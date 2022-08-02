Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Риге запретили митинг против сноса памятника Освободителям
Если Россия признает Украину террористической организацией, то это бы расширило возможности по борьбе с террористическими структурами, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
"Справедливая Россия – За правду" внесла в Правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством, ранее сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Это было бы полезным делом для информационно-пропагандистских мероприятий. Еще это бы расширило возможности по борьбе с террористическими структурами. Например, лица, связанные с такой деятельностью, будут расцениваться нами не как военнопленные, а как террористы.
По его мнению, признание Украины террористической организацией позволит России осуществлять атаки не только на военных, но и на гражданских функционеров, это легитимизирует уничтожение террористов в рамках спецоперации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.