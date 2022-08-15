Корвет Тихоокеанского флота прибыл в Китай на международные соревнования - 15.08.2022 Украина.ру
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Корвет Тихоокеанского флота прибыл в Китай на международные соревнования
Корвет Тихоокеанского флота прибыл в Китай на международные соревнования - 15.08.2022 Украина.ру
Корвет Тихоокеанского флота прибыл в Китай на международные соревнования
Российский корвет "Громкий" прибыл в порт Циндао в китайской провинции Шаньдун для участия в международном конкурсе "Кубок моря". Об этом сообщил 15 августа начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников
2022-08-15T09:48
2022-08-15T09:48
тихоокеанский флот вмф россии
новости
корвет
китай
вьетнам
конкурс
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Он добавил, что переход корабля занял четверо суток. По словам Колесникова, на сегодня запланировано построение команд и торжественное открытие.Конкурс "Кубок моря" пройдет с 15 по 21 августа в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы ВМС Народно-освободительной армии Китая в Циндао.Одним из условий конкурса принимающая сторона объявила соблюдение экипажем каждого корабля-участника карантинных мероприятий перед убытием на соревнования.Российскую команду представляют около ста моряков, которые посоревнуются с командами из Китая и Вьетнама.Конкурс "Кубок моря" состоит из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.
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тихоокеанский флот вмф россии, новости, корвет, китай, вьетнам, конкурс
Тихоокеанский флот ВМФ России, Новости, корвет, Китай, Вьетнам, конкурс

Корвет Тихоокеанского флота прибыл в Китай на международные соревнования

09:48 15.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Российский корвет "Громкий" прибыл в порт Циндао в китайской провинции Шаньдун для участия в международном конкурсе "Кубок моря". Об этом сообщил 15 августа начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников
Он добавил, что переход корабля занял четверо суток. По словам Колесникова, на сегодня запланировано построение команд и торжественное открытие.
Конкурс "Кубок моря" пройдет с 15 по 21 августа в морских полигонах акватории Желтого моря, а также на территории военно-морской базы ВМС Народно-освободительной армии Китая в Циндао.
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Одним из условий конкурса принимающая сторона объявила соблюдение экипажем каждого корабля-участника карантинных мероприятий перед убытием на соревнования.
Российскую команду представляют около ста моряков, которые посоревнуются с командами из Китая и Вьетнама.
Конкурс "Кубок моря" состоит из шести этапов: артиллерийская стрельба по морской мишени, артиллерийская стрельба по воздушной цели, артиллерийская стрельба по морской мине, борьба с поступлением забортной воды на учебно-тренировочном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка при постановке корабля на бочку.
 
Тихоокеанский флот ВМФ РоссииНовостикорветКитайВьетнамконкурс
 
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