https://ukraina.ru/20220802/1037076895.html

Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством

Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством - 02.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством

Если Россия признает Украину террористической организацией, то это бы расширило возможности по борьбе с террористическими структурами, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-02T05:15

2022-08-02T05:15

2022-08-02T05:15

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"Справедливая Россия – За правду" внесла в Правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством, ранее сообщил лидер партии Сергей Миронов.По его мнению, признание Украины террористической организацией позволит России осуществлять атаки не только на военных, но и на гражданских функционеров, это легитимизирует уничтожение террористов в рамках спецоперации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220731/1036839000.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, терроризм, россия