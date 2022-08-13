https://ukraina.ru/20220813/1037611013.html

Днепропетровская область в период СВО. Яростная борьба за власть на фоне ядерной угрозы

Днепропетровская область в период СВО. Яростная борьба за власть на фоне ядерной угрозы - 13.08.2022 Украина.ру

Днепропетровская область в период СВО. Яростная борьба за власть на фоне ядерной угрозы

Украина.ру, 13.08.2022

2022-08-13T09:31

2022-08-13T09:31

2022-08-13T09:31

днепр

днепропетровск

днепропетровская область

всу

украина

владимир зеленский

геннадий корбан

игорь коломойский

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Бывший Днепропетровск и Екатеринослав, а теперь просто тёзка реки Днепр, стал уже практически прифронтовым городом. Сирены здесь воют ежедневно, а на юге области проходит линия фронта.В отличие от спокойных западных регионов, в городе и на подъездах к нему на блокпостах тщательно и придирчиво проверяют документы и автомобили. Полицейские и нацгвардцейцы здесь – обозленные и нервные.Кроме ставших традиционными мешков с песком, вдоль блокпостов вырыты неглубокие окопы, накрытые маскировочной сеткой. Такой же сеткой стали прикрывать военную технику, которую через город возят уже не колоннами, а по одной машине.Колонны гражданских машин двигаются медленно. Нередко после блокпоста владельцы вынуждены продолжать путь пешком – их транспорт экспроприировали на военные нужды.Поскольку ВСУ продолжают упорно и целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, в Днепропетровской области появляются листовки с информацией о том, как действовать в случае ядерной катастрофы.Местные власти отрицают свою причастность к этим листовкам. Власти также дезинформируют население, утверждая, что россияне якобы сами открыто угрожают взорвать станцию. Из-за подобных сообщений и близости линии фронта внутренние переселенцы стараются не задерживаться в Днепре и двигаются дальше вглубь страны.На фоне вероятной катастрофы в ресторанах и ночных клубах Днепра проходят вечеринки. Значительная часть посетителей – солдаты ВСУ в самоволке или в отпуске с передовой. Они заливаются алкоголем, словно живут последний день, а на запрет продавать им спиртное владельцы заведений плюют.В самом городе на улицах заметно не только военнослужащих ВСУ, но и десятки боевиков националистических и неонацистских формирований. По сообщениям местных Telegram-каналов, занимаются они выслеживанием нелояльных или пророссийских граждан города, а проще говоря, осуществляют фашистский террор.Город переполнен оружием, которое стреляет при ограблениях ларьков, таксистов и прохожих. Выстрелы слышны почти каждую ночь, говорят местные жители.На днях в Покровске Днепропетровской области подозреваемый в уголовном преступлении решил отомстить полицейским и обстрелял их участок из РПГ. Криминальная хроника также часто упоминает банды, которые грабят грузовики ВСУ, забирая оружие и боеприпасы, хотя и не трогают военнослужащих.В отличие от других городов, криминальная хроника Днепра ежедневно пополняется сообщениями о найденных в городе неопознанных расчлененных телах, зверских убийствах и прочей "чернухе".С брежневских времен Днепропетровск был экономической столицей Украины. Отсюда вышли кланы управленцев, сформировавшие затем олигархическую структуру независимой Украины.Экономическая русскоязычная элита города взяла на вооружение идеологию украинского национализма и неонацизма в борьбе за власть и передел собственности. Культ ОУН/УПА* мог бы до сих пор оставаться в маргинесе региональной политики Львова и Тернополя, если бы не вложения в него со стороны днепропетровских олигархов.Соответственно, даже не столько Киев, сколько Днепропетровская область важна для сохранения нынешней структуры украинской власти – как ее экономическая опора.На фоне боевых действий в украинской власти продолжается отчаянная борьба за контроль над этим городом.В июле президент Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Корбана, главу штаба обороны города Днепр. В 2015 году украинские националисты, включая Степана Хмару, признавали, что благодаря усилиям Корбана и олигарха Коломойского в городе были подавлены пророссийские движения.Одна из вероятных версий лишения Корбана гражданства – его заигрывание с американскими конгрессменами, самостоятельная игра в борьбе за власть на Украине. Проявлялась она, в том числе, в недавней атаке конгрессвумен США Виктории Спартц на Офис президента Украины по поводу неэффективной системы обороны и отсутствия контроля за американской военной помощью.В недавнем интервью ВВС Геннадий Корбан рассказал, что все заявления о скором контрнаступлении ВСУ – ложь. По его словам, если войскам РФ удастся захватить Запорожье, то "страны не будет".Вместе с тем он уверен, что город Днепр им не удастся взять, так как в области выстроена глубокоэшелонированная система оборонных сооружений с массой бетонных сооружений и водных преград.Тем не менее, оборону продолжают строить и сейчас, привлекая не только строительные компании и ВСУ, но и безработных, а также пойманных правонарушителей. Днепр окапывается, пока националисты отлавливают заподозренных в нелояльности граждан.В целом обстановка в городе – очень нервозная. Периодически нервные военнослужащие и националисты взрываются немотивированной агрессией, направленной нередко и против своих же сотоварищей.Заметно, что в своих силах они не уверены, но убеждены, что могут максимально навредить пророссийской части населения города и области.* Запрещены в РФ

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https://ukraina.ru/20220805/1037310315.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

днепр, днепропетровск, днепропетровская область, всу, украина, владимир зеленский, геннадий корбан, игорь коломойский