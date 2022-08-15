https://ukraina.ru/20220815/1037693661.html
Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы
Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы - 15.08.2022 Украина.ру
Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы
Обстрелы с украинской стороны усилились, как только ослаб огонь русской артиллерии, считает волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-15T19:45
2022-08-15T19:45
2022-08-15T19:45
александр жучковский
всу
донецк
обстрелы
новости
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По словам волонтера, предыдущие три недели характеризовались мощными атаками позиций ВСУ с стороны ДНР, и продвижением российских войск в Песках, Авдеевке и на ряде других направлений. Для этого нужна была мощная артиллерийская поддержка.Жучковский отмечает, что пока артиллерия России и ДНР работала "не покладая рук", количество прилетов в город с украинских позиций сильно сократилось.По словам волонтера, в настоящий момент обстрелы активизировались, поскольку украинские военные подвезли новые расчеты, и количество обстрелов и жертв в разы увеличилось по сравнению с месячной давностью.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037649108.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр жучковский, всу, донецк, обстрелы, новости
Александр Жучковский, ВСУ, Донецк, обстрелы, Новости
Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы
Обстрелы с украинской стороны усилились, как только ослаб огонь русской артиллерии, считает волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам волонтера, предыдущие три недели характеризовались мощными атаками позиций ВСУ с стороны ДНР, и продвижением российских войск в Песках, Авдеевке и на ряде других направлений. Для этого нужна была мощная артиллерийская поддержка.
Сейчас движение застопорилось, потому что у украинцев мощные укрепрайоны, плюс нужен бесперебойный подвоз боеприпасов. К тому же артиллерия противника не стоит на месте.
Александр Жучковский
Волонтер
Жучковский отмечает, что пока артиллерия России и ДНР работала "не покладая рук", количество прилетов в город с украинских позиций сильно сократилось.
Во-первых, наши головы не давали им поднять, во-вторых, очень эффективно уничтожались расчеты.
Александр Жучковский
Волонтер
По словам волонтера, в настоящий момент обстрелы активизировались, поскольку украинские военные подвезли новые расчеты, и количество обстрелов и жертв в разы увеличилось по сравнению с месячной давностью.
Полностью интервью можно прочитать здесь.