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Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР

Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР - 10.08.2022 Украина.ру

Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР

Город Попасная разрушен практически полностью, и власти Луганской Народной Республики склоняются к тому, чтобы его не восстанавливать. Об этом заявил 9 августа в ходе беседы с журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник

2022-08-10T08:10

2022-08-10T08:10

2022-08-10T08:10

попасная

лнр

восстановление

леонид пасечник

новости

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Глава республики вместе с тем отметил, что окончательное решение пока что не принято.Вместе с тем Пасечник отметил, что необходимо позаботиться о населении. По его словам, властям необходимо понять, сколько жителей города осталось без жилья, чтобы принять меры по их переселению. Вместе с тем существует проблема жителей Попасной, которые никуда не собираются уезжать, несмотря на разрушения.Также глава республики отметил, что до холодов необходимо подать тепло в уцелевшие дома.Напомним, в городе в течении двух месяцев шли ожесточенные бои. Окончательно Попасная перешла под контроль ЛНР 9 мая.

https://ukraina.ru/20220625/1034226571.html

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попасная, лнр, восстановление, леонид пасечник, новости