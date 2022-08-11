Деньги есть: резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСлитки драгоценных металлов, произведенные на предприятии "Красцветмет"
Центральный банк России заявил 11 августа, что международные резервы страны на 5 августа 2022 года составили 574,8 млрд долларов
Согласно заявлению организации, объем резервов за неделю увеличился на 3,6 миллиардов долларов.
Объем международных резервов по состоянию на 5 августа составил 574,8 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 3,6 млрд долларов США, или на 0,6%, под воздействием положительной переоценки
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
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