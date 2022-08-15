https://ukraina.ru/20220815/1037693793.html
Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать
Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать
Боевые действия на Украине действительно носят прокси-характер. Но если бы мы столкнулись только к ВСУ, спецоперация завершилась бы в считанные дни, как это было с Грузией в августе 2008. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T18:30
2022-08-15T18:30
2022-08-15T18:30
новости
россия
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Эксперт подчеркнул, что только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится.Завершение кампании на Украине возможно не ранее будущего года. Хотя возможно, что в даже в августе 2023 года в СМИ будут обсуждать продвижение линии фронта западнее Киева, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1a/1036882747_788:10:2778:1503_1920x0_80_0_0_883d0b2b4b610d3d7c44a5b7b1f4ce64.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия
Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать
Боевые действия на Украине действительно носят прокси-характер. Но если бы мы столкнулись только к ВСУ, спецоперация завершилась бы в считанные дни, как это было с Грузией в августе 2008. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится.
"Позавчера были "Стингеры" и "Джавелины", вчера HIMARS, сегодня уже говорят о поставках F-16 и чего-то еще. Вся эта ступенчатая эскалация опасна и может привести к прямой конфронтации России и стран НАТО", - указал Хроленко.
Завершение кампании на Украине возможно не ранее будущего года. Хотя возможно, что в даже в августе 2023 года в СМИ будут обсуждать продвижение линии фронта западнее Киева, заключил собеседник издания.