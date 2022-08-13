Днепропетровская область в период СВО. Яростная борьба за власть на фоне ядерной угрозы - 13.08.2022 Украина.ру
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Днепропетровская область в период СВО. Яростная борьба за власть на фоне ядерной угрозы
Днепропетровская область в период СВО. Яростная борьба за власть на фоне ядерной угрозы - 13.08.2022 Украина.ру
Днепропетровская область в период СВО. Яростная борьба за власть на фоне ядерной угрозы
Украина.ру, 13.08.2022
2022-08-13T09:31
2022-08-13T09:31
днепр
днепропетровск
днепропетровская область
всу
украина
владимир зеленский
геннадий корбан
игорь коломойский
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Бывший Днепропетровск и Екатеринослав, а теперь просто тёзка реки Днепр, стал уже практически прифронтовым городом. Сирены здесь воют ежедневно, а на юге области проходит линия фронта.В отличие от спокойных западных регионов, в городе и на подъездах к нему на блокпостах тщательно и придирчиво проверяют документы и автомобили. Полицейские и нацгвардцейцы здесь – обозленные и нервные.Кроме ставших традиционными мешков с песком, вдоль блокпостов вырыты неглубокие окопы, накрытые маскировочной сеткой. Такой же сеткой стали прикрывать военную технику, которую через город возят уже не колоннами, а по одной машине.Колонны гражданских машин двигаются медленно. Нередко после блокпоста владельцы вынуждены продолжать путь пешком – их транспорт экспроприировали на военные нужды.Поскольку ВСУ продолжают упорно и целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, в Днепропетровской области появляются листовки с информацией о том, как действовать в случае ядерной катастрофы.Местные власти отрицают свою причастность к этим листовкам. Власти также дезинформируют население, утверждая, что россияне якобы сами открыто угрожают взорвать станцию. Из-за подобных сообщений и близости линии фронта внутренние переселенцы стараются не задерживаться в Днепре и двигаются дальше вглубь страны.На фоне вероятной катастрофы в ресторанах и ночных клубах Днепра проходят вечеринки. Значительная часть посетителей – солдаты ВСУ в самоволке или в отпуске с передовой. Они заливаются алкоголем, словно живут последний день, а на запрет продавать им спиртное владельцы заведений плюют.В самом городе на улицах заметно не только военнослужащих ВСУ, но и десятки боевиков националистических и неонацистских формирований. По сообщениям местных Telegram-каналов, занимаются они выслеживанием нелояльных или пророссийских граждан города, а проще говоря, осуществляют фашистский террор.Город переполнен оружием, которое стреляет при ограблениях ларьков, таксистов и прохожих. Выстрелы слышны почти каждую ночь, говорят местные жители.На днях в Покровске Днепропетровской области подозреваемый в уголовном преступлении решил отомстить полицейским и обстрелял их участок из РПГ. Криминальная хроника также часто упоминает банды, которые грабят грузовики ВСУ, забирая оружие и боеприпасы, хотя и не трогают военнослужащих.В отличие от других городов, криминальная хроника Днепра ежедневно пополняется сообщениями о найденных в городе неопознанных расчлененных телах, зверских убийствах и прочей "чернухе".С брежневских времен Днепропетровск был экономической столицей Украины. Отсюда вышли кланы управленцев, сформировавшие затем олигархическую структуру независимой Украины.Экономическая русскоязычная элита города взяла на вооружение идеологию украинского национализма и неонацизма в борьбе за власть и передел собственности. Культ ОУН/УПА* мог бы до сих пор оставаться в маргинесе региональной политики Львова и Тернополя, если бы не вложения в него со стороны днепропетровских олигархов.Соответственно, даже не столько Киев, сколько Днепропетровская область важна для сохранения нынешней структуры украинской власти – как ее экономическая опора.На фоне боевых действий в украинской власти продолжается отчаянная борьба за контроль над этим городом.В июле президент Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Корбана, главу штаба обороны города Днепр. В 2015 году украинские националисты, включая Степана Хмару, признавали, что благодаря усилиям Корбана и олигарха Коломойского в городе были подавлены пророссийские движения.Одна из вероятных версий лишения Корбана гражданства – его заигрывание с американскими конгрессменами, самостоятельная игра в борьбе за власть на Украине. Проявлялась она, в том числе, в недавней атаке конгрессвумен США Виктории Спартц на Офис президента Украины по поводу неэффективной системы обороны и отсутствия контроля за американской военной помощью.В недавнем интервью ВВС Геннадий Корбан рассказал, что все заявления о скором контрнаступлении ВСУ – ложь. По его словам, если войскам РФ удастся захватить Запорожье, то "страны не будет".Вместе с тем он уверен, что город Днепр им не удастся взять, так как в области выстроена глубокоэшелонированная система оборонных сооружений с массой бетонных сооружений и водных преград.Тем не менее, оборону продолжают строить и сейчас, привлекая не только строительные компании и ВСУ, но и безработных, а также пойманных правонарушителей. Днепр окапывается, пока националисты отлавливают заподозренных в нелояльности граждан.В целом обстановка в городе – очень нервозная. Периодически нервные военнослужащие и националисты взрываются немотивированной агрессией, направленной нередко и против своих же сотоварищей.Заметно, что в своих силах они не уверены, но убеждены, что могут максимально навредить пророссийской части населения города и области.* Запрещены в РФ
https://ukraina.ru/20220810/1037480029.html
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днепр, днепропетровск, днепропетровская область, всу, украина, владимир зеленский, геннадий корбан, игорь коломойский
Днепр, Днепропетровск, Днепропетровская область, ВСУ, Украина, Владимир Зеленский, Геннадий Корбан, Игорь Коломойский

Днепропетровская область в период СВО. Яростная борьба за власть на фоне ядерной угрозы

09:31 13.08.2022
 
© Сommons.wikimedia/ArtemkaДнепропетровский городской совет
Днепропетровский городской совет
© Сommons.wikimedia/Artemka
Читать в
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Бывший Днепропетровск и Екатеринослав, а теперь просто тёзка реки Днепр, стал уже практически прифронтовым городом. Сирены здесь воют ежедневно, а на юге области проходит линия фронта.
В отличие от спокойных западных регионов, в городе и на подъездах к нему на блокпостах тщательно и придирчиво проверяют документы и автомобили. Полицейские и нацгвардцейцы здесь – обозленные и нервные.
Кроме ставших традиционными мешков с песком, вдоль блокпостов вырыты неглубокие окопы, накрытые маскировочной сеткой. Такой же сеткой стали прикрывать военную технику, которую через город возят уже не колоннами, а по одной машине.
Колонны гражданских машин двигаются медленно. Нередко после блокпоста владельцы вынуждены продолжать путь пешком – их транспорт экспроприировали на военные нужды.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Поскольку ВСУ продолжают упорно и целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС, в Днепропетровской области появляются листовки с информацией о том, как действовать в случае ядерной катастрофы.
Местные власти отрицают свою причастность к этим листовкам. Власти также дезинформируют население, утверждая, что россияне якобы сами открыто угрожают взорвать станцию. Из-за подобных сообщений и близости линии фронта внутренние переселенцы стараются не задерживаться в Днепре и двигаются дальше вглубь страны.
На фоне вероятной катастрофы в ресторанах и ночных клубах Днепра проходят вечеринки. Значительная часть посетителей – солдаты ВСУ в самоволке или в отпуске с передовой. Они заливаются алкоголем, словно живут последний день, а на запрет продавать им спиртное владельцы заведений плюют.
В самом городе на улицах заметно не только военнослужащих ВСУ, но и десятки боевиков националистических и неонацистских формирований. По сообщениям местных Telegram-каналов, занимаются они выслеживанием нелояльных или пророссийских граждан города, а проще говоря, осуществляют фашистский террор.
Город переполнен оружием, которое стреляет при ограблениях ларьков, таксистов и прохожих. Выстрелы слышны почти каждую ночь, говорят местные жители.
На днях в Покровске Днепропетровской области подозреваемый в уголовном преступлении решил отомстить полицейским и обстрелял их участок из РПГ. Криминальная хроника также часто упоминает банды, которые грабят грузовики ВСУ, забирая оружие и боеприпасы, хотя и не трогают военнослужащих.
Сумы
6 августа, 12:14
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В отличие от других городов, криминальная хроника Днепра ежедневно пополняется сообщениями о найденных в городе неопознанных расчлененных телах, зверских убийствах и прочей "чернухе".
С брежневских времен Днепропетровск был экономической столицей Украины. Отсюда вышли кланы управленцев, сформировавшие затем олигархическую структуру независимой Украины.
Экономическая русскоязычная элита города взяла на вооружение идеологию украинского национализма и неонацизма в борьбе за власть и передел собственности. Культ ОУН/УПА* мог бы до сих пор оставаться в маргинесе региональной политики Львова и Тернополя, если бы не вложения в него со стороны днепропетровских олигархов.
Соответственно, даже не столько Киев, сколько Днепропетровская область важна для сохранения нынешней структуры украинской власти – как ее экономическая опора.
На фоне боевых действий в украинской власти продолжается отчаянная борьба за контроль над этим городом.
В июле президент Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Корбана, главу штаба обороны города Днепр. В 2015 году украинские националисты, включая Степана Хмару, признавали, что благодаря усилиям Корбана и олигарха Коломойского в городе были подавлены пророссийские движения.
Одна из вероятных версий лишения Корбана гражданства – его заигрывание с американскими конгрессменами, самостоятельная игра в борьбе за власть на Украине. Проявлялась она, в том числе, в недавней атаке конгрессвумен США Виктории Спартц на Офис президента Украины по поводу неэффективной системы обороны и отсутствия контроля за американской военной помощью.
Житомир - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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В недавнем интервью ВВС Геннадий Корбан рассказал, что все заявления о скором контрнаступлении ВСУ – ложь. По его словам, если войскам РФ удастся захватить Запорожье, то "страны не будет".
Вместе с тем он уверен, что город Днепр им не удастся взять, так как в области выстроена глубокоэшелонированная система оборонных сооружений с массой бетонных сооружений и водных преград.
Тем не менее, оборону продолжают строить и сейчас, привлекая не только строительные компании и ВСУ, но и безработных, а также пойманных правонарушителей. Днепр окапывается, пока националисты отлавливают заподозренных в нелояльности граждан.
В целом обстановка в городе – очень нервозная. Периодически нервные военнослужащие и националисты взрываются немотивированной агрессией, направленной нередко и против своих же сотоварищей.
Заметно, что в своих силах они не уверены, но убеждены, что могут максимально навредить пророссийской части населения города и области.
* Запрещены в РФ
 
ДнепрДнепропетровскДнепропетровская областьВСУУкраинаВладимир ЗеленскийГеннадий КорбанИгорь Коломойский
 
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