"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты - 01.08.2022 Украина.ру
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"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты
"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты - 01.08.2022 Украина.ру
"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты
Россия в ответ на теракты может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией, что реально сделать на уровне Госдумы, и может нанести удар по их функционерам и их объектам на территории Украины. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T16:28
2022-08-01T16:28
новости
киев
теракт
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Ранее украинские диверсанты с помощью беспилотника нанесли удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Этот теракт не имел никакого значения с военной точки зрения и не привел к гибели людей, но киевский режим в очередной раз нанёс политический удар по России.Специалист уточнил, что речь должна идти об областных управлениях СБУ, базах разведки, штабных структурах и полигонах.По его словам, было бы также полезно признать всю Украину террористическим государством не только в пропагандистских целях, но и в плане расширения возможностей по борьбе с террористическими структурами киевского режима.Что касается произошедшего в Севастополе, то относиться к этому надо спокойно. Нужно усилить оперативную работу и меры безопасности на ключевых объектах, начиная с глушилок и заканчивая вопросами запуска дронов в городской черте, заключил собеседник издания.
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новости, киев, теракт

"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты

16:28 01.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка
ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Россия в ответ на теракты может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией, что реально сделать на уровне Госдумы, и может нанести удар по их функционерам и их объектам на территории Украины. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Ранее украинские диверсанты с помощью беспилотника нанесли удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Этот теракт не имел никакого значения с военной точки зрения и не привел к гибели людей, но киевский режим в очередной раз нанёс политический удар по России.
Специалист уточнил, что речь должна идти об областных управлениях СБУ, базах разведки, штабных структурах и полигонах.
По его словам, было бы также полезно признать всю Украину террористическим государством не только в пропагандистских целях, но и в плане расширения возможностей по борьбе с террористическими структурами киевского режима.
"Например, лица, связанные с такой деятельностью, будут расцениваться нами не как военнопленные, а как террористы. Это позволит осуществлять атаки не только на военных, но и на гражданских функционеров, которые в этом заняты. Это легитимизирует уничтожение террористов в рамках спецоперации", - указал Рожин.
Что касается произошедшего в Севастополе, то относиться к этому надо спокойно. Нужно усилить оперативную работу и меры безопасности на ключевых объектах, начиная с глушилок и заканчивая вопросами запуска дронов в городской черте, заключил собеседник издания.
 
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