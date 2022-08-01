Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт - 01.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт
Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт - 01.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт
В районе Северска фронт стабилизировался, потому что украинские формирования перебросили туда одну-две батальонно-тактические группы. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T17:15
2022-08-01T17:15
новости
всу
донбасс
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ВСУ укрепили там фронт, бои на окраинах Северска приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на бои в Соледаре, Бахмутском и Ягодном, в этом районе есть определенное продвижение к окраинам Соледара, уточнил специалист.Он также отметил, что есть некоторое продвижение союзных войск к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки.О других успехах говорить пока трудно. Но если удастся зайти в Пески и уж тем более взять их, это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении, заключил собеседник издания.
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новости, всу, донбасс

Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт

17:15 01.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В районе Северска фронт стабилизировался, потому что украинские формирования перебросили туда одну-две батальонно-тактические группы. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
ВСУ укрепили там фронт, бои на окраинах Северска приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на бои в Соледаре, Бахмутском и Ягодном, в этом районе есть определенное продвижение к окраинам Соледара, уточнил специалист.
"То же самое в Артемовске, где после взятия рубежа Клиновое — Покровское фронт подползает к окраинам города, который за последнюю неделю все активнее подвергается ударам", - указал Рожин.
Он также отметил, что есть некоторое продвижение союзных войск к югу от Авдеевки. Основные удары наносились по направлению Песок и Красногоровки.
О других успехах говорить пока трудно. Но если удастся зайти в Пески и уж тем более взять их, это серьезно изменит ситуацию на донецком направлении, заключил собеседник издания.
 
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