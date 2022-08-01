"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео - 01.08.2022 Украина.ру
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"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео
"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео - 01.08.2022 Украина.ру
"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео
В студии Украина.ру член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина прокомментировала план по обмену Виктора Бута на Грайнер и Уилана, а также рассказала, к чему может привести обострение в Косово и как России поддержать Сербию в этом конфликте:
2022-08-01T18:06
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мария бутина
сша
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01:02 – Обмен Виктора Бута: какие условия выдвигают США и кого еще необходимо вернуть? 05:24 – Гостья раскрыла правду про американскую тюрьму; 07:54 – "На самом деле Россию слушают…"; 09:22 – Обострение ситуации на Балканах: к чему готовиться русским? 14:00 – Как Россия может помочь украинцам и в особенности тем, кто оказался в украинской тюрьме?
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мария бутина, сша, видео

"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео

18:06 01.08.2022 (обновлено: 18:07 01.08.2022)
 
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В студии Украина.ру член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина прокомментировала план по обмену Виктора Бута на Грайнер и Уилана, а также рассказала, к чему может привести обострение в Косово и как России поддержать Сербию в этом конфликте:
01:02 – Обмен Виктора Бута: какие условия выдвигают США и кого еще необходимо вернуть?
05:24 – Гостья раскрыла правду про американскую тюрьму;
07:54 – "На самом деле Россию слушают…";
09:22 – Обострение ситуации на Балканах: к чему готовиться русским?
14:00 – Как Россия может помочь украинцам и в особенности тем, кто оказался в украинской тюрьме?
 
Мария БутинаСША
 
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18:06"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео
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