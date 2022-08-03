Секретные документы: СБУ боролось с желающими получить паспорт РФ
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Секретные документы: СБУ боролось с желающими получить паспорт РФ
Секретные документы: СБУ боролось с желающими получить паспорт РФ
Секретные документы: СБУ боролось с желающими получить паспорт РФ
В распоряжение РИА Новостей попали секретные документы СБУ, из которых следует, что отделение ведомства в Херсонской области еще в 2019 году занималось противодействием получения населением российского гражданства. Об этом издание написало 3 августа
2022-08-03T08:53
2022-08-03T09:21
новости
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В частности, в документах говорится, что СБУ региона опубликовало в украинских СМИ заказную статью, в которой получение паспорта РФ объявлялось угрозой национальной безопасности."Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях", - говорилось в документах.Известно, что такую работу проделал старший оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
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новости

Секретные документы: СБУ боролось с желающими получить паспорт РФ

08:53 03.08.2022 (обновлено: 09:21 03.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В распоряжение РИА Новостей попали секретные документы СБУ, из которых следует, что отделение ведомства в Херсонской области еще в 2019 году занималось противодействием получения населением российского гражданства. Об этом издание написало 3 августа
В частности, в документах говорится, что СБУ региона опубликовало в украинских СМИ заказную статью, в которой получение паспорта РФ объявлялось угрозой национальной безопасности.
"Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях", - говорилось в документах.
Известно, что такую работу проделал старший оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Во вторник, 2 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении еще 6-ти населенных пунктов ДНР: Григоровки, Берестового, Стряповки, Покровского, Семигорья и Новолуганского.
Тем временем украинская сторона бомбит мирных граждан, которых до сих пор называет своими гражданами.
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