https://ukraina.ru/20220801/1037084212.html

Первый корабль с зерном, новые западные РСЗО. Итоги 1 августа на Украине

Первый корабль с зерном, новые западные РСЗО. Итоги 1 августа на Украине - 01.08.2022 Украина.ру

Первый корабль с зерном, новые западные РСЗО. Итоги 1 августа на Украине

Украина.ру, 01.08.2022

2022-08-01T19:01

2022-08-01T19:01

2022-08-01T19:01

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Из Одессы вышел первый корабль с украинским зерном. Украина получила новые западные РСЗОО том, что Украину сегодня покинет первое судно с зерном, сообщило Минобороны Турции ещё до отправления груза из Одессы."Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, гружёное кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени и направится в Ливан", - отмечалось в заявлении.Министр обороны Турции Хулуси Акар после выхода первого судна с зерном из порта Одессы поблагодарил стороны, подписавшие стамбульскую "продуктовую сделку", в том числе своего российского коллегу Сергея Шойгу."Я выражаю благодарность господину Шойгу, господину Резникову (министра обороны Украины Алексея Резникова — Ред.) за содействие в процессе и доверие Турции", — сказал Акар журналистам в агентстве Anadolu.Как ожидается, уже во вторник сухогруз, гружёный 26 тоннами кукурузы прибудет в Стамбул, где пройдёт его досмотр, затем груз отправится дальше по маршруту в ливанский порт Триполи. По данным турецкого телеканала A Haber, движение судна отслеживают беспилотники и спутники.При этом ожидают отправления в порту Одессы и другие суда."В портах Большой Одессы ещё 16 судов уже ожидают своей очереди <...> Параллельно получаем заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией", - сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.Как рассказал украинский журналист Сергей Гришин, для Кубракова успешное решение проблемы с зерном может иметь кадровые последствия — его повысят до премьер-министра. При этом Гришин подчеркнул, что речь идёт о циркулирующих слухах среди людей, близких к власти.Накануне, 31 июля, представитель президента Турции Ибрагим Калын, заявил, что считает "высокой" вероятность того, что первое судно с зерном отправится с Украины в рамках "зернового соглашения" уже 1 августа."Мы на постоянной связи с украинской стороной. Мы также общаемся с россиянами. Корабли готовы к выходу из одесского порта. Есть подробности, например, того, как будут выходить и по каким координатам, когда войдут в международные территориальные воды, кто будет загружать их, когда они войдут в турецкие территориальные воды. Вероятность отправки первого корабля завтра утром кажется высокой", - заявил он в в интервью интервью турецкому каналу Kanal7.Ранее министр национальной обороны Турции Акар в переговорах с министром обороны Украины Резниковым заявил, что технические работы по отгрузке первого судна с зерном в Чёрном море завершены, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время."В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о последней ситуации в отношении деятельности, проводимой в Совместном координационном центре в Стамбуле по подготовке к отгрузке зерна. Министры выразили удовлетворение тем, что технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки, а сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве", - сообщило турецкое военное ведомство.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.Западные РСЗОМинистр обороны Украины Резников сообщил, что немецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже прибыли в его страну."На Украину прибыл третий брат Long Hand Family (дословно "семейство длинной руки" - дальнобойные системы - Ред.) – РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров", - заявил Резников.Mars II/MLRS-E – реактивная система залпового огня Mars II, являющаяся лицензионной копией американской M270 – РСЗО. Под нужды бундесвера РСЗО был доработан немецким концерном Krauss-Maffei-Wegmann. Были увеличены размеры и масса.Пусковая установка представляет собой 12 стеклопластиковых направляющих для ракет – два одноразовых бокса по шесть ракет. Все 12 ракет могут быть выпущены в течение 60 секунд.РСЗО оснащен новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space. В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения составляет 38-300 км.Чуть позже Резников сообщил и о прибытии на Украину новых РСЗО HIMARS."Четыре дополнительных HIMARS прибыли на Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и гражданам Штатов за укрепление украинской армии. Мы доказали, что мы умелые операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой", - отметил он.Ранее, 29 июля, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы американских М270 MLRS. Эти РСЗО были переданы Украине Великобританией."Вооружённые силы благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь. Вместе к победе!" - сообщил Залужный.О прибытии М270 стало известно 16 июля. Тогда об этом сообщил министр Резников."Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо, партнёры. Нет пощады врагам!" - сообщил Резников.В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км."Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Также отмечалось, что предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.С учётом скорости использования М270, можно предположить, что первое использование немецких РСЗО ВСУ будет в течение ближайших недель.При этом используют ВСУ западные РСЗО для обстрела мирной инфраструктуры. Так, как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли в ночь на понедельник Первомайск из РСЗО HIMARS, всего по городу было выпущено 12 ракет M31 GMLRS, сообщило"Представительством ЛНР в СЦКК 1 августа в 02:40 зафиксирован обстрел г. Первомайск со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS. Всего противником выпущено по городу 12 ракет типа M31 GMLRS", - сообщило представительство.Отмечается, что в результате обстрела повреждения получили пять многоквартирных жилых домов и ряд объектов инфраструктуры.

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https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники