https://ukraina.ru/20220801/1037072628.html

Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока"

Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока" - 01.08.2022 Украина.ру

Кабмин Германии "потерял" турбину от "Северного потока"

В Кабинете министров Германии сообщили, что не знают "физическое местонахождение" турбины Siemens, которая должна была прибыть в ФРГ из Канады, а потом отправиться в Россию. Об этом 1 августа написал Telegram-канал Украина.ру

2022-08-01T15:25

2022-08-01T15:25

2022-08-01T15:25

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германия

северный поток

siemens

канада

россия

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Со среды, 27 июля, "Газпром" сократил поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть теперь Европа получает по "СП" примерно 33 миллиона кубометров голубого топлива ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов.В середине июня "Газпром" сократил прокачку энергоресурса по магистрали до 40% мощности. Причиной стала задержка в работе Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В начале июля Канада согласилась отправить восстановленную деталь в Германию для его дальнейшей передачи Москве, однако никакой документации российской стороне тогда не было направлено.Позже документы были переданы, однако, как заявили в "Газпроме", их содержимое вызвало еще больше вопросов по дальнейшей эксплуатации "Северного потока".К слову, результатом "приключений" турбины стал серьезный рост стоимости газа на бирже, превысивший отметку в 2 тысячи долларов. Цены на энергоресурсы продолжают расти.

https://ukraina.ru/20220727/1036904008.html

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2022

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новости, германия, северный поток, siemens, канада, россия