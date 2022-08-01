Паника в Британии! Ераносян о возможностях "Циркона" и новой морской доктрине РФ. Видео - 01.08.2022 Украина.ру
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Паника в Британии! Ераносян о возможностях "Циркона" и новой морской доктрине РФ. Видео
Паника в Британии! Ераносян о возможностях "Циркона" и новой морской доктрине РФ. Видео - 01.08.2022 Украина.ру
Паника в Британии! Ераносян о возможностях "Циркона" и новой морской доктрине РФ. Видео
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру прокомментировал украинскую... Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T16:50
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видео
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру прокомментировал украинскую атаку штаба Черноморского флота в Севастополе, а также утверждение новой Морской доктрины России и обострение ситуации вокруг Косово: 00:57 - Атака штаба Черноморского флота в Севастополе украинским дроном-беспилотником: комментарий эксперта;09:09 - Гиперзвуковая система "Циркон": обоснована ли паника в Великобритании?13:22 - В России утверждена новая Морская доктрина: ключевые моменты; 19:10 - Первое судно с зерном вышло из порта Одессы: возможны ли новые провокации со стороны Киева?24:50 - Обострение ситуации вокруг Косово: ожидать ли цепной реакции на территории бывшей Югославии?
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видео, владимир ераносян, видео

Паника в Британии! Ераносян о возможностях "Циркона" и новой морской доктрине РФ. Видео

16:50 01.08.2022
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в студии Украина.ру прокомментировал украинскую атаку штаба Черноморского флота в Севастополе, а также утверждение новой Морской доктрины России и обострение ситуации вокруг Косово:
00:57 - Атака штаба Черноморского флота в Севастополе украинским дроном-беспилотником: комментарий эксперта;
09:09 - Гиперзвуковая система "Циркон": обоснована ли паника в Великобритании?
13:22 - В России утверждена новая Морская доктрина: ключевые моменты;
19:10 - Первое судно с зерном вышло из порта Одессы: возможны ли новые провокации со стороны Киева?
24:50 - Обострение ситуации вокруг Косово: ожидать ли цепной реакции на территории бывшей Югославии?
 
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