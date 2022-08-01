Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников - 01.08.2022 Украина.ру
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Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников
Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников - 01.08.2022 Украина.ру
Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников
Советский Союз в 1980е годы по беспилотникам опережал западные страны, особенно лидеров, например, французов. Эту идею потом угробили, и мы сейчас эту ошибку вынуждены наверстывать. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T16:00
2022-08-01T16:00
новости
россия
беспилотник
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Эксперт отметил, что российские беспилотники уже начали поставлять на фронт и нужно побыстрее расширять эту деятельность, а не пытаться закупить их у Ирана или у той же Турции.А купить просто — это чисто либеральный подход, который уже не раз проваливался. Идея закупать она в корне не верна в принципе, заключил собеседник издания.
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новости, россия, беспилотник

Будет как с "Калибрами". Военный эксперт о том, как решить проблему беспилотников

16:00 01.08.2022
 
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Советский Союз в 1980е годы по беспилотникам опережал западные страны, особенно лидеров, например, французов. Эту идею потом угробили, и мы сейчас эту ошибку вынуждены наверстывать. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что российские беспилотники уже начали поставлять на фронт и нужно побыстрее расширять эту деятельность, а не пытаться закупить их у Ирана или у той же Турции.
"Я объясню, в чем дело. Как вот история с "Калибрами": бросили их делать, а потом возникла необходимость — и надо было срочно их доделать и внедрить. И посчитали, что надо 3—5 лет с испытаниями и доводкой и так далее. Ситуация в Сирии была такова, что не было времени столько. И что вы думаете? Ребята молодые довели все это дело за год, они поставили раскладушки в КБ, спали там и ели, довели за год ситуацию до ума. Не пять лет, а меньше чем за год! Вот вам результат", - привел пример Подберезкин.
А купить просто — это чисто либеральный подход, который уже не раз проваливался. Идея закупать она в корне не верна в принципе, заключил собеседник издания.
 
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