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Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт

Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт - 01.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт

В районе Северска фронт стабилизировался, потому что украинские формирования перебросили туда одну-две батальонно-тактические группы. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T17:15

2022-08-01T17:15

2022-08-01T17:15

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ВСУ укрепили там фронт, бои на окраинах Северска приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на бои в Соледаре, Бахмутском и Ягодном, в этом районе есть определенное продвижение к окраинам Соледара, уточнил специалист.Он также отметил, что есть некоторое продвижение союзных войск к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки.О других успехах говорить пока трудно. Но если удастся зайти в Пески и уж тем более взять их, это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс