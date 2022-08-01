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Военный эксперт объяснил, как Россия смогла уничтожить кадровую украинскую армию
Военный эксперт объяснил, как Россия смогла уничтожить кадровую украинскую армию - 01.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия смогла уничтожить кадровую украинскую армию
У ВСУ осталось всего 10% кадровых военных. Это произошло потому, что Россия просто физически перемолола живую силу противника. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T15:30
2022-08-01T15:30
2022-08-01T15:30
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россия
украина
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Подберезкин подчеркнул, что у мобилизованных украинцев нет ни слаженности, ни подготовки. Никто из них не может быть наводчиком, в лучшем случае — подносчиком снарядов, это бесполезные люди в войсках.Поэтому как только Россия полностью выбьет кадровую украинскую армию, оборона противника посыплется и продвижение союзных войск будет гораздо быстрее, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Военный эксперт объяснил, как Россия смогла уничтожить кадровую украинскую армию
У ВСУ осталось всего 10% кадровых военных. Это произошло потому, что Россия просто физически перемолола живую силу противника. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
"В день если уничтожается по тысяче-полторы, значит в месяц — 30—35 тысяч, а безвозвратные потери умножаются на три. Значит, в месяц 120 тысяч. Где столько взять? Армия у них была всего 400 тысяч. Со всеми мобилизациями, пограничниками, моряками, которых нет, морпехами, полицейскими. Ну, набирается тот самый пресловутый миллион, из них собственно вооружённых сил 700 тысяч. 400 выбито, остались ополченцы. Кого поймают — дают ружье и отправляют", - пояснил эксперт.
Подберезкин подчеркнул, что у мобилизованных украинцев нет ни слаженности, ни подготовки. Никто из них не может быть наводчиком, в лучшем случае — подносчиком снарядов, это бесполезные люди в войсках.
Поэтому как только Россия полностью выбьет кадровую украинскую армию, оборона противника посыплется и продвижение союзных войск будет гораздо быстрее, заключил собеседник издания.