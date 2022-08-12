Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220812/1037602159.html
Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом
Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом - 12.08.2022 Украина.ру
Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом
Существенных успехов на херсонско-николаевском направлении ВСУ добиться не смогли. Максимум, что противник смог сделать — оставить развалины от Андреевки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T14:42
2022-08-12T14:42
новости
всу
николаев
херсон
кривой рог
никополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036288839_0:29:1261:738_1920x0_80_0_0_2a3aed231bc8fe868e36e3f81ac822e6.jpg.webp
ВСУ цепляются за этот плацдарм, который регулярно обстреливается артиллерией. Развернуть наступательную группировку на Берислав проблематично, потому что местность там не очень подходящая для концентрации войск. Она просто подвергнется ударам артиллерии и авиации, пояснил специалист.Каких-то глобальных планов наступать на Херсон у них нет. Они лишь хотят уменьшить российский плацдарм на правобережье, подвинув его до Берислава и сняв угрозу для Никополя и Кривого Рога. Они хотят оттеснить наши войска от относительно близких подступов к этим городам, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036288839_118:0:1141:767_1920x0_80_0_0_aa8cf103d8412369f7328a658014b7d4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, николаев, херсон, кривой рог, никополь
Новости, ВСУ, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Никополь

Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом

14:42 12.08.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Существенных успехов на херсонско-николаевском направлении ВСУ добиться не смогли. Максимум, что противник смог сделать — оставить развалины от Андреевки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
ВСУ цепляются за этот плацдарм, который регулярно обстреливается артиллерией. Развернуть наступательную группировку на Берислав проблематично, потому что местность там не очень подходящая для концентрации войск. Она просто подвергнется ударам артиллерии и авиации, пояснил специалист.
"Они пробуют наступать в районе Высокополья и Потемкино на никопольском направлении. Там уже было две атаки, достаточно неудачные для них. Они попали под огонь артиллерии и авиации, понесли потери и откатились. Тем не менее и на криворожском, и на никопольском направлении они продолжают концентрировать силы для атак", - указал Рожин.
Каких-то глобальных планов наступать на Херсон у них нет. Они лишь хотят уменьшить российский плацдарм на правобережье, подвинув его до Берислава и сняв угрозу для Никополя и Кривого Рога. Они хотят оттеснить наши войска от относительно близких подступов к этим городам, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУНиколаевХерсонКривой РогНикополь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом
14:23В Черновцах снесли памятник советскому Воину-освободителю
14:20"Неадекваты и отступники": Фарион высказалась о поклонниках Булгакова
14:19"Самый болезненный удар": политолог объяснил, стоит ли России ответить на действия Латвии
13:58Носович рассказал, как стоит ответить России на обвинения Латвии в "терроризме"
13:45Алексей Леонков: ВВС РФ на Украине контролируют воздух и разбивают хитрые планы Запада
13:25Отказалась от мовы: дочь главного украинского дзюдоиста попала в громкий скандал
13:20Ищенко: почему Украина накажет даже тех, кто против РФ, и чем опасна "сумасшедшая бабка"
13:15"Путь в шизофрению": Фарион набросилась на Гоголя
12:53Сергей Марков: Мы, русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием
12:39Тяжелая судьба Зеленского: хочет власти, а ему предлагают суд или смерть
12:30Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины
12:22Рискнёт ли Украина тронуть Крымский мост - Кошкин. ВИДЕО
12:06Украинцы стали меньше доверять Зеленскому - исследование
11:52Медведев назвал два варианта будущего Зеленского
11:25Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки
11:15Военный эксперт объяснил, как Россия в Донбассе уничтожит 40 тысяч всушников
11:10Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти региона
11:07Империализм и вирус мессианства: на Украине обвинили Гоголя и Булгакова
11:01Закарпатская колдунья сделала прогноз о будущем Украины
Лента новостейМолния