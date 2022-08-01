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Что происходит в порту Одессы. Репортаж с места событий. Видео

Что происходит в порту Одессы. Репортаж с места событий. Видео - 01.08.2022 Украина.ру

Что происходит в порту Одессы. Репортаж с места событий. Видео

Первый после начала военной операции России на Украине сухогруз с зерном вышел из порта Одессы. Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн кукурузы... Украина.ру, 01.08.2022

2022-08-01T15:44

2022-08-01T15:44

2022-08-01T15:44

видео

одесса

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Первый после начала военной операции России на Украине сухогруз с зерном вышел из порта Одессы. Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне с 26 тысячами тонн кукурузы отправился в Ливан. Власти Украины рассчитывают, что все местных 3 порта заработают в ближайшие недели.Напомним, 22 июля Россия и Украина подписали с Турцией и ООН пакет документов, призванных решить проблему с экспортом украинского зерна на мировые рынки. В них описан механизм вывоза сельхозпродукции из портов Одесса, Черноморск и Южный. В рамках соглашения создан безопасный коридор для экспорта зерна по морю. Следить за погрузкой будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе в Черном море — четырехсторонний координационный центр. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков предполагал, что все три порта могут заработать в течение трех недель.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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