Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы - 15.08.2022 Украина.ру
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Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы
Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы - 15.08.2022 Украина.ру
Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы
Обстрелы с украинской стороны усилились, как только ослаб огонь русской артиллерии, считает волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-15T19:45
2022-08-15T19:45
александр жучковский
всу
донецк
обстрелы
новости
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По словам волонтера, предыдущие три недели характеризовались мощными атаками позиций ВСУ с стороны ДНР, и продвижением российских войск в Песках, Авдеевке и на ряде других направлений. Для этого нужна была мощная артиллерийская поддержка.Жучковский отмечает, что пока артиллерия России и ДНР работала "не покладая рук", количество прилетов в город с украинских позиций сильно сократилось.По словам волонтера, в настоящий момент обстрелы активизировались, поскольку украинские военные подвезли новые расчеты, и количество обстрелов и жертв в разы увеличилось по сравнению с месячной давностью.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037649108.html
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александр жучковский, всу, донецк, обстрелы, новости
Александр Жучковский, ВСУ, Донецк, обстрелы, Новости

Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы

19:45 15.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Обстрелы с украинской стороны усилились, как только ослаб огонь русской артиллерии, считает волонтер, экс-ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам волонтера, предыдущие три недели характеризовались мощными атаками позиций ВСУ с стороны ДНР, и продвижением российских войск в Песках, Авдеевке и на ряде других направлений. Для этого нужна была мощная артиллерийская поддержка.
Сейчас движение застопорилось, потому что у украинцев мощные укрепрайоны, плюс нужен бесперебойный подвоз боеприпасов. К тому же артиллерия противника не стоит на месте.
Александр Жучковский
Волонтер
Жучковский отмечает, что пока артиллерия России и ДНР работала "не покладая рук", количество прилетов в город с украинских позиций сильно сократилось.
Во-первых, наши головы не давали им поднять, во-вторых, очень эффективно уничтожались расчеты.
Александр Жучковский
Волонтер
По словам волонтера, в настоящий момент обстрелы активизировались, поскольку украинские военные подвезли новые расчеты, и количество обстрелов и жертв в разы увеличилось по сравнению с месячной давностью.
Хорошо, если умрёшь сразу: Монтян в Донецке. Интервью под обстрелами
Вчера, 16:19Спецоперация
"Хорошо, если умрёшь сразу": Монтян в Донецке. Интервью под обстреламиКорреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в Донецке, встретил там известного адвоката и общественного деятеля Татьяну Монтян. Чем она занимается в ДНР и что думает о происходящих событиях - узнаете из нашего репортажа.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Александр ЖучковскийВСУДонецкобстрелыНовости
 
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