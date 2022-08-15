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"Пальцем дотронься - останешься без руки": Донецк обстреливают минами "лепесток".
"Пальцем дотронься - останешься без руки": Донецк обстреливают минами "лепесток". - 15.08.2022 Украина.ру
"Пальцем дотронься - останешься без руки": Донецк обстреливают минами "лепесток".
Донецк продолжают обстреливать, используя при этом различные виды вооружений. Среди них и широко известные в последнее время противопехотные мины ПМФ-1... Украина.ру, 15.08.2022
2022-08-15T15:17
2022-08-15T15:17
2022-08-15T15:25
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Донецк продолжают обстреливать, используя при этом различные виды вооружений. Среди них и широко известные в последнее время противопехотные мины ПМФ-1 "лепесток". Маленькие, незаметные и очень опасные… Что говорят жители города, в чём опасность таких мин и как выглядит территория, "засеянная" этими смертоносными игрушками? Смотрите материал нашего корреспондента в Донецке Филиппа Прокудина. Как заявил заместитель командующего Народной милиции республики полковник Эдуард Басурин, в ДНР от противопехотных мин "Лепесток", применяемых украинскими военными, пострадали уже 44 человека.Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, лнр, днр, видео
Донецк продолжают обстреливать, используя при этом различные виды вооружений. Среди них и широко известные в последнее время противопехотные мины ПМФ-1 "лепесток". Маленькие, незаметные и очень опасные… Что говорят жители города, в чём опасность таких мин и как выглядит территория, "засеянная" этими смертоносными игрушками? Смотрите материал нашего корреспондента в Донецке Филиппа Прокудина. Как заявил заместитель командующего Народной милиции республики полковник Эдуард Басурин, в ДНР от противопехотных мин "Лепесток", применяемых украинскими военными, пострадали уже 44 человека.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.