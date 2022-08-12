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Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом
Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом - 12.08.2022 Украина.ру
Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом
Существенных успехов на херсонско-николаевском направлении ВСУ добиться не смогли. Максимум, что противник смог сделать — оставить развалины от Андреевки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T14:42
2022-08-12T14:42
2022-08-12T14:42
новости
всу
николаев
херсон
кривой рог
никополь
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ВСУ цепляются за этот плацдарм, который регулярно обстреливается артиллерией. Развернуть наступательную группировку на Берислав проблематично, потому что местность там не очень подходящая для концентрации войск. Она просто подвергнется ударам артиллерии и авиации, пояснил специалист.Каких-то глобальных планов наступать на Херсон у них нет. Они лишь хотят уменьшить российский плацдарм на правобережье, подвинув его до Берислава и сняв угрозу для Никополя и Кривого Рога. Они хотят оттеснить наши войска от относительно близких подступов к этим городам, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, николаев, херсон, кривой рог, никополь
Новости, ВСУ, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Никополь
Не наступать на Херсон. Военный эксперт о том, что ВСУ хотят разрушить под Николаевом
Существенных успехов на херсонско-николаевском направлении ВСУ добиться не смогли. Максимум, что противник смог сделать — оставить развалины от Андреевки. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
ВСУ цепляются за этот плацдарм, который регулярно обстреливается артиллерией. Развернуть наступательную группировку на Берислав проблематично, потому что местность там не очень подходящая для концентрации войск. Она просто подвергнется ударам артиллерии и авиации, пояснил специалист.
"Они пробуют наступать в районе Высокополья и Потемкино на никопольском направлении. Там уже было две атаки, достаточно неудачные для них. Они попали под огонь артиллерии и авиации, понесли потери и откатились. Тем не менее и на криворожском, и на никопольском направлении они продолжают концентрировать силы для атак", - указал Рожин.
Каких-то глобальных планов наступать на Херсон у них нет. Они лишь хотят уменьшить российский плацдарм на правобережье, подвинув его до Берислава и сняв угрозу для Никополя и Кривого Рога. Они хотят оттеснить наши войска от относительно близких подступов к этим городам, заключил собеседник издания.