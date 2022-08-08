"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России - 08.08.2022 Украина.ру
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"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России
"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России - 08.08.2022 Украина.ру
"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России
Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) рассказал, что ездил выступать в Россию, чтобы скорее достичь популярности и успеха, передают Факты ICTV 8 августа
2022-08-08T15:51
2022-08-08T15:51
новости
монатик
певец
выступления
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По словам артиста, он перестал выступать в России в 2015 году, потому что "почувствовал себя некомфортно". При этом, он объяснил, что в РФ "большой рынок, другие заработки". Монатик добавил, что "в этом есть какое-то искушение".С начала спецоперации России на территории Украины Дмитрий Монатик придерживается прокиевских взглядом и выступает перед бойцами ВСУ.
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"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России

15:51 08.08.2022
 
© скриншот с видео Телеканал 1+1MONATIK Дмитрий Сергеевич Монатик — украинский певец, танцор, автор песен, композитор
MONATIK Дмитрий Сергеевич Монатик — украинский певец, танцор, автор песен, композитор
© скриншот с видео Телеканал 1+1
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Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) рассказал, что ездил выступать в Россию, чтобы скорее достичь популярности и успеха, передают Факты ICTV 8 августа

"Когда я начинал, переехал в Киев в 2008 году – это был другой шоу-бизнес и другие правила. Чувствовалось, что пока песня не станет популярной в России, она на Украине не так сильно играет", - сказал он.

По словам артиста, он перестал выступать в России в 2015 году, потому что "почувствовал себя некомфортно". При этом, он объяснил, что в РФ "большой рынок, другие заработки". Монатик добавил, что "в этом есть какое-то искушение".
С начала спецоперации России на территории Украины Дмитрий Монатик придерживается прокиевских взглядом и выступает перед бойцами ВСУ.
Wellboy - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:44
Украинский певец выпустил песню с нацистским призывомУкраинский артист Wellboy (Антон Вельбой), известный по отборочному туру в конкурсе "Евровидение" и творческой коллаборации с певицей Тиной Кароль, выпустил песню под названием "Ворогів на ножі!" (врагов на ножи – ред.), видео появилось на его канале в Youtube
 
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