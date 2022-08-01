Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на Украину - 01.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на Украину
Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на Украину - 01.08.2022 Украина.ру
Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на Украину
Хроника событий на Украине на 16:00 1 августа
2022-08-01T16:06
2022-08-01T16:56
спецоперация
хроники
эксклюзив
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Украина получила немецкие РСЗО и дополнительные HIMARS из США. Украинские военные несут потериМинистр обороны Алексей Резников сообщил, что немецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже прибыли на Украину.«На Украину прибыл третий брат Long Hand Family (дословно «семейство длинной руки» — дальнобойные системы. — Ред.) — РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров», — заявил Резников.Mars II/MLRS-E — реактивная система залпового огня Mars II, являющаяся лицензионной копией американской M270 — РСЗО. Под нужды бундесвера РСЗО был доработан немецким концерном Krauss-Maffei-Wegmann. Были увеличены размеры и масса.Пусковая установка представляет собой 12 стеклопластиковых направляющих для ракет — два одноразовых бокса по шесть ракет. Все 12 ракет могут быть выпущены в течение 60 секунд.РСЗО оснащен новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space. В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения составляет 38—300 км.Чуть позже Резников сообщил и о прибытии на Украину новых РСЗО HIMARS.«Четыре дополнительных HIMARS прибыли на Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и гражданам Штатов за укрепление украинской армии. Мы доказали, что мы умелые операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой», — отметил он.Ранее, 29 июля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы американских М270 MLRS. Эти РСЗО были переданы Украине Великобританией.«Вооружённые силы благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь. Вместе к победе!» — сообщил Залужный.О прибытии М270 стало известно 16 июля. Тогда об этом сообщил министр Резников.«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо, партнёры. Нет пощады врагам!» — сообщил Резников.В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.«Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Также отмечалось, что предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.С учётом скорости использования М270, можно предположить, что первое использование немецких РСЗО ВСУ будет в течение ближайших недель.При этом используют ВСУ западные РСЗО для обстрела мирной инфраструктуры. Так, как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли в ночь на понедельник Первомайск из РСЗО HIMARS, всего по городу было выпущено 12 ракет M31 GMLRS.«Представительством ЛНР в СЦКК 1 августа в 02:40 зафиксирован обстрел г. Первомайск со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS. Всего противником выпущено по городу 12 ракет типа M31 GMLRS», — сообщило представительство.Отмечается, что в результате обстрела повреждения получили пять многоквартирных жилых домов и ряд объектов инфраструктуры.Потери УкраиныДнём 1 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«В результате высокоточного удара в городе Харькове, на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня "HIMARS". Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наёмников», — заявил Конашенков.Он отметил, что высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесён удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники.«Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», — рассказал Конашенков.Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки было уничтожено: два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск и Каленики Донецкой Народной Республики, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Уманское Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и миномётных взводов на огневых позициях в районах населённых пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики», — отметил Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Макеевка и Петропавловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20220801/1037065681.html
https://ukraina.ru/20220801/1037061453.html
https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив

Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на Украину

16:06 01.08.2022 (обновлено: 16:56 01.08.2022)
 
© Twitter / Oleksii ReznikovMARS II
MARS II - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Twitter / Oleksii Reznikov
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Хроника событий на Украине на 16:00 1 августа
Украина получила немецкие РСЗО и дополнительные HIMARS из США. Украинские военные несут потери
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что немецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже прибыли на Украину.
«На Украину прибыл третий брат Long Hand Family (дословно «семейство длинной руки» — дальнобойные системы. — Ред.) — РСЗО MARS II из Германии. Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров», — заявил Резников.
Mars II/MLRS-E — реактивная система залпового огня Mars II, являющаяся лицензионной копией американской M270 — РСЗО. Под нужды бундесвера РСЗО был доработан немецким концерном Krauss-Maffei-Wegmann. Были увеличены размеры и масса.
Пусковая установка представляет собой 12 стеклопластиковых направляющих для ракет — два одноразовых бокса по шесть ракет. Все 12 ракет могут быть выпущены в течение 60 секунд.
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
12:10Спецоперация
Новая жизнь "Азовстали", Донбасс под огнём, Турция благодарит ШойгуХроника событий на Украине на 12:00 1 августа
РСЗО оснащен новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space. В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения составляет 38—300 км.
Чуть позже Резников сообщил и о прибытии на Украину новых РСЗО HIMARS.
«Четыре дополнительных HIMARS прибыли на Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и гражданам Штатов за укрепление украинской армии. Мы доказали, что мы умелые операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой», — отметил он.
Ранее, 29 июля, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео боевой работы американских М270 MLRS. Эти РСЗО были переданы Украине Великобританией.
«Вооружённые силы благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь. Вместе к победе!» — сообщил Залужный.
О прибытии М270 стало известно 16 июля. Тогда об этом сообщил министр Резников.
«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо, партнёры. Нет пощады врагам!» — сообщил Резников.
В начале июня Британия анонсировала предоставление Украине РСЗО M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.
ВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
09:07Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 1 августа: устье Быстрое, зерно, наёмники
«Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования дальнобойной артиллерии», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Также отмечалось, что предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.
С учётом скорости использования М270, можно предположить, что первое использование немецких РСЗО ВСУ будет в течение ближайших недель.
При этом используют ВСУ западные РСЗО для обстрела мирной инфраструктуры. Так, как сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли в ночь на понедельник Первомайск из РСЗО HIMARS, всего по городу было выпущено 12 ракет M31 GMLRS.
«Представительством ЛНР в СЦКК 1 августа в 02:40 зафиксирован обстрел г. Первомайск со стороны вооруженных формирований Украины с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS. Всего противником выпущено по городу 12 ракет типа M31 GMLRS», — сообщило представительство.
Отмечается, что в результате обстрела повреждения получили пять многоквартирных жилых домов и ряд объектов инфраструктуры.
Потери Украины
Днём 1 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
«В результате высокоточного удара в городе Харькове, на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня "HIMARS". Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наёмников», — заявил Конашенков.
Он отметил, что высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесён удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 19:00Спецоперация
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«Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», — рассказал Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки было уничтожено: два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Северск и Каленики Донецкой Народной Республики, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Великий Дальник Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Уманское Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Также за сутки подавлено восемь украинских взводов РСЗО "Град" и шесть артиллерийских и миномётных взводов на огневых позициях в районах населённых пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики», — отметил Конашенков.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Макеевка и Петропавловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники.
 
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Заголовок открываемого материала
19:01Первый корабль с зерном, новые западные РСЗО. Итоги 1 августа на Украине
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17:26Украинские уроки для Сербии и Косово, раскаяние скандального Мельника
17:15Военный эксперт объяснил, где в Донбассе ВСУ смогли стабилизировать рухнувший фронт
17:08Мова для всех желающих: на освобожденных территориях дети смогут учиться на украинском
16:52ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить Россию
16:50Паника в Британии! Ераносян о возможностях "Циркона" и новой морской доктрине РФ. Видео
16:28"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты
16:06Потери ВСУ, прибытие немецких РСЗО и дополнительных HIMARS на Украину
16:00Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников
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15:42Александр Артамонов: Под Херсоном мы готовим мощное контрнаступление до Южного Буга
15:30Военный эксперт объяснил, как Россия смогла уничтожить кадровую украинскую армию
15:25Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока"
15:21Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину
14:52Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо
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14:26Астропрогноз. Жаркий, жаркий август
14:16Борис Рожин: ВСУ уйдут из Донбасса осенью, а США развяжут еще несколько войн
14:09"Максим" антикварный: в Харьковской области обнаружены схроны с раритетным оружием
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