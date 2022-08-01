Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину - 01.08.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220801/1037069401.html
Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину
Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину - 01.08.2022 Украина.ру
Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину
Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T15:21
2022-08-01T15:57
чем воюют на украине
польша
украина
южная корея
сво
танки
сау
авиация
артиллерия
военная техника
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Одним из аспектов истории, которая творится сейчас, является рамочное соглашение, о котором сообщило агентство Reuters 28 июля — Польша закупит 1000 танков, 600 самоходных орудий и 48 истребителей. Это крупнейший военный контракт в истории Республики Корея ($ 14,5 млрд) и, кажется, крупнейший военный заказ в современной Европе.Заказ имеет прямое отношение к украинскому кризису не только из-за возможного вмешательства Польши в конфликт, но из-за начала поставок на Украину польских САУ Krab, имеющих южнокорейское, отчасти, происхождение. Начнём с последнего.Польские «Крабы» в степях УкраиныО поставке на Украину первых 18 155-мм самоходных гаубиц AHS Krab и о подготовке ста украинских военнослужащих для работы на них «Польское Радио» сообщило ещё 29 мая. Самоходки не передаются бесплатно, а продаются — сумма контракта составляет $ 700 млн. В пакете с ними идут машины управления и транспортно-заряжающие, а также запчасти и боеприпасы. Украина — первый иностранный получатель этих САУ.Предполагается, что объём заказа составляет три дивизиона — 72 машины (заказчик и поставщик от указания точного количества уклоняются, говорят о более чем 60 САУ). Напомним, что перед началом СВО на Украине было порядка 350 самоходных и 450 буксируемых артсистем калибром 152 мм. Таким образом, эти САУ могут только частично возместить потери ВСУ (Украина получает САУ разных типов из многих источников).Решение о разработке САУ Krab было принято в 1999 году, а производство началось в 2014 году на заводе Huta Stalowa Wola. Всего было заказано 120 САУ, по состоянию на год назад произведено 80. Т. е. это новая система, предназначенная для вооружения польской армии, и её производство — самый большой (по стоимости — танков РТ-91 выпущено почти в 2,5 раза больше) военный заказ, исполненный польской промышленностью.С проектированием САУ поляки со словаками не справились, в результате чего Krab оказался сочетанием британской башни производства Vickers от САУ AS-90 (производившихся в 1992—1995 годах) и южнокорейского шасси Samsung Techwin для САУ K9 Thunder (производится с 1999 года).Масса машины составляет 48 тонн (у британского и корейского прототипов — 45 и 47 тонн), двигатель мощностью 1000 л. с. обеспечивает скорость 67 км/ч (как у южнокорейской машины). Расчёт — 5 человек. Орудие стреляет на дальность до 40 км (британский оригинал — 30 км.). Первые 18 выстрелов делаются за три минуты, дальше — два в минуту.Уже 18 июня польские СМИ сообщили об потере первого Krab.Поставки на Украину уполовинили польские закрома, почему, собственно, и возникла необходимость в помощи Южной Кореи. Предприятие HSW получило заказ на дополнительные 48 орудий (два дивизиона), но для его исполнения нужно время — до сих пор средняя скорость производства составляла 16 машин в год.В общем, вмешательство Польши в украинский кризис пока невозможно не только из-за отсутствия поддержки партнёров по НАТО, но и в связи с банальным отсутствием военной техники.Корейская поставкаВ польский заказ входят 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и 3 эскадрильи истребителей FA-50 (48 самолётов). Поставки танков и гаубиц должны начаться в этом году, самолётов — в следующем.К2 «Чёрная пантера» — современный основной боевой танк, принятый на вооружение в 2014 году и предназначенный для замещения имеющихся М48 и К1. Он «одноклассник» таких машин как Т-90М «Прорыв», Т-84БМ, M1A2 SEP Abrams и Leopard 2A6M. Компания Hyundai Rotem продемонстрировала способность выпускать порядка 100 шт. в год. Потребности армии РК в этих танках оценивались в 300—350 машин (с учётом переживаемых государством финансовых трудностей, так-то одних М48 у корейцев почти тысяча, но К2 — самый дорогой танк в классе). Заказано 270, из них выпущено более 200.Интересно, что Польша вела переговоры с Южной Кореей о производстве (видимо – совместном) 800 этих танков ещё в 2020 году. Кроме того, поляки собирались купить у США 116 танков Abrams, первые из которых уже поступили.FA-50 – кореизированный вариант американского реактивного учебно-тренировочного самолёта Т-50. Как большинство таких машин он может использоваться в качестве истребителя-бомбардировщика. Корейцы собирались заменить им ок. 120 устаревших истребителей F-5. FA-50 сопоставим по своим характеристикам с KF-16.Польские Сухопутные войска на начало 2022 года имели 797 танков и 410 САУ калибром 122-155 мм. В составе ВВС было 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22 (экспортная версия Су-17), 28 МиГ-29 и 48 F-16, а также заказ на 35 F-35 (всего – 129 самолётов, но неясно, сколько из них боеспособных).Соответственно, корейское оружие должно заметить системы советского образца. По поводу самолётов это прямо декларируется, а что до танков и САУ, то речь идёт не только о замещении уже переданного Украине вооружения (480-ти танков), но и об увеличении их численности в армии. Правда, насколько можно понять, создание новых частей не планируется – будут доводиться до штатной численности имеющиеся и заполняться склады. САУ, вероятно, заместят часть буксируемых орудий.Тут следует отметить два момента.Во-первых, хотя министр Обороны Мариуш Блащак заявил, что "мы не можем ждать и должны быстро её (польскую армию – Авт.) вооружить", быстро не получится. Это, скорее, объяснение того, почему польское руководство отказывается от загрузки собственной промышленности (впрочем, Польша современные танки западного типа производить не готова).Собственных запасов танков и самолётов у Южной Кореи нет, передавать готовую технику она не будет – КНДР ни на кого нападать не собирается, но обстановка на полуострове нездоровая все последние 70 лет.Чтобы построить тысячу танков корейцам нужно минимум десять лет (это если работать только на Польшу), и то – если не будет перебоев с комплектующими. Мы же помним, что творилось на мировом рынке в 2020 году? Сейчас ситуация не лучше…Во-вторых, на начало 2022 года численность Вооружённых сил Польши составляла 125,5 тыс. + 35 тыс. в теробороне. Но ещё 18 марта президент Анджей Дуда подписал новую редакцию закона "Об обороне отечества", которая предполагает увеличение численности польской армии до 300 тыс. человек (250 тыс. + 50 тыс. соответственно).Программа рассчитана до 2025 года. Мы не спрашиваем, откуда у поляков деньги на эти архитектурные излишества. Нам другое интересно – чем они собираются это орду вооружать? Соглашение с Кореей на эту армию никак не рассчитано…
https://ukraina.ru/20220720/1036547963.html
https://ukraina.ru/20220722/1036730817.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, украина, южная корея, сво, танки, сау, авиация, артиллерия, военная техника, впк

Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину

15:21 01.08.2022 (обновлено: 15:57 01.08.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Republic of Korea Armed Forces
- РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© commons.wikimedia.org / Republic of Korea Armed Forces
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Одним из аспектов истории, которая творится сейчас, является рамочное соглашение, о котором сообщило агентство Reuters 28 июля — Польша закупит 1000 танков, 600 самоходных орудий и 48 истребителей. Это крупнейший военный контракт в истории Республики Корея ($ 14,5 млрд) и, кажется, крупнейший военный заказ в современной Европе.
Заказ имеет прямое отношение к украинскому кризису не только из-за возможного вмешательства Польши в конфликт, но из-за начала поставок на Украину польских САУ Krab, имеющих южнокорейское, отчасти, происхождение. Начнём с последнего.
Польские «Крабы» в степях Украины
О поставке на Украину первых 18 155-мм самоходных гаубиц AHS Krab и о подготовке ста украинских военнослужащих для работы на них «Польское Радио» сообщило ещё 29 мая. Самоходки не передаются бесплатно, а продаются — сумма контракта составляет $ 700 млн. В пакете с ними идут машины управления и транспортно-заряжающие, а также запчасти и боеприпасы. Украина — первый иностранный получатель этих САУ.
Предполагается, что объём заказа составляет три дивизиона — 72 машины (заказчик и поставщик от указания точного количества уклоняются, говорят о более чем 60 САУ). Напомним, что перед началом СВО на Украине было порядка 350 самоходных и 450 буксируемых артсистем калибром 152 мм. Таким образом, эти САУ могут только частично возместить потери ВСУ (Украина получает САУ разных типов из многих источников).
PzH 2000 ( Panzerhaubitze 2000) немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 06:57Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. "Фердинанд" версия 2.0: САУ PzH 2000
Решение о разработке САУ Krab было принято в 1999 году, а производство началось в 2014 году на заводе Huta Stalowa Wola. Всего было заказано 120 САУ, по состоянию на год назад произведено 80. Т. е. это новая система, предназначенная для вооружения польской армии, и её производство — самый большой (по стоимости — танков РТ-91 выпущено почти в 2,5 раза больше) военный заказ, исполненный польской промышленностью.
С проектированием САУ поляки со словаками не справились, в результате чего Krab оказался сочетанием британской башни производства Vickers от САУ AS-90 (производившихся в 1992—1995 годах) и южнокорейского шасси Samsung Techwin для САУ K9 Thunder (производится с 1999 года).
Масса машины составляет 48 тонн (у британского и корейского прототипов — 45 и 47 тонн), двигатель мощностью 1000 л. с. обеспечивает скорость 67 км/ч (как у южнокорейской машины). Расчёт — 5 человек. Орудие стреляет на дальность до 40 км (британский оригинал — 30 км.). Первые 18 выстрелов делаются за три минуты, дальше — два в минуту.
Уже 18 июня польские СМИ сообщили об потере первого Krab.
Поставки на Украину уполовинили польские закрома, почему, собственно, и возникла необходимость в помощи Южной Кореи. Предприятие HSW получило заказ на дополнительные 48 орудий (два дивизиона), но для его исполнения нужно время — до сих пор средняя скорость производства составляла 16 машин в год.
В общем, вмешательство Польши в украинский кризис пока невозможно не только из-за отсутствия поддержки партнёров по НАТО, но и в связи с банальным отсутствием военной техники.
САУ CAESAR Самоходная артиллерийская установка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 07:23
Чем воюют в Украине. Знакомьтесь: "Цезарь", он же "Кайзер"
Корейская поставка
В польский заказ входят 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и 3 эскадрильи истребителей FA-50 (48 самолётов). Поставки танков и гаубиц должны начаться в этом году, самолётов — в следующем.
К2 «Чёрная пантера» — современный основной боевой танк, принятый на вооружение в 2014 году и предназначенный для замещения имеющихся М48 и К1. Он «одноклассник» таких машин как Т-90М «Прорыв», Т-84БМ, M1A2 SEP Abrams и Leopard 2A6M. Компания Hyundai Rotem продемонстрировала способность выпускать порядка 100 шт. в год. Потребности армии РК в этих танках оценивались в 300—350 машин (с учётом переживаемых государством финансовых трудностей, так-то одних М48 у корейцев почти тысяча, но К2 — самый дорогой танк в классе). Заказано 270, из них выпущено более 200.
Интересно, что Польша вела переговоры с Южной Кореей о производстве (видимо – совместном) 800 этих танков ещё в 2020 году. Кроме того, поляки собирались купить у США 116 танков Abrams, первые из которых уже поступили.
FA-50 – кореизированный вариант американского реактивного учебно-тренировочного самолёта Т-50. Как большинство таких машин он может использоваться в качестве истребителя-бомбардировщика. Корейцы собирались заменить им ок. 120 устаревших истребителей F-5. FA-50 сопоставим по своим характеристикам с KF-16.
Польские Сухопутные войска на начало 2022 года имели 797 танков и 410 САУ калибром 122-155 мм. В составе ВВС было 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22 (экспортная версия Су-17), 28 МиГ-29 и 48 F-16, а также заказ на 35 F-35 (всего – 129 самолётов, но неясно, сколько из них боеспособных).
Танк Польша PT-91 Twardy - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:48
Польские танки на службе бандеровцев
Соответственно, корейское оружие должно заметить системы советского образца. По поводу самолётов это прямо декларируется, а что до танков и САУ, то речь идёт не только о замещении уже переданного Украине вооружения (480-ти танков), но и об увеличении их численности в армии. Правда, насколько можно понять, создание новых частей не планируется – будут доводиться до штатной численности имеющиеся и заполняться склады. САУ, вероятно, заместят часть буксируемых орудий.
Тут следует отметить два момента.
Во-первых, хотя министр Обороны Мариуш Блащак заявил, что "мы не можем ждать и должны быстро её (польскую армию – Авт.) вооружить", быстро не получится. Это, скорее, объяснение того, почему польское руководство отказывается от загрузки собственной промышленности (впрочем, Польша современные танки западного типа производить не готова).
Собственных запасов танков и самолётов у Южной Кореи нет, передавать готовую технику она не будет – КНДР ни на кого нападать не собирается, но обстановка на полуострове нездоровая все последние 70 лет.
F-16
27 июля, 07:48Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Получат ли ВСУ F-16?
Чтобы построить тысячу танков корейцам нужно минимум десять лет (это если работать только на Польшу), и то – если не будет перебоев с комплектующими. Мы же помним, что творилось на мировом рынке в 2020 году? Сейчас ситуация не лучше…
Во-вторых, на начало 2022 года численность Вооружённых сил Польши составляла 125,5 тыс. + 35 тыс. в теробороне. Но ещё 18 марта президент Анджей Дуда подписал новую редакцию закона "Об обороне отечества", которая предполагает увеличение численности польской армии до 300 тыс. человек (250 тыс. + 50 тыс. соответственно).Программа рассчитана до 2025 года. Мы не спрашиваем, откуда у поляков деньги на эти архитектурные излишества. Нам другое интересно – чем они собираются это орду вооружать? Соглашение с Кореей на эту армию никак не рассчитано…
 
Чем воюют на УкраинеПольшаУкраинаЮжная КореяСВОтанкиСАУавиацияартиллериявоенная техникаВПК
 
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