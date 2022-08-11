Деньги есть: резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд

«Была паника, как в 2014-м». Эксперт о том, как ЦБ РФ пропустил санкционный удар со стороны Запада

То, что Запад заморозил российские ЗВР, — это вина исключительно финансово-экономического блока. Это вина руководства ЦБ, Минфина, Службы по финансовым рынкам, которая несет немалую ответственность за обрушение курса рубля, рассказал руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру