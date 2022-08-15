https://ukraina.ru/20220815/1037693661.html

Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы

Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы - 15.08.2022 Украина.ру

Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы

Обстрелы с украинской стороны усилились, как только ослаб огонь русской артиллерии, считает волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-15T19:45

2022-08-15T19:45

2022-08-15T19:45

александр жучковский

всу

донецк

обстрелы

новости

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По словам волонтера, предыдущие три недели характеризовались мощными атаками позиций ВСУ с стороны ДНР, и продвижением российских войск в Песках, Авдеевке и на ряде других направлений. Для этого нужна была мощная артиллерийская поддержка.Жучковский отмечает, что пока артиллерия России и ДНР работала "не покладая рук", количество прилетов в город с украинских позиций сильно сократилось.По словам волонтера, в настоящий момент обстрелы активизировались, поскольку украинские военные подвезли новые расчеты, и количество обстрелов и жертв в разы увеличилось по сравнению с месячной давностью.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037649108.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр жучковский, всу, донецк, обстрелы, новости