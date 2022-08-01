https://ukraina.ru/20220801/1037083037.html

"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео

"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео - 01.08.2022 Украина.ру

"Могут тявкать, но всё равно нас слушают" - Бутина о рабах, обменах, тюрьме и войне. Видео

В студии Украина.ру член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина прокомментировала план по обмену Виктора Бута на Грайнер и Уилана, а также рассказала, к чему может привести обострение в Косово и как России поддержать Сербию в этом конфликте:

2022-08-01T18:06

2022-08-01T18:06

2022-08-01T18:07

мария бутина

сша

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01:02 – Обмен Виктора Бута: какие условия выдвигают США и кого еще необходимо вернуть? 05:24 – Гостья раскрыла правду про американскую тюрьму; 07:54 – "На самом деле Россию слушают…"; 09:22 – Обострение ситуации на Балканах: к чему готовиться русским? 14:00 – Как Россия может помочь украинцам и в особенности тем, кто оказался в украинской тюрьме?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мария бутина, сша, видео