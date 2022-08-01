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Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников

Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников - 01.08.2022 Украина.ру

Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников

Советский Союз в 1980е годы по беспилотникам опережал западные страны, особенно лидеров, например, французов. Эту идею потом угробили, и мы сейчас эту ошибку вынуждены наверстывать. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T16:00

2022-08-01T16:00

2022-08-01T16:00

новости

россия

беспилотник

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Эксперт отметил, что российские беспилотники уже начали поставлять на фронт и нужно побыстрее расширять эту деятельность, а не пытаться закупить их у Ирана или у той же Турции.А купить просто — это чисто либеральный подход, который уже не раз проваливался. Идея закупать она в корне не верна в принципе, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, беспилотник