https://ukraina.ru/20220801/1037071444.html

Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо

Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо - 01.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо

В Донбассе идут очень напряженные бои. Они не могут быть иными, потому что украинская армия выжимается из районов, достаточно хорошо подготовленная для обороны. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-01T14:52

2022-08-01T14:52

2022-08-01T14:52

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Эксперт отметил, что противник в ходе боевых действий использует хорошо защищенные объекты, жилые застройки и гражданское население.После Донбасса останутся два важных направления — Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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