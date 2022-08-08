"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России
© скриншот с видео Телеканал 1+1MONATIK Дмитрий Сергеевич Монатик — украинский певец, танцор, автор песен, композитор
Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) рассказал, что ездил выступать в Россию, чтобы скорее достичь популярности и успеха, передают Факты ICTV 8 августа
"Когда я начинал, переехал в Киев в 2008 году – это был другой шоу-бизнес и другие правила. Чувствовалось, что пока песня не станет популярной в России, она на Украине не так сильно играет", - сказал он.
По словам артиста, он перестал выступать в России в 2015 году, потому что "почувствовал себя некомфортно". При этом, он объяснил, что в РФ "большой рынок, другие заработки". Монатик добавил, что "в этом есть какое-то искушение".
С начала спецоперации России на территории Украины Дмитрий Монатик придерживается прокиевских взглядом и выступает перед бойцами ВСУ.
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