положение и мобилизацию продлили до 21 ноября. Все знают, что будут продлевать столько, сколько нужно. Это может закончиться только при: подписании нового "Минска-3", полной капитуляции, гибели военного руководства, майдана в России или на Украине, началом новых войн в мире, которые будут более масштабными. Наш источник указывает, что ноябрь крайний месяц для подписания мирных договоров между Украиной и Россией", — сообщил канал.
При этом, по информации канала, Украина не намерена идти на перемирие.
 
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