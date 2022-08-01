https://ukraina.ru/20220801/1037076650.html

"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты

"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты - 01.08.2022 Украина.ру

"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты

Россия в ответ на теракты может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией, что реально сделать на уровне Госдумы, и может нанести удар по их функционерам и их объектам на территории Украины. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T16:28

2022-08-01T16:28

2022-08-01T16:28

новости

киев

теракт

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Ранее украинские диверсанты с помощью беспилотника нанесли удар по двору штаба ЧФ в Севастополе. Этот теракт не имел никакого значения с военной точки зрения и не привел к гибели людей, но киевский режим в очередной раз нанёс политический удар по России.Специалист уточнил, что речь должна идти об областных управлениях СБУ, базах разведки, штабных структурах и полигонах.По его словам, было бы также полезно признать всю Украину террористическим государством не только в пропагандистских целях, но и в плане расширения возможностей по борьбе с террористическими структурами киевского режима.Что касается произошедшего в Севастополе, то относиться к этому надо спокойно. Нужно усилить оперативную работу и меры безопасности на ключевых объектах, начиная с глушилок и заканчивая вопросами запуска дронов в городской черте, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, теракт