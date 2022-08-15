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Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать

Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать - 15.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать

Боевые действия на Украине действительно носят прокси-характер. Но если бы мы столкнулись только к ВСУ, спецоперация завершилась бы в считанные дни, как это было с Грузией в августе 2008. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-08-15T18:30

2022-08-15T18:30

2022-08-15T18:30

новости

россия

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Эксперт подчеркнул, что только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится.Завершение кампании на Украине возможно не ранее будущего года. Хотя возможно, что в даже в августе 2023 года в СМИ будут обсуждать продвижение линии фронта западнее Киева, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия