https://ukraina.ru/20220801/1037069401.html
Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину
Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину - 01.08.2022 Украина.ру
Гомер, Мильтон и Паниковский. Южная Корея вооружает Польшу, вооружающую Украину
Украина.ру, 01.08.2022
2022-08-01T15:21
2022-08-01T15:21
2022-08-01T15:57
чем воюют на украине
польша
украина
южная корея
сво
танки
сау
авиация
артиллерия
военная техника
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037071555_100:57:1021:575_1920x0_80_0_0_19cd0c287b959c2ad6321c26a7e9258d.jpg
Одним из аспектов истории, которая творится сейчас, является рамочное соглашение, о котором сообщило агентство Reuters 28 июля — Польша закупит 1000 танков, 600 самоходных орудий и 48 истребителей. Это крупнейший военный контракт в истории Республики Корея ($ 14,5 млрд) и, кажется, крупнейший военный заказ в современной Европе.Заказ имеет прямое отношение к украинскому кризису не только из-за возможного вмешательства Польши в конфликт, но из-за начала поставок на Украину польских САУ Krab, имеющих южнокорейское, отчасти, происхождение. Начнём с последнего.Польские «Крабы» в степях УкраиныО поставке на Украину первых 18 155-мм самоходных гаубиц AHS Krab и о подготовке ста украинских военнослужащих для работы на них «Польское Радио» сообщило ещё 29 мая. Самоходки не передаются бесплатно, а продаются — сумма контракта составляет $ 700 млн. В пакете с ними идут машины управления и транспортно-заряжающие, а также запчасти и боеприпасы. Украина — первый иностранный получатель этих САУ.Предполагается, что объём заказа составляет три дивизиона — 72 машины (заказчик и поставщик от указания точного количества уклоняются, говорят о более чем 60 САУ). Напомним, что перед началом СВО на Украине было порядка 350 самоходных и 450 буксируемых артсистем калибром 152 мм. Таким образом, эти САУ могут только частично возместить потери ВСУ (Украина получает САУ разных типов из многих источников).Решение о разработке САУ Krab было принято в 1999 году, а производство началось в 2014 году на заводе Huta Stalowa Wola. Всего было заказано 120 САУ, по состоянию на год назад произведено 80. Т. е. это новая система, предназначенная для вооружения польской армии, и её производство — самый большой (по стоимости — танков РТ-91 выпущено почти в 2,5 раза больше) военный заказ, исполненный польской промышленностью.С проектированием САУ поляки со словаками не справились, в результате чего Krab оказался сочетанием британской башни производства Vickers от САУ AS-90 (производившихся в 1992—1995 годах) и южнокорейского шасси Samsung Techwin для САУ K9 Thunder (производится с 1999 года).Масса машины составляет 48 тонн (у британского и корейского прототипов — 45 и 47 тонн), двигатель мощностью 1000 л. с. обеспечивает скорость 67 км/ч (как у южнокорейской машины). Расчёт — 5 человек. Орудие стреляет на дальность до 40 км (британский оригинал — 30 км.). Первые 18 выстрелов делаются за три минуты, дальше — два в минуту.Уже 18 июня польские СМИ сообщили об потере первого Krab.Поставки на Украину уполовинили польские закрома, почему, собственно, и возникла необходимость в помощи Южной Кореи. Предприятие HSW получило заказ на дополнительные 48 орудий (два дивизиона), но для его исполнения нужно время — до сих пор средняя скорость производства составляла 16 машин в год.В общем, вмешательство Польши в украинский кризис пока невозможно не только из-за отсутствия поддержки партнёров по НАТО, но и в связи с банальным отсутствием военной техники.Корейская поставкаВ польский заказ входят 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и 3 эскадрильи истребителей FA-50 (48 самолётов). Поставки танков и гаубиц должны начаться в этом году, самолётов — в следующем.К2 «Чёрная пантера» — современный основной боевой танк, принятый на вооружение в 2014 году и предназначенный для замещения имеющихся М48 и К1. Он «одноклассник» таких машин как Т-90М «Прорыв», Т-84БМ, M1A2 SEP Abrams и Leopard 2A6M. Компания Hyundai Rotem продемонстрировала способность выпускать порядка 100 шт. в год. Потребности армии РК в этих танках оценивались в 300—350 машин (с учётом переживаемых государством финансовых трудностей, так-то одних М48 у корейцев почти тысяча, но К2 — самый дорогой танк в классе). Заказано 270, из них выпущено более 200.Интересно, что Польша вела переговоры с Южной Кореей о производстве (видимо – совместном) 800 этих танков ещё в 2020 году. Кроме того, поляки собирались купить у США 116 танков Abrams, первые из которых уже поступили.FA-50 – кореизированный вариант американского реактивного учебно-тренировочного самолёта Т-50. Как большинство таких машин он может использоваться в качестве истребителя-бомбардировщика. Корейцы собирались заменить им ок. 120 устаревших истребителей F-5. FA-50 сопоставим по своим характеристикам с KF-16.Польские Сухопутные войска на начало 2022 года имели 797 танков и 410 САУ калибром 122-155 мм. В составе ВВС было 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22 (экспортная версия Су-17), 28 МиГ-29 и 48 F-16, а также заказ на 35 F-35 (всего – 129 самолётов, но неясно, сколько из них боеспособных).Соответственно, корейское оружие должно заметить системы советского образца. По поводу самолётов это прямо декларируется, а что до танков и САУ, то речь идёт не только о замещении уже переданного Украине вооружения (480-ти танков), но и об увеличении их численности в армии. Правда, насколько можно понять, создание новых частей не планируется – будут доводиться до штатной численности имеющиеся и заполняться склады. САУ, вероятно, заместят часть буксируемых орудий.Тут следует отметить два момента.Во-первых, хотя министр Обороны Мариуш Блащак заявил, что "мы не можем ждать и должны быстро её (польскую армию – Авт.) вооружить", быстро не получится. Это, скорее, объяснение того, почему польское руководство отказывается от загрузки собственной промышленности (впрочем, Польша современные танки западного типа производить не готова).Собственных запасов танков и самолётов у Южной Кореи нет, передавать готовую технику она не будет – КНДР ни на кого нападать не собирается, но обстановка на полуострове нездоровая все последние 70 лет.Чтобы построить тысячу танков корейцам нужно минимум десять лет (это если работать только на Польшу), и то – если не будет перебоев с комплектующими. Мы же помним, что творилось на мировом рынке в 2020 году? Сейчас ситуация не лучше…Во-вторых, на начало 2022 года численность Вооружённых сил Польши составляла 125,5 тыс. + 35 тыс. в теробороне. Но ещё 18 марта президент Анджей Дуда подписал новую редакцию закона "Об обороне отечества", которая предполагает увеличение численности польской армии до 300 тыс. человек (250 тыс. + 50 тыс. соответственно).Программа рассчитана до 2025 года. Мы не спрашиваем, откуда у поляков деньги на эти архитектурные излишества. Нам другое интересно – чем они собираются это орду вооружать? Соглашение с Кореей на эту армию никак не рассчитано…
https://ukraina.ru/20220720/1036547963.html
https://ukraina.ru/20220722/1036730817.html
https://ukraina.ru/20220713/1036241482.html
https://ukraina.ru/20220727/1036654137.html
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Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg
польша, украина, южная корея, сво, танки, сау, авиация, артиллерия, военная техника, впк
Одним из аспектов истории, которая творится сейчас, является рамочное соглашение, о котором сообщило агентство Reuters 28 июля — Польша закупит 1000 танков, 600 самоходных орудий и 48 истребителей. Это крупнейший военный контракт в истории Республики Корея ($ 14,5 млрд) и, кажется, крупнейший военный заказ в современной Европе.
Заказ имеет прямое отношение к украинскому кризису не только из-за возможного вмешательства Польши в конфликт, но из-за начала поставок на Украину польских САУ Krab, имеющих южнокорейское, отчасти, происхождение. Начнём с последнего.
Польские «Крабы» в степях Украины
О поставке на Украину первых 18 155-мм самоходных гаубиц AHS Krab и о подготовке ста украинских военнослужащих для работы на них «Польское Радио» сообщило ещё 29 мая. Самоходки не передаются бесплатно, а продаются — сумма контракта составляет $ 700 млн. В пакете с ними идут машины управления и транспортно-заряжающие, а также запчасти и боеприпасы. Украина — первый иностранный получатель этих САУ.
Предполагается, что объём заказа составляет три дивизиона — 72 машины (заказчик и поставщик от указания точного количества уклоняются, говорят о более чем 60 САУ). Напомним, что перед началом СВО на Украине было порядка 350 самоходных и 450 буксируемых артсистем калибром 152 мм. Таким образом, эти САУ могут только частично возместить потери ВСУ (Украина получает САУ разных типов из многих источников).
Решение о разработке САУ Krab было принято в 1999 году, а производство началось в 2014 году на заводе Huta Stalowa Wola. Всего было заказано 120 САУ, по состоянию на год назад произведено 80. Т. е. это новая система, предназначенная для вооружения польской армии, и её производство — самый большой (по стоимости — танков РТ-91 выпущено почти в 2,5 раза больше) военный заказ, исполненный польской промышленностью.
С проектированием САУ поляки со словаками не справились, в результате чего Krab оказался сочетанием британской башни производства Vickers от САУ AS-90 (производившихся в 1992—1995 годах) и южнокорейского шасси Samsung Techwin для САУ K9 Thunder (производится с 1999 года).
Масса машины составляет 48 тонн (у британского и корейского прототипов — 45 и 47 тонн), двигатель мощностью 1000 л. с. обеспечивает скорость 67 км/ч (как у южнокорейской машины). Расчёт — 5 человек. Орудие стреляет на дальность до 40 км (британский оригинал — 30 км.). Первые 18 выстрелов делаются за три минуты, дальше — два в минуту.
Уже 18 июня польские СМИ сообщили об потере первого Krab.
Поставки на Украину уполовинили польские закрома, почему, собственно, и возникла необходимость в помощи Южной Кореи. Предприятие HSW получило заказ на дополнительные 48 орудий (два дивизиона), но для его исполнения нужно время — до сих пор средняя скорость производства составляла 16 машин в год.
В общем, вмешательство Польши в украинский кризис пока невозможно не только из-за отсутствия поддержки партнёров по НАТО, но и в связи с банальным отсутствием военной техники.
В польский заказ входят 1000 танков К2, более 600 гаубиц К9 и 3 эскадрильи истребителей FA-50 (48 самолётов). Поставки танков и гаубиц должны начаться в этом году, самолётов — в следующем.
К2 «Чёрная пантера» — современный основной боевой танк, принятый на вооружение в 2014 году и предназначенный для замещения имеющихся М48 и К1. Он «одноклассник» таких машин как Т-90М «Прорыв», Т-84БМ, M1A2 SEP Abrams и Leopard 2A6M. Компания Hyundai Rotem продемонстрировала способность выпускать порядка 100 шт. в год. Потребности армии РК в этих танках оценивались в 300—350 машин (с учётом переживаемых государством финансовых трудностей, так-то одних М48 у корейцев почти тысяча, но К2 — самый дорогой танк в классе). Заказано 270, из них выпущено более 200.
Интересно, что Польша вела переговоры с Южной Кореей о производстве (видимо – совместном) 800 этих танков ещё в 2020 году. Кроме того, поляки собирались купить у США 116 танков Abrams, первые из которых уже поступили.
FA-50 – кореизированный вариант американского реактивного учебно-тренировочного самолёта Т-50. Как большинство таких машин он может использоваться в качестве истребителя-бомбардировщика. Корейцы собирались заменить им ок. 120 устаревших истребителей F-5. FA-50 сопоставим по своим характеристикам с KF-16.
Польские Сухопутные войска на начало 2022 года имели 797 танков и 410 САУ калибром 122-155 мм. В составе ВВС было 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22 (экспортная версия Су-17), 28 МиГ-29 и 48 F-16, а также заказ на 35 F-35 (всего – 129 самолётов, но неясно, сколько из них боеспособных).
Соответственно, корейское оружие должно заметить системы советского образца. По поводу самолётов это прямо декларируется, а что до танков и САУ, то речь идёт не только о замещении уже переданного Украине вооружения (480-ти танков), но и об увеличении их численности в армии. Правда, насколько можно понять, создание новых частей не планируется – будут доводиться до штатной численности имеющиеся и заполняться склады. САУ, вероятно, заместят часть буксируемых орудий.
Тут следует отметить два момента.
Во-первых, хотя министр Обороны Мариуш Блащак заявил, что "мы не можем ждать и должны быстро её (польскую армию – Авт.) вооружить", быстро не получится. Это, скорее, объяснение того, почему польское руководство отказывается от загрузки собственной промышленности (впрочем, Польша современные танки западного типа производить не готова).
Собственных запасов танков и самолётов у Южной Кореи нет, передавать готовую технику она не будет – КНДР ни на кого нападать не собирается, но обстановка на полуострове нездоровая все последние 70 лет.
Чтобы построить тысячу танков корейцам нужно минимум десять лет (это если работать только на Польшу), и то – если не будет перебоев с комплектующими. Мы же помним, что творилось на мировом рынке в 2020 году? Сейчас ситуация не лучше…
Во-вторых, на начало 2022 года численность Вооружённых сил Польши составляла 125,5 тыс. + 35 тыс. в теробороне. Но ещё 18 марта президент Анджей Дуда подписал новую редакцию закона "Об обороне отечества", которая предполагает увеличение численности польской армии до 300 тыс. человек (250 тыс. + 50 тыс. соответственно).Программа рассчитана до 2025 года. Мы не спрашиваем, откуда у поляков деньги на эти архитектурные излишества. Нам другое интересно – чем они собираются это орду вооружать? Соглашение с Кореей на эту армию никак не рассчитано…