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Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ

Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ - 15.08.2022 Украина.ру

Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ

Украинская артиллерия сменила тактику работы по Донецку, считает волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-15T19:30

2022-08-15T19:30

2022-08-15T19:30

александр жучковский

обстрелы

донецк

днр

всу

новости

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По словам волонтера, изменились цели для украинских снарядов и ракет - если раньше приоритетными целям были прифронтовые Киевский и Петровский районы Донецка, то сейчас больше снарядов падает на Калининский, Кировский и Куйбышевский.Также волонтер отметил, что в работе артиллерии ВСУ стало меньше хаотичных обстрелов города. Так, по его словам, хаотичные обстрелы присутствуют, однако 70% обстрелов - удары по конкретным объектам, в которых могут располагаться воинские части, склады и штабы.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр жучковский, обстрелы, донецк, днр, всу, новости