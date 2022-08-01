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"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты
"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты - 01.08.2022 Украина.ру
"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты
Россия в ответ на теракты может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией, что реально сделать на уровне Госдумы, и может нанести удар по их функционерам и их объектам на территории Украины. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T16:28
2022-08-01T16:28
2022-08-01T16:28
новости
киев
теракт
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Ранее украинские диверсанты с помощью беспилотника нанесли удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Этот теракт не имел никакого значения с военной точки зрения и не привел к гибели людей, но киевский режим в очередной раз нанёс политический удар по России.Специалист уточнил, что речь должна идти об областных управлениях СБУ, базах разведки, штабных структурах и полигонах.По его словам, было бы также полезно признать всю Украину террористическим государством не только в пропагандистских целях, но и в плане расширения возможностей по борьбе с террористическими структурами киевского режима.Что касается произошедшего в Севастополе, то относиться к этому надо спокойно. Нужно усилить оперативную работу и меры безопасности на ключевых объектах, начиная с глушилок и заканчивая вопросами запуска дронов в городской черте, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, теракт
"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты
Россия в ответ на теракты может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией, что реально сделать на уровне Госдумы, и может нанести удар по их функционерам и их объектам на территории Украины. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Ранее украинские диверсанты с помощью беспилотника нанесли удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Этот теракт не имел никакого значения с военной точки зрения и не привел к гибели людей, но киевский режим в очередной раз нанёс политический удар по России.
Специалист уточнил, что речь должна идти об областных управлениях СБУ, базах разведки, штабных структурах и полигонах.
По его словам, было бы также полезно признать всю Украину террористическим государством не только в пропагандистских целях, но и в плане расширения возможностей по борьбе с террористическими структурами киевского режима.
"Например, лица, связанные с такой деятельностью, будут расцениваться нами не как военнопленные, а как террористы. Это позволит осуществлять атаки не только на военных, но и на гражданских функционеров, которые в этом заняты. Это легитимизирует уничтожение террористов в рамках спецоперации", - указал Рожин.
Что касается произошедшего в Севастополе, то относиться к этому надо спокойно. Нужно усилить оперативную работу и меры безопасности на ключевых объектах, начиная с глушилок и заканчивая вопросами запуска дронов в городской черте, заключил собеседник издания.