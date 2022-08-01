Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском - 01.08.2022 Украина.ру
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Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском
Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском - 01.08.2022 Украина.ру
Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском
Министерство просвещения России готовит образовательные программы для школ на освобожденных территориях Украины. Опция обучения на украинском в них присутствует, заявил 1 августа заместитель главы Минпросвещения РФ Денис Грибов.
2022-08-01T17:08
2022-08-01T17:08
новости
образование
россия
школа
украинский язык
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Чиновник в ходе беседы с журналистами заявил, что его ведомство готовит специализированные программы на украинском языке. Они предназначены для детей, не владеющих русским языком. По словам чиновника, их будут обучать на украинском параллельно с интенсивным обучением русскому языку.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что в школах на освобожденных территориях дети смогут изучать украинский язык в качестве родного.
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новости, образование, россия, школа, украинский язык

Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском

17:08 01.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДенис Грибов
Денис Грибов - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости
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Министерство просвещения России готовит образовательные программы для школ на освобожденных территориях Украины. Опция обучения на украинском в них присутствует, заявил 1 августа заместитель главы Минпросвещения РФ Денис Грибов.
Чиновник в ходе беседы с журналистами заявил, что его ведомство готовит специализированные программы на украинском языке. Они предназначены для детей, не владеющих русским языком. По словам чиновника, их будут обучать на украинском параллельно с интенсивным обучением русскому языку.
Все зависит от уровня знаний, ребенка с 1 класса легко погрузить в языковую русскую среду. А кто в 6-7 классе, да еще и учившийся по другой программе образовательной, сложно сделать, потребуется определенная адаптация.
Денис Грибов
заместитель главы Минпросвещения РФ
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что в школах на освобожденных территориях дети смогут изучать украинский язык в качестве родного.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 09:36
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