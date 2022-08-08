https://ukraina.ru/20220808/1037416236.html

"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России

"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России - 08.08.2022 Украина.ру

"Большой рынок, другие заработки": Monatik попытался оправдаться за выступления в России

Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) рассказал, что ездил выступать в Россию, чтобы скорее достичь популярности и успеха, передают Факты ICTV 8 августа

2022-08-08T15:51

2022-08-08T15:51

2022-08-08T15:51

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По словам артиста, он перестал выступать в России в 2015 году, потому что "почувствовал себя некомфортно". При этом, он объяснил, что в РФ "большой рынок, другие заработки". Монатик добавил, что "в этом есть какое-то искушение".С начала спецоперации России на территории Украины Дмитрий Монатик придерживается прокиевских взглядом и выступает перед бойцами ВСУ.

https://ukraina.ru/20220713/1036283180.html

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новости, монатик, певец, выступления