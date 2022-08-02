Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством - 02.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством
Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством - 02.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством
Если Россия признает Украину террористической организацией, то это бы расширило возможности по борьбе с террористическими структурами, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-02T05:15
2022-08-02T05:15
новости
украина
терроризм
россия
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"Справедливая Россия – За правду" внесла в Правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством, ранее сообщил лидер партии Сергей Миронов.По его мнению, признание Украины террористической организацией позволит России осуществлять атаки не только на военных, но и на гражданских функционеров, это легитимизирует уничтожение террористов в рамках спецоперации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220731/1036839000.html
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452
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Новости
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новости, украина, терроризм, россия

Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством

05:15 02.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Риге запретили митинг против сноса памятника Освободителям
В Риге запретили митинг против сноса памятника Освободителям - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Если Россия признает Украину террористической организацией, то это бы расширило возможности по борьбе с террористическими структурами, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
"Справедливая Россия – За правду" внесла в Правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством, ранее сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Это было бы полезным делом для информационно-пропагандистских мероприятий. Еще это бы расширило возможности по борьбе с террористическими структурами. Например, лица, связанные с такой деятельностью, будут расцениваться нами не как военнопленные, а как террористы.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его мнению, признание Украины террористической организацией позволит России осуществлять атаки не только на военных, но и на гражданских функционеров, это легитимизирует уничтожение террористов в рамках спецоперации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
31 июля, 07:14
Хлеб с газом. Исай Берг из советского Бутово опередил палачей из гитлеровской Германии
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Военный эксперт рассказал, почему Украину нужно признать террористическим государством
05:00Леонков рассказал, почему киевский режим не наступает на Херсон
04:45Рожин рассказал, почему России нужно усиливать меры безопасности в регионах страны
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