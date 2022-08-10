Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037472080.html
Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР
Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР - 10.08.2022 Украина.ру
Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР
Город Попасная разрушен практически полностью, и власти Луганской Народной Республики склоняются к тому, чтобы его не восстанавливать. Об этом заявил 9 августа в ходе беседы с журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник
2022-08-10T08:10
2022-08-10T08:10
попасная
лнр
восстановление
леонид пасечник
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037265002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14b0b90df3f1ea4291beadd22272c7d8.jpg
Глава республики вместе с тем отметил, что окончательное решение пока что не принято.Вместе с тем Пасечник отметил, что необходимо позаботиться о населении. По его словам, властям необходимо понять, сколько жителей города осталось без жилья, чтобы принять меры по их переселению. Вместе с тем существует проблема жителей Попасной, которые никуда не собираются уезжать, несмотря на разрушения.Также глава республики отметил, что до холодов необходимо подать тепло в уцелевшие дома.Напомним, в городе в течении двух месяцев шли ожесточенные бои. Окончательно Попасная перешла под контроль ЛНР 9 мая.
https://ukraina.ru/20220625/1034226571.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037265002_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_09c7d7fc09285dc7013cb996b0f3aa71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
попасная, лнр, восстановление, леонид пасечник, новости
Попасная, ЛНР, восстановление, Леонид Пасечник, Новости

Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР

08:10 10.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденные от украинских войск Камышеваха и Попасная в ЛНР
Освобожденные от украинских войск Камышеваха и Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Город Попасная разрушен практически полностью, и власти Луганской Народной Республики склоняются к тому, чтобы его не восстанавливать. Об этом заявил 9 августа в ходе беседы с журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник
Глава республики вместе с тем отметил, что окончательное решение пока что не принято.

Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято.

Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики
Вместе с тем Пасечник отметил, что необходимо позаботиться о населении. По его словам, властям необходимо понять, сколько жителей города осталось без жилья, чтобы принять меры по их переселению. Вместе с тем существует проблема жителей Попасной, которые никуда не собираются уезжать, несмотря на разрушения.
Также глава республики отметил, что до холодов необходимо подать тепло в уцелевшие дома.
Напомним, в городе в течении двух месяцев шли ожесточенные бои. Окончательно Попасная перешла под контроль ЛНР 9 мая.
Работа Росгвардии в населенном пункте Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 08:30
«Город-призрак»: посол ЛНР рассказал, как сейчас выглядит ПопаснаяПопасная - это город-призрак, потому что там 90% сооружений разрушены и находятся сейчас только несколько сотен человек, сказал посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в интервью Украина.ру
 
ПопаснаяЛНРвосстановлениеЛеонид ПасечникНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Посол России в Китае высказался по тайваньскому вопросу
09:28Пушков рассказал, как Байден может прекратить обстрелы Запорожской АЭС
09:05Трамп считает, что Байден заранее знал об обыске в его поместье Мар-а-Лаго
09:00Хроника событий на Украине на утро 10 августа
09:00Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует
08:52Полковник из США рассказал, какую ошибку совершил Вашингтон в конфликте на Украине
08:51Анонимный автор "Википедии" о том как СБУ работает против России в этом ресурсе
08:45Трапезников рассказал, чем в Донбассе занимаются российские чиновники
08:38Белорусский народ и Светлана Тихановская обменялись именами
08:31Обозреватель WSJ рассказал, как литовские вертолеты следят за российскими поездами
08:30Рожин объяснил, почему ВС РФ не смогут обезопасить полностью Донецк от ударов ВСУ
08:24Главное на 10 августа: в России и в мире
08:23"Диверсанты" и "шпионы" на Украине. Почему их там много и что с ними делает власть
08:18Власти Запорожской области обвинили Киев в умышленном обстреле АЭС
08:15Мария Бутина рассказала о пытках в американских тюрьмах
08:10Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР
08:04Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют РФ в минировании территории Украины
08:01Населенные пункты Николаевщины переподчинят администрации Херсонской области
08:00Военный эксперт Норин рассказал, зачем Украине нужны немецкие ЗРК Gepard
08:00Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ
Лента новостейМолния