Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока" - 01.08.2022 Украина.ру
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Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока"
Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока" - 01.08.2022 Украина.ру
Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока"
В Кабинете министров Германии сообщили, что не знают "физическое местонахождение" турбины Siemens, которая должна была прибыть в ФРГ из Канады, а потом отправиться в Россию. Об этом 1 августа написал Telegram-канал Украина.ру
2022-08-01T15:25
2022-08-01T15:25
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Со среды, 27 июля, "Газпром" сократил поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть теперь Европа получает по "СП" примерно 33 миллиона кубометров голубого топлива ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов.В середине июня "Газпром" сократил прокачку энергоресурса по магистрали до 40% мощности. Причиной стала задержка в работе Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В начале июля Канада согласилась отправить восстановленную деталь в Германию для его дальнейшей передачи Москве, однако никакой документации российской стороне тогда не было направлено.Позже документы были переданы, однако, как заявили в "Газпроме", их содержимое вызвало еще больше вопросов по дальнейшей эксплуатации "Северного потока".К слову, результатом "приключений" турбины стал серьезный рост стоимости газа на бирже, превысивший отметку в 2 тысячи долларов. Цены на энергоресурсы продолжают расти.
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новости, германия, северный поток, siemens, канада, россия

Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока"

15:25 01.08.2022
 
© gazeta.uzтурбина Siemens, "Северный поток"
турбина Siemens, Северный поток
© gazeta.uz
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В Кабинете министров Германии сообщили, что не знают "физическое местонахождение" турбины Siemens, которая должна была прибыть в ФРГ из Канады, а потом отправиться в Россию. Об этом 1 августа написал Telegram-канал Украина.ру

"Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно", - сказал на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.

Со среды, 27 июля, "Газпром" сократил поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть теперь Европа получает по "СП" примерно 33 миллиона кубометров голубого топлива ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов.
В середине июня "Газпром" сократил прокачку энергоресурса по магистрали до 40% мощности. Причиной стала задержка в работе Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В начале июля Канада согласилась отправить восстановленную деталь в Германию для его дальнейшей передачи Москве, однако никакой документации российской стороне тогда не было направлено.
Позже документы были переданы, однако, как заявили в "Газпроме", их содержимое вызвало еще больше вопросов по дальнейшей эксплуатации "Северного потока".
К слову, результатом "приключений" турбины стал серьезный рост стоимости газа на бирже, превысивший отметку в 2 тысячи долларов. Цены на энергоресурсы продолжают расти.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 08:36
"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%Со среды, 27 июля, "Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть Европа будет получать по "СП" не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов. Об этом 27 июля написали РИА Новости
 
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