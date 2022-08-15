Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ - 15.08.2022 Украина.ру
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Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ
Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ - 15.08.2022 Украина.ру
Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ
Украинская артиллерия сменила тактику работы по Донецку, считает волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-15T19:30
2022-08-15T19:30
александр жучковский
обстрелы
донецк
днр
всу
новости
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По словам волонтера, изменились цели для украинских снарядов и ракет - если раньше приоритетными целям были прифронтовые Киевский и Петровский районы Донецка, то сейчас больше снарядов падает на Калининский, Кировский и Куйбышевский.Также волонтер отметил, что в работе артиллерии ВСУ стало меньше хаотичных обстрелов города. Так, по его словам, хаотичные обстрелы присутствуют, однако 70% обстрелов - удары по конкретным объектам, в которых могут располагаться воинские части, склады и штабы.
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александр жучковский, обстрелы, донецк, днр, всу, новости
Александр Жучковский, обстрелы, Донецк, ДНР, ВСУ, Новости

Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ

19:30 15.08.2022
 
© Александр ИвановДонецк обстрел
Донецк обстрел
© Александр Иванов
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Украинская артиллерия сменила тактику работы по Донецку, считает волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам волонтера, изменились цели для украинских снарядов и ракет - если раньше приоритетными целям были прифронтовые Киевский и Петровский районы Донецка, то сейчас больше снарядов падает на Калининский, Кировский и Куйбышевский.
Я живу в Калининском (центр города – прим.). Вижу, что он очень сильно страдает. Я вижу тенденцию, что если украинцы берутся за какой-то район в Донецке, то его методично "ковыряют" и обстреливают целыми днями.
Александр Жучковский
Александр Жучковский
Волонтер
Также волонтер отметил, что в работе артиллерии ВСУ стало меньше хаотичных обстрелов города. Так, по его словам, хаотичные обстрелы присутствуют, однако 70% обстрелов - удары по конкретным объектам, в которых могут располагаться воинские части, склады и штабы.
 
Александр ЖучковскийобстрелыДонецкДНРВСУНовости
 
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