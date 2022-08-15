Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать - 15.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать
Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать
Боевые действия на Украине действительно носят прокси-характер. Но если бы мы столкнулись только к ВСУ, спецоперация завершилась бы в считанные дни, как это было с Грузией в августе 2008. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T18:30
2022-08-15T18:30
новости
россия
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Эксперт подчеркнул, что только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится.Завершение кампании на Украине возможно не ранее будущего года. Хотя возможно, что в даже в августе 2023 года в СМИ будут обсуждать продвижение линии фронта западнее Киева, заключил собеседник издания.
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия
Новости, Россия

Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать

18:30 15.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Боевые действия на Украине действительно носят прокси-характер. Но если бы мы столкнулись только к ВСУ, спецоперация завершилась бы в считанные дни, как это было с Грузией в августе 2008. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Эксперт подчеркнул, что только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится.
"Позавчера были "Стингеры" и "Джавелины", вчера HIMARS, сегодня уже говорят о поставках F-16 и чего-то еще. Вся эта ступенчатая эскалация опасна и может привести к прямой конфронтации России и стран НАТО", - указал Хроленко.
Завершение кампании на Украине возможно не ранее будущего года. Хотя возможно, что в даже в августе 2023 года в СМИ будут обсуждать продвижение линии фронта западнее Киева, заключил собеседник издания.
 
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