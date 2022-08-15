https://ukraina.ru/20220815/1037698227.html
Герман Клименко о том, откуда в России берутся новые айтишники и достаточно ли их сейчас
Герман Клименко о том, откуда в России берутся новые айтишники и достаточно ли их сейчас - 15.08.2022 Украина.ру
Герман Клименко о том, откуда в России берутся новые айтишники и достаточно ли их сейчас
Если мы говорим о противодействии Google и зарубежным интернет-ресурсам, нам нужны те, кто умеет работать на международном уровне, а в написание софта не требуется загрузочных решений, таких людей достаточно, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.
2022-08-15T19:15
2022-08-15T19:15
2022-08-15T19:15
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По словам эксперта с этим сложностей нет, там все известно, модуль подключаешь и все, для этих историй у нас достаточно программистов, как и для того, чтобы написать продукты для мэрии, водоканала и так далее. У нас бесконечное количество собственных софтов, но с точки зрения либеральной повестки почему-то считается, что пользоваться отечественным VPN не очень культурно, хотя у нас есть хорошие продукты, не вижу никаких сложностей, добавил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.Будет сложнее, но я думаю через несколько лет все возместиться, за счет развития, мы всегда теряли людей, огромный пласт уезжал всегда, на Кипре живут много, мы как-то всегда по миру отправляли, дефицита никогда не было, говорит Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037385987.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интернет, it-специалисты, it-компания, специалисты, работа, яндекс, google, сбербанк, кадры, новости
интернет, IT-специалисты, IT-компания, специалисты, работа, Яндекс, google, Сбербанк, кадры, Новости
Герман Клименко о том, откуда в России берутся новые айтишники и достаточно ли их сейчас
Если мы говорим о противодействии Google и зарубежным интернет-ресурсам, нам нужны те, кто умеет работать на международном уровне, а в написание софта не требуется загрузочных решений, таких людей достаточно, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко в интервью Украина.ру.
По словам эксперта с этим сложностей нет, там все известно, модуль подключаешь и все, для этих историй у нас достаточно программистов, как и для того, чтобы написать продукты для мэрии, водоканала и так далее.
У нас бесконечное количество собственных софтов, но с точки зрения либеральной повестки почему-то считается, что пользоваться отечественным VPN не очень культурно, хотя у нас есть хорошие продукты, не вижу никаких сложностей, добавил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Что касается в целом состояния отрасли IT - не идеально, как было в СССР, когда мы забирали все призовые места, но в целом даже с учетом тех, кто уехали, их много, в целом мы выглядим достаточно неплохо. Так исторически сложилось. Может это большое количество математических вузов. Не знаю, они как-то сами произрастают.
Будет сложнее, но я думаю через несколько лет все возместиться, за счет развития, мы всегда теряли людей, огромный пласт уезжал всегда, на Кипре живут много, мы как-то всегда по миру отправляли, дефицита никогда не было, говорит Клименко.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
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