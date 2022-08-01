https://ukraina.ru/20220801/1037080473.html

Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском

Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском - 01.08.2022 Украина.ру

Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском

Министерство просвещения России готовит образовательные программы для школ на освобожденных территориях Украины. Опция обучения на украинском в них присутствует, заявил 1 августа заместитель главы Минпросвещения РФ Денис Грибов.

2022-08-01T17:08

2022-08-01T17:08

2022-08-01T17:08

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украинский язык

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Чиновник в ходе беседы с журналистами заявил, что его ведомство готовит специализированные программы на украинском языке. Они предназначены для детей, не владеющих русским языком. По словам чиновника, их будут обучать на украинском параллельно с интенсивным обучением русскому языку.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что в школах на освобожденных территориях дети смогут изучать украинский язык в качестве родного.

https://ukraina.ru/20220715/1036446736.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, образование, россия, школа, украинский язык