https://ukraina.ru/20220815/1037656911.html

Корвет Тихоокеанского флота прибыл в Китай на международные соревнования

Корвет Тихоокеанского флота прибыл в Китай на международные соревнования - 15.08.2022 Украина.ру

Корвет Тихоокеанского флота прибыл в Китай на международные соревнования

Российский корвет "Громкий" прибыл в порт Циндао в китайской провинции Шаньдун для участия в международном конкурсе "Кубок моря". Об этом сообщил 15 августа начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников

2022-08-15T09:48

2022-08-15T09:48

2022-08-15T09:48

тихоокеанский флот вмф россии

новости

корвет

китай

вьетнам

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037657222_0:88:3200:1887_1920x0_80_0_0_65c51b535d454292e52e387637530a51.jpg

Он добавил, что переход корабля занял четверо суток. По словам Колесникова, на сегодня запланировано построение команд и торжественное открытие.Конкурс "Кубок моря" пройдет с 15 по 21 августа в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы ВМС Народно-освободительной армии Китая в Циндао.Одним из условий конкурса принимающая сторона объявила соблюдение экипажем каждого корабля-участника карантинных мероприятий перед убытием на соревнования.Российскую команду представляют около ста моряков, которые посоревнуются с командами из Китая и Вьетнама.Конкурс "Кубок моря" состоит из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.

https://ukraina.ru/20220730/1037042960.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

тихоокеанский флот вмф россии, новости, корвет, китай, вьетнам, конкурс