Почему не будут восстанавливать Попасный в ЛНР
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденные от украинских войск Камышеваха и Попасная в ЛНР
Город Попасная разрушен практически полностью, и власти Луганской Народной Республики склоняются к тому, чтобы его не восстанавливать. Об этом заявил 9 августа в ходе беседы с журналистами глава ЛНР Леонид Пасечник
Глава республики вместе с тем отметил, что окончательное решение пока что не принято.
Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято.
Вместе с тем Пасечник отметил, что необходимо позаботиться о населении. По его словам, властям необходимо понять, сколько жителей города осталось без жилья, чтобы принять меры по их переселению. Вместе с тем существует проблема жителей Попасной, которые никуда не собираются уезжать, несмотря на разрушения.
Также глава республики отметил, что до холодов необходимо подать тепло в уцелевшие дома.
Напомним, в городе в течении двух месяцев шли ожесточенные бои. Окончательно Попасная перешла под контроль ЛНР 9 мая.