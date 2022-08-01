Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо - 01.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо
Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо - 01.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо
В Донбассе идут очень напряженные бои. Они не могут быть иными, потому что украинская армия выжимается из районов, достаточно хорошо подготовленная для обороны. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-01T14:52
2022-08-01T14:52
новости
россия
украина
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Эксперт отметил, что противник в ходе боевых действий использует хорошо защищенные объекты, жилые застройки и гражданское население.После Донбасса останутся два важных направления — Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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новости, россия, украина

Военный эксперт рассказал, как Россия в Донбассе сжигает украинское пушечное мясо

14:52 01.08.2022
 
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Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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В Донбассе идут очень напряженные бои. Они не могут быть иными, потому что украинская армия выжимается из районов, достаточно хорошо подготовленная для обороны. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что противник в ходе боевых действий использует хорошо защищенные объекты, жилые застройки и гражданское население.
"Выжимание очень кровопролитное для украинской стороны, абсолютно обескровливает их, осталось там процентов 10 вооруженных сил. Там нет ничего, остальные… Это ребята, которых набирают, — они ничего не решают. Это просто необученное живое мясо, которое, к сожалению, будет очень быстро уничтожено огневым налетом", - констатировал Подберезкин.
После Донбасса останутся два важных направления — Николаев и Харьков. Север и Юг. Там меньше ВСУ и профессиональных подготовленных солдат, там ситуация может развиваться гораздо быстрее, заключил собеседник издания.
 
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