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Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом

Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом - 12.08.2022 Украина.ру

Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом

Существенных успехов на херсонско-николаевском направлении ВСУ добиться не смогли. Максимум, что противник смог сделать — оставить развалины от Андреевки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T14:42

2022-08-12T14:42

2022-08-12T14:42

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ВСУ цепляются за этот плацдарм, который регулярно обстреливается артиллерией. Развернуть наступательную группировку на Берислав проблематично, потому что местность там не очень подходящая для концентрации войск. Она просто подвергнется ударам артиллерии и авиации, пояснил специалист.Каких-то глобальных планов наступать на Херсон у них нет. Они лишь хотят уменьшить российский плацдарм на правобережье, подвинув его до Берислава и сняв угрозу для Никополя и Кривого Рога. Они хотят оттеснить наши войска от относительно близких подступов к этим городам, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, николаев, херсон, кривой рог, никополь