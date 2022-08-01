Военный эксперт объяснил, как Россия смогла уничтожить кадровую украинскую армию

"В день если уничтожается по тысяче-полторы, значит в месяц — 30—35 тысяч, а безвозвратные потери умножаются на три. Значит, в месяц 120 тысяч. Где столько взять? Армия у них была всего 400 тысяч. Со всеми мобилизациями, пограничниками, моряками, которых нет, морпехами, полицейскими. Ну, набирается тот самый пресловутый миллион, из них собственно вооружённых сил 700 тысяч. 400 выбито, остались ополченцы. Кого поймают — дают ружье и отправляют", - пояснил эксперт.