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Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт
Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт - 01.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт
В районе Северска фронт стабилизировался, потому что украинские формирования перебросили туда одну-две батальонно-тактические группы. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T17:15
2022-08-01T17:15
2022-08-01T17:15
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ВСУ укрепили там фронт, бои на окраинах Северска приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на бои в Соледаре, Бахмутском и Ягодном, в этом районе есть определенное продвижение к окраинам Соледара, уточнил специалист.Он также отметил, что есть некоторое продвижение союзных войск к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки.О других успехах говорить пока трудно. Но если удастся зайти в Пески и уж тем более взять их, это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс
Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт
В районе Северска фронт стабилизировался, потому что украинские формирования перебросили туда одну-две батальонно-тактические группы. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
ВСУ укрепили там фронт, бои на окраинах Северска приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на бои в Соледаре, Бахмутском и Ягодном, в этом районе есть определенное продвижение к окраинам Соледара, уточнил специалист.
"То же самое в Артемовске, где после взятия рубежа Клиновое — Покровское фронт подползает к окраинам города, который за последнюю неделю все активнее подвергается ударам", - указал Рожин.
Он также отметил, что есть некоторое продвижение союзных войск к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки.
О других успехах говорить пока трудно. Но если удастся зайти в Пески и уж тем более взять их, это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении, заключил собеседник издания.